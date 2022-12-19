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https://uz.sputniknews.ru/20221219/na-obschestvennoe-obsujdenie-vynesli-zakonoproekt-o-goskontrole-30847367.html
На общественное обсуждение вынесли законопроект о госконтроле
На общественное обсуждение вынесли законопроект о госконтроле
Документ содержит главу о результативности надзорных мероприятий и порядке их обжалования. Это позволит обществу оценивать работу надзорных органов.
2022-12-19T10:54+0500
2022-12-19T10:54+0500
общество
узбекистан
госорганы
законопроект
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ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Министерство юстиции разработало законопроект"Об основах государственного контроля". Он находится на портале СОВАЗ для общественного обсуждения до 30 декабря.Согласно законопроекту, надзорные государственные органы следят за защитой и национальной безопасностью страны, защитой интересов, жизни и здоровья граждан, их имущества, экологической безопасностью, экономической и социальной стабильностью.Кроме того, контролирующие органы следят за деятельностью госорганов, рациональным и целевым использованием бюджетных средств.Законопроект состоит из 6 глав и 63 статей. Основными принципами государственного контроля являются:Законопроект систематизирует виды государственного контроля и устанавливает механизмы и процедуры их осуществления. Кроме того, документ включает в себя глава о результативности надзорных мероприятий и порядке их обжалования. Это позволит обществу оценивать работу надзорных органов.В Узбекистане госорганы осуществляют: парламентский, конституционный, прокуратурный, бюджетный, финансовый, валютный, таможенный, экспортный, налоговый, экологический, санитарный, фитосанитарный контроль и оценку соответствия.Читайте также: В Узбекистане могут ввести арест до 15 суток за попытку причинения вреда медикам
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узбекистан законопроект министерство юстиции общественное обсуждение государственный контроль упорядочивает порядок обжалования общественный контроль
узбекистан законопроект министерство юстиции общественное обсуждение государственный контроль упорядочивает порядок обжалования общественный контроль

На общественное обсуждение вынесли законопроект о госконтроле

10:54 19.12.2022
© Pexels.com/Olya KobrusevaНалоговые документы
Налоговые документы - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2022
© Pexels.com/Olya Kobruseva
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Документ содержит главу о результативности надзорных мероприятий и порядке их обжалования. Это позволит обществу оценивать работу надзорных органов.
ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Министерство юстиции разработало законопроект"Об основах государственного контроля". Он находится на портале СОВАЗ для общественного обсуждения до 30 декабря.
Согласно законопроекту, надзорные государственные органы следят за защитой и национальной безопасностью страны, защитой интересов, жизни и здоровья граждан, их имущества, экологической безопасностью, экономической и социальной стабильностью.
Кроме того, контролирующие органы следят за деятельностью госорганов, рациональным и целевым использованием бюджетных средств.
Законопроект состоит из 6 глав и 63 статей. Основными принципами государственного контроля являются:
законность и действительность;
беспристрастность и бескорыстие;
соразмерность вмешательства в деятельность подконтрольных лиц;
предотвращение злоупотребления властью и правами;
соблюдение охраняемой законом тайны;
открытость и прозрачность информации о государственном надзоре;
быстрота осуществления государственного контроля;
защита прав и свобод подконтрольных лиц.
Законопроект систематизирует виды государственного контроля и устанавливает механизмы и процедуры их осуществления. Кроме того, документ включает в себя глава о результативности надзорных мероприятий и порядке их обжалования. Это позволит обществу оценивать работу надзорных органов.
В Узбекистане госорганы осуществляют: парламентский, конституционный, прокуратурный, бюджетный, финансовый, валютный, таможенный, экспортный, налоговый, экологический, санитарный, фитосанитарный контроль и оценку соответствия.
Читайте также: В Узбекистане могут ввести арест до 15 суток за попытку причинения вреда медикам
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