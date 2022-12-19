https://uz.sputniknews.ru/20221219/na-obschestvennoe-obsujdenie-vynesli-zakonoproekt-o-goskontrole-30847367.html

На общественное обсуждение вынесли законопроект о госконтроле

На общественное обсуждение вынесли законопроект о госконтроле

Документ содержит главу о результативности надзорных мероприятий и порядке их обжалования. Это позволит обществу оценивать работу надзорных органов.

2022-12-19T10:54+0500

2022-12-19T10:54+0500

2022-12-19T10:54+0500

общество

узбекистан

госорганы

законопроект

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ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Министерство юстиции разработало законопроект"Об основах государственного контроля". Он находится на портале СОВАЗ для общественного обсуждения до 30 декабря.Согласно законопроекту, надзорные государственные органы следят за защитой и национальной безопасностью страны, защитой интересов, жизни и здоровья граждан, их имущества, экологической безопасностью, экономической и социальной стабильностью.Кроме того, контролирующие органы следят за деятельностью госорганов, рациональным и целевым использованием бюджетных средств.Законопроект состоит из 6 глав и 63 статей. Основными принципами государственного контроля являются:Законопроект систематизирует виды государственного контроля и устанавливает механизмы и процедуры их осуществления. Кроме того, документ включает в себя глава о результативности надзорных мероприятий и порядке их обжалования. Это позволит обществу оценивать работу надзорных органов.В Узбекистане госорганы осуществляют: парламентский, конституционный, прокуратурный, бюджетный, финансовый, валютный, таможенный, экспортный, налоговый, экологический, санитарный, фитосанитарный контроль и оценку соответствия.Читайте также: В Узбекистане могут ввести арест до 15 суток за попытку причинения вреда медикам

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