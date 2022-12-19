Президентские послания Олий Мажлису – о чем говорил Мирзиёев в прошлые годы
© Sputnik/Рамиз БахтияровПрезидент республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Ежегодно в традиционном послании парламенту глава государства озвучивает основные показатели года, ставит цели и задачи на следующий год. Какие ключевые направления обозначал президент ранее – в обзоре Sputnik.
ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступит с очередным посланием Олий Мажлису во вторник, 20 декабря.
В ходе послания, которое стало традиционным с 2017 года, глава государства обозначает основные показатели года, цели и задачи на следующий год.
Оно является важнейшим событием в политической жизни страны. Также в послании Президент объявляет название наступающего года.
Традиция посвящать каждый год определенной сфере жизни ведётся в Узбекистане с 1997 года.
Sputnik Узбекистан предлагает вспомнить все обращения Шавката Мирзиеева к Олий Мажлису и народу Узбекистана.
2018 - Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий
Первое в истории Узбекистана послание Президента палатам парламента состоялось 22 декабря 2017 года
В своем послании глава государства подвел итоги 2017 года, который был объявлен Годом диалога с народом и интересов человека, и обозначил основные направления развития Узбекистана на ближайшее будущее.
По предложению Президента 2018 год провозглашен в Узбекистане Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий.
2019 - Год активных инвестиций и социального развития
Президент тогда отметил, что предстоящий год будет трудным, и для выполнения поставленных задач необходимо многое изменить, в том числе и мировоззрение.
Глава государства подчеркнул, что инвестиции теперь станут основным ориентиром на будущий год. По словам Мирзиёева, без создания благоприятного инвестиционного климата невозможно строить будущее.
"Ни одна страна не смогла добиться успеха без создания благоприятных условий для привлечения инвестиций. Это самый сложный и трудный путь. Но иного у нас нет. 2019 год будет тяжелым и сложным, но решающим", — сказал Шавкат Мирзиёев.
2020 - Год развития науки, просвещения и цифровой экономики
Третье по счету послание Президента Олий Мажлису 24 января 2020 года в конгресс- холле Tashkent City.
Шавкат Мирзиёев предложил объявить 2020 год Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики.
Президент заявил, что увеличение охвата высшим образованием не должно быть за счет платного обучения и предложил в два раза увеличить долю обучающихся за счет государственных грантов.
Вузы должны предоставлять "реально востребованные знания", отметил тогда глава государства.
"Мы поставили цель войти в ряд развитых государств, и сможем войти в этот список только за счет ускоренных реформ, развития науки. Для этого нам нужны кадры новой формации. Поэтому мы начали реформирование всех звеньев образования", — сказал Мирзиёев.
2021 - Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения
Мир в 2020 году столкнулся с новым вызовом – пандемией ранее неизвестного коронавируса, который внес значительные коррективы в привычную жизнь всех стран.
Мирзиёев в своем послании отметил, что пандемия еще раз показала, что коренное реформирование первичного звена здравоохранения, службы скорой помощи, санитарно-эпидемиологической системы являются жизненной необходимостью.
"Нам необходимо, используя имеющиеся возможности и потенциал, опыт, накопленный во время пандемии, а также передовые зарубежные достижения, поднять на новый уровень кардинальные реформы в сфере охраны и укрепления здоровья населения", - отметил он.
Также Шавкат Мирзиёев обозначил приоритетной задачей на 2021 год создание широких возможностей для молодежи.
Президент поставил задачу по итогам 2021 года достичь охвата дошкольным образованием в 65%, а до конца 2023 года – 75%.
Глава государства заявил, что в 2021 году из бюджета будет выделено 2 триллиона сумов на строительство 30 новых школ, ремонт и улучшение материально-технической базы 320 школ, а также 600 млрд сумов субсидий на создание 2000 негосударственных детсадов.
"Пришло время внедрить национальную программу образования, которая исключает чрезмерную нагрузку на детей", - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
2022 - Год обеспечения интересов человека и укрепления махалли
Название и приоритеты 2022 года президент объявил 31 декабря, выступая с новогодней поздравительной речью.
Мирзиёев заявил, что реформы приобрели необратимый характер. В целях их углубления в стране разработали Стратегию развития Нового Узбекистана. Её главный принцип - "Во имя чести и достоинства человека".
"Для нас это прежде всего обеспечение прав и свобод, законных интересов каждого жителя Узбекистана. Решающее значение в этом имеет махалля - основа нашего общества. Действительно, мир в махалле – это мир во всей стране. Процветающая махалля - это процветающая страна. Поэтому впредь основным критерием станет эффективная работа в каждой махалле. Самая главная задача для нас - обеспечение мира и стабильности", - сказал он.