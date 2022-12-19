https://uz.sputniknews.ru/20221219/prezidentskie-poslaniya-oliy-majlisu--o-chem-govoril-mirziyoev-v-proshlye-gody-30878972.html

Президентские послания Олий Мажлису – о чем говорил Мирзиёев в прошлые годы

Президентские послания Олий Мажлису – о чем говорил Мирзиёев в прошлые годы

Ежегодно в традиционном послании парламенту глава государства озвучивает основные показатели года, ставит цели и задачи на следующий год. Какие ключевые направления обозначал президент ранее – в обзоре Sputnik.

2022-12-19T21:15+0500

2022-12-19T21:15+0500

2022-12-19T21:15+0500

политика

шавкат мирзиёев

олий мажлис

узбекистан

послание президента узбекистана шавката мирзиёева олий мажлису

ежегодное послание

послание президента узбекистана палатам олий мажлиса

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ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступит с очередным посланием Олий Мажлису во вторник, 20 декабря.В ходе послания, которое стало традиционным с 2017 года, глава государства обозначает основные показатели года, цели и задачи на следующий год.Оно является важнейшим событием в политической жизни страны. Также в послании Президент объявляет название наступающего года.Традиция посвящать каждый год определенной сфере жизни ведётся в Узбекистане с 1997 года.Sputnik Узбекистан предлагает вспомнить все обращения Шавката Мирзиеева к Олий Мажлису и народу Узбекистана.2018 - Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологийПервое в истории Узбекистана послание Президента палатам парламента состоялось 22 декабря 2017 годаВ своем послании глава государства подвел итоги 2017 года, который был объявлен Годом диалога с народом и интересов человека, и обозначил основные направления развития Узбекистана на ближайшее будущее.По предложению Президента 2018 год провозглашен в Узбекистане Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий.2019 - Год активных инвестиций и социального развитияПрезидент тогда отметил, что предстоящий год будет трудным, и для выполнения поставленных задач необходимо многое изменить, в том числе и мировоззрение.Глава государства подчеркнул, что инвестиции теперь станут основным ориентиром на будущий год. По словам Мирзиёева, без создания благоприятного инвестиционного климата невозможно строить будущее.2020 - Год развития науки, просвещения и цифровой экономикиТретье по счету послание Президента Олий Мажлису 24 января 2020 года в конгресс- холле Tashkent City.Шавкат Мирзиёев предложил объявить 2020 год Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики.Президент заявил, что увеличение охвата высшим образованием не должно быть за счет платного обучения и предложил в два раза увеличить долю обучающихся за счет государственных грантов.Вузы должны предоставлять "реально востребованные знания", отметил тогда глава государства.2021 - Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населенияМир в 2020 году столкнулся с новым вызовом – пандемией ранее неизвестного коронавируса, который внес значительные коррективы в привычную жизнь всех стран.Мирзиёев в своем послании отметил, что пандемия еще раз показала, что коренное реформирование первичного звена здравоохранения, службы скорой помощи, санитарно-эпидемиологической системы являются жизненной необходимостью.Также Шавкат Мирзиёев обозначил приоритетной задачей на 2021 год создание широких возможностей для молодежи.Президент поставил задачу по итогам 2021 года достичь охвата дошкольным образованием в 65%, а до конца 2023 года – 75%.Глава государства заявил, что в 2021 году из бюджета будет выделено 2 триллиона сумов на строительство 30 новых школ, ремонт и улучшение материально-технической базы 320 школ, а также 600 млрд сумов субсидий на создание 2000 негосударственных детсадов."Пришло время внедрить национальную программу образования, которая исключает чрезмерную нагрузку на детей", - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.2022 - Год обеспечения интересов человека и укрепления махаллиНазвание и приоритеты 2022 года президент объявил 31 декабря, выступая с новогодней поздравительной речью.Мирзиёев заявил, что реформы приобрели необратимый характер. В целях их углубления в стране разработали Стратегию развития Нового Узбекистана. Её главный принцип - "Во имя чести и достоинства человека".Читайте также: Стало известно, когда Шавкат Мирзиёев выступит с посланием Олий Мажлису

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