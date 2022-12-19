https://uz.sputniknews.ru/20221219/uzbekistan-zapustil-konteynernyy-poezd-cherez-kavkaz-30869861.html

Узбекистан запустил контейнерный поезд через Кавказ

Узбекистан запустил контейнерный поезд через Кавказ

Грузовой состав проследует через Туркменистан, Азербайджан и Грузию в Болгарию.

2022-12-19T16:33+0500

2022-12-19T16:33+0500

2022-12-19T16:33+0500

экономика

узбекистан

туркменистан

азербайджан

грузия

европа

россия

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ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. АО “Узбекистон темир йуллари” запустило контейнерный поезд в страны Европы через Туркменистан и страны Кавказа – Азербайджан и Грузию. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании.Первый грузовой состав по новому транспортному коридору отправился из Узбекистана 16 декабря.Контейнерный поезд проедет более 4000 км по маршруту "Узбекистан - Туркменистан - Азербайджан - Грузия - Болгария/Европа".В проекте участвуют зарубежные партнеры: из Туркменистана АООТ “ТЛЦТ” (Транспортно-логистический центр Туркменистана), ADY Container LLC из Азербайджана и GR Logistics and Terminals из Грузии.Напомним, АО "Узбекистан темир йуллари" в 2022 году запустил крупный логистический проект "Агроэкспресс" с Россией. В рамках проекта специализированные холодильные контейнеры с агропродукцией из Узбекистана следуют по "зеленому коридору" в Россию. Обратно контейнеры везут молочную продукцию и мясо птицы.Россия является основным торговым партнером Узбекистана. За 11 месяцев текущего года Узбекистан поставил в Россию продукции на $2,8 млрд.За последние 4 года объем товарооборота между Россией и Узбекистаном увеличился в 3 раза. За 10 месяцев этого года рост товарооборота составил 30%. Общий объем российских инвестиций в экономику Узбекистана составляет более 13 млрд долларов.Читайте также: Путешествие с комфортом: как модернизировали плацкартные вагоны в Узбекистане

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