https://uz.sputniknews.ru/20221219/uzbekistan-zapustil-konteynernyy-poezd-cherez-kavkaz-30869861.html
Узбекистан запустил контейнерный поезд через Кавказ
Узбекистан запустил контейнерный поезд через Кавказ
Грузовой состав проследует через Туркменистан, Азербайджан и Грузию в Болгарию.
2022-12-19T16:33+0500
2022-12-19T16:33+0500
2022-12-19T16:33+0500
экономика
узбекистан
туркменистан
азербайджан
грузия
европа
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/13/30858927_0:3:1280:723_1920x0_80_0_0_9329b5a0a98272b67d14d66627be88b9.jpg
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. АО “Узбекистон темир йуллари” запустило контейнерный поезд в страны Европы через Туркменистан и страны Кавказа – Азербайджан и Грузию. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании.Первый грузовой состав по новому транспортному коридору отправился из Узбекистана 16 декабря.Контейнерный поезд проедет более 4000 км по маршруту "Узбекистан - Туркменистан - Азербайджан - Грузия - Болгария/Европа".В проекте участвуют зарубежные партнеры: из Туркменистана АООТ “ТЛЦТ” (Транспортно-логистический центр Туркменистана), ADY Container LLC из Азербайджана и GR Logistics and Terminals из Грузии.Напомним, АО "Узбекистан темир йуллари" в 2022 году запустил крупный логистический проект "Агроэкспресс" с Россией. В рамках проекта специализированные холодильные контейнеры с агропродукцией из Узбекистана следуют по "зеленому коридору" в Россию. Обратно контейнеры везут молочную продукцию и мясо птицы.Россия является основным торговым партнером Узбекистана. За 11 месяцев текущего года Узбекистан поставил в Россию продукции на $2,8 млрд.За последние 4 года объем товарооборота между Россией и Узбекистаном увеличился в 3 раза. За 10 месяцев этого года рост товарооборота составил 30%. Общий объем российских инвестиций в экономику Узбекистана составляет более 13 млрд долларов.Читайте также: Путешествие с комфортом: как модернизировали плацкартные вагоны в Узбекистане
узбекистан
туркменистан
грузия
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/13/30858927_156:0:1124:726_1920x0_80_0_0_d0cddd7958e12a8fbb3d96331d6e0eaa.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан туркменистан азербайджан грузия болгария европа контейнерный поезд грузовой транспортный маршрут
узбекистан туркменистан азербайджан грузия болгария европа контейнерный поезд грузовой транспортный маршрут
Узбекистан запустил контейнерный поезд через Кавказ
Грузовой состав проследует через Туркменистан, Азербайджан и Грузию в Болгарию.
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik.
АО “Узбекистон темир йуллари” запустило контейнерный поезд в страны Европы через Туркменистан и страны Кавказа – Азербайджан и Грузию. Об этом сообщает
пресс-служба железнодорожной компании.
Первый грузовой состав по новому транспортному коридору отправился из Узбекистана 16 декабря.
“16 декабря в болгарский порт Бургас отправлен первый контейнерный поезд с грузом Алмалыкского горно-металлургического комбината. Этот грузовой поезд состоит из 46 вагонов медного концентрата и 91 двадцатифутового контейнера”, - сообщает пресс-служба.
Контейнерный поезд проедет более 4000 км по маршруту "Узбекистан - Туркменистан - Азербайджан - Грузия - Болгария/Европа".
В проекте участвуют зарубежные партнеры: из Туркменистана АООТ “ТЛЦТ” (Транспортно-логистический центр Туркменистана), ADY Container LLC из Азербайджана и GR Logistics and Terminals из Грузии.
Напомним, АО "Узбекистан темир йуллари" в 2022 году запустил крупный логистический проект "Агроэкспресс" с Россией. В рамках проекта специализированные холодильные контейнеры с агропродукцией из Узбекистана следуют по "зеленому коридору" в Россию. Обратно контейнеры везут молочную продукцию и мясо птицы.
Россия является основным торговым партнером Узбекистана. За 11 месяцев текущего года Узбекистан поставил в Россию продукции на $2,8 млрд.
За последние 4 года объем товарооборота между Россией и Узбекистаном увеличился в 3 раза. За 10 месяцев этого года рост товарооборота составил 30%. Общий объем российских инвестиций в экономику Узбекистана составляет более 13 млрд долларов.