В Ташкенте проходит выставка, посвященная Абаю - видео
© Sputnik / Рамиз БахтияровВ Ташкенте проходит выставка, посвященная творчеству великого казахского писателя Абая
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экспозиция, посвященная творчеству великого казахского писателя и мыслителя, продлится в Галерее изобразительного искусства до 30 декабря.
ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. В Галерее изобразительного искусства Узбекистана открылась выставка "Абай. Наследие братских народов", посвященная жизни, творчеству казахского писателя и мыслителя Абая Кунанбаева, сообщает корреспондент Sputnik.
В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие министр туризма и культурного наследия Азиз Абдухакимов, министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев, посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов, директор музея Абая "Жидебай-Борили" Турдыкул Шанбай, директор Галереи изобразительного искусства Камола Акилова.
© Sputnik / Рамиз БахтияровВ Ташкенте проходит выставка, посвященная творчеству великого казахского писателя Абая
В Ташкенте проходит выставка, посвященная творчеству великого казахского писателя Абая
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
"Это событие свидетельствует о том, что дружба между Узбекистаном и Казахстаном крепнет. Мы уверены, что эта выставка, открывающая сегодня свои двери, позволит лучше понять творчество Абая, сохранившего гуманистические традиции великого мыслителя Алишера Навои. Его идеи, что народы должны жить в мире, о единстве Востока и Запада не потеряли своей остроты и на современном этапе", - сказал на церемонии Азиз Абдухакимов.
В свою очередь министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев поблагодарил узбекскую сторону за организацию выставки, отметив ее высокий уровень.
© Sputnik / Рамиз БахтияровВ Ташкенте проходит выставка, посвященная творчеству великого казахского писателя Абая
В Ташкенте проходит выставка, посвященная творчеству великого казахского писателя Абая
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
"Творчество Алишера Навои и Абая — великое наследие, олицетворяющее пример формирования не только тюркских, но и общечеловеческих ценностей. Хотя оба мыслителя жили и творили в разное время, их объединяет стремление к гуманизму и реформаторский дух в поэзии. Они являются духовными столпами двух братских народов", – подчеркнул Даурен Абаев.
Выставка "Абай. Наследие братских народов" отражает следующие основные разделы:
Роль Алишера Навои как духовного наставника в формировании Абая, основные этапы жизни Абая, герои и сюжеты Абая в творчестве художников Абылхана Кастеева, Урала Тансыкбаева, Евгения Сидоркина и других.
На выставке также можно увидеть предметы традиционного казахского быта, декоративно-прикладного искусства, произведения живописи, графики, издания об Абае, его сочинения. Будет также представлен видеоролик о жизни и творчестве писателя.
Выставка "Абай. Наследие братских народов" продлится до 30 декабря.