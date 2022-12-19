https://uz.sputniknews.ru/20221219/v-tashkente-proxodit-vystavka-posvyaschennaya-abayu---video-30849211.html

В Ташкенте проходит выставка, посвященная Абаю - видео

В Ташкенте проходит выставка, посвященная Абаю - видео

Экспозиция, посвященная творчеству великого казахского писателя и мыслителя, продлится в Галерее изобразительного искусства до 30 декабря.

2022-12-19T11:44+0500

2022-12-19T11:44+0500

2022-12-19T11:44+0500

культура

узбекистан

ташкент

выставка

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ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. В Галерее изобразительного искусства Узбекистана открылась выставка "Абай. Наследие братских народов", посвященная жизни, творчеству казахского писателя и мыслителя Абая Кунанбаева, сообщает корреспондент Sputnik.В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие министр туризма и культурного наследия Азиз Абдухакимов, министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев, посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов, директор музея Абая "Жидебай-Борили" Турдыкул Шанбай, директор Галереи изобразительного искусства Камола Акилова.В свою очередь министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев поблагодарил узбекскую сторону за организацию выставки, отметив ее высокий уровень.Выставка "Абай. Наследие братских народов" отражает следующие основные разделы:Роль Алишера Навои как духовного наставника в формировании Абая, основные этапы жизни Абая, герои и сюжеты Абая в творчестве художников Абылхана Кастеева, Урала Тансыкбаева, Евгения Сидоркина и других.На выставке также можно увидеть предметы традиционного казахского быта, декоративно-прикладного искусства, произведения живописи, графики, издания об Абае, его сочинения. Будет также представлен видеоролик о жизни и творчестве писателя.Выставка "Абай. Наследие братских народов" продлится до 30 декабря.Читайте также: Казахстан разрешил Евразийскому банку открыть "дочку" в Узбекистане

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Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

выставка посвященная творчеству абая казахский писатель мыслитель ташкент министр туризма и культурного наследия посол казахстана в узбекистане