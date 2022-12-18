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Казахстан разрешил Евразийскому банку открыть "дочку" в Узбекистане
Казахстан разрешил Евразийскому банку открыть "дочку" в Узбекистане
На узбекский рынок может выйти второй банка Казахстана. Регулятор выдал разрешение Евразийскому банку на открытие "дочки" в соседней стране.
2022-12-18T11:04+0500
2022-12-18T11:04+0500
экономика
казахстан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана выдало Евразийскому банку разрешение на создание дочерней организации с одноименным названием в Узбекистане, сообщает пресс-служба регулятора.По данным на 1 ноября Евразийский банк занимает в стране 6-е место по активам. Они составляют 2,3 трлн тенге. Ссудный портфель банка превысил 1 трлн тенге, а вклады компаний и населения — 1,7 трлн тенге.Сейчас на узбекском рынке присутствует только казахстанский Tenge Bank. Лицензию он получил в мае 2019 года.
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казахстан евразийский банк открывает дочку узбекистан узбекский рынок регулятор экономика
казахстан евразийский банк открывает дочку узбекистан узбекский рынок регулятор экономика

Казахстан разрешил Евразийскому банку открыть "дочку" в Узбекистане

11:04 18.12.2022
© PixabayПодпись документов
Подпись документов - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.12.2022
© Pixabay
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На узбекский рынок может выйти второй банка Казахстана: регулятор выдал разрешение Евразийскому банку на открытие "дочки" в соседней стране.
ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана выдало Евразийскому банку разрешение на создание дочерней организации с одноименным названием в Узбекистане, сообщает пресс-служба регулятора.
По данным на 1 ноября Евразийский банк занимает в стране 6-е место по активам. Они составляют 2,3 трлн тенге. Ссудный портфель банка превысил 1 трлн тенге, а вклады компаний и населения — 1,7 трлн тенге.
Сейчас на узбекском рынке присутствует только казахстанский Tenge Bank. Лицензию он получил в мае 2019 года.
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