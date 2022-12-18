https://uz.sputniknews.ru/20221218/kazaxstan-razreshil-evraziyskomu-banku-otkryt-dochku-v-uzbekistane-30813689.html

Казахстан разрешил Евразийскому банку открыть "дочку" в Узбекистане

Казахстан разрешил Евразийскому банку открыть "дочку" в Узбекистане

На узбекский рынок может выйти второй банка Казахстана. Регулятор выдал разрешение Евразийскому банку на открытие "дочки" в соседней стране.

2022-12-18T11:04+0500

2022-12-18T11:04+0500

2022-12-18T11:04+0500

экономика

казахстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана выдало Евразийскому банку разрешение на создание дочерней организации с одноименным названием в Узбекистане, сообщает пресс-служба регулятора.По данным на 1 ноября Евразийский банк занимает в стране 6-е место по активам. Они составляют 2,3 трлн тенге. Ссудный портфель банка превысил 1 трлн тенге, а вклады компаний и населения — 1,7 трлн тенге.Сейчас на узбекском рынке присутствует только казахстанский Tenge Bank. Лицензию он получил в мае 2019 года.

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