https://uz.sputniknews.ru/20221220/k-kontsu-2023-goda-zaryadnye-stantsii-doljny-poyavitsya-na-kajdoy-azs-30910371.html

К концу 2023 года зарядные станции должны появиться на каждой АЗС

К концу 2023 года зарядные станции должны появиться на каждой АЗС

В будущем году на аукцион выставят земельные участки для установки 1 500 станций зарядки электромобилей.

2022-12-20T19:39+0500

2022-12-20T19:39+0500

2022-12-20T19:39+0500

общество

электромобиль

постановление

законодательство

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ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. С 1 января 2023 года предпринимателям разрешили продавать электроэнергию на станциях зарядки электромобилей. При этом цены на услуги зарядки они будут устанавливать самостоятельно, независимо от утвержденных тарифов на электроэнергию.Это предусмотрено постановлением президента "О мерах по расширению инфраструктуры эксплуатации электромобилей" от 19 декабря. Документ направлен на ускорение перехода к "зеленой экономике" и популяризацию электромобилей.Начиная с 1 января 2024 года в проектах строящихся торговых и бизнес-центров, развлекательных комплексов, АЗС, гостиниц вдоль автомобильных дорог международного и государственного значения должны обязательно присутствовать станции для зарядки электромобилей.Кабинет министров должен в месячный срок утвердить Программу мер по доведению количества станций зарядки электромобилей в республике минимум до 2 500 единиц до конца 2024 года. Для этого в течение 2023 года на аукцион выставят земельные участки для установки 1 500 зарядных станций в местах, прилегающих к сетям электропередач, трансформаторным пунктам и подстанциям.АО "Региональные электрические сети" создадут не менее 500 станций зарядки электромобилей.До конца будущего года владельцы действующих автозаправок обязаны будут установить как минимум по одной четырехканальной зарядной станции на каждой АЗС.Налоговые льготыВ период с 1 января 2023 года по 1 января 2026 года правительство освободит от:Фонд развития "зеленой экономики"Для популяризации электромобилей к середине будущего года создадут специальный фонд развития "зеленой экономики". Источниками средств фонда станут льготные кредиты и гранты международных финансовых институтов.Задачей фонда станет поддержка широкого использования возобновляемых источников энергии населением и предпринимателями.Читайте также: Городские автобусы выйдут на усиленный режим работы по поручению президента — подробности

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