https://uz.sputniknews.ru/20221220/kakie-zadachi-stavil-pered-soboy-uzbekistan-poslednie-5-let-30882120.html
Какие задачи ставил перед собой Узбекистан последние 5 лет
Какие задачи ставил перед собой Узбекистан последние 5 лет
Во вторник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступит с посланием Олий Мажлису, в котором он обозначит основные показатели года, а также цели и задачи на следующий год. А какие задачи ставила перед собой республика последние 5 лет? Подробности - в нашей инфографике.
2022-12-20T10:05+0500
2022-12-20T10:05+0500
2022-12-20T10:05+0500
инфографика
узбекистан
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
послание президента узбекистана шавката мирзиёева олий мажлису
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2022
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Sputnik Узбекистан
какие задачи ставил перед собой узбекистан последние 5 лет во вторник президент узбекистана шавкат мирзиёев выступит с посланием олий мажлису в котором он обозначит основные показатели года а также цели и задачи на следующий год а какие задачи ставила перед собой республика последние 5 лет
какие задачи ставил перед собой узбекистан последние 5 лет во вторник президент узбекистана шавкат мирзиёев выступит с посланием олий мажлису в котором он обозначит основные показатели года а также цели и задачи на следующий год а какие задачи ставила перед собой республика последние 5 лет
Какие задачи ставил перед собой Узбекистан последние 5 лет
Во вторник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступит с посланием Олий Мажлису, в котором он обозначит основные показатели года, а также цели на следующий. А какие задачи ставила перед собой республика последние 5 лет? Подробности - в нашей инфографике.