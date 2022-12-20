Какие задачи ставил перед собой Узбекистан последние 5 лет

Подписаться на

Во вторник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступит с посланием Олий Мажлису, в котором он обозначит основные показатели года, а также цели на следующий. А какие задачи ставила перед собой республика последние 5 лет? Подробности - в нашей инфографике.