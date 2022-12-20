https://uz.sputniknews.ru/20221220/novogodnie-shou-v-tashkente-kuda-sxodit-s-rebenkom-30914083.html
Новогодние шоу в Ташкенте: куда сходить с ребенком
Новогодние шоу в Ташкенте: куда сходить с ребенком
В столице стартовал период традиционных новогодних шоу, спектаклей и концертов. Предлагаем вам обзор самых интересных постановок этого года.
2022-12-20T21:12+0500
2022-12-20T21:12+0500
2022-12-20T21:12+0500
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ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. Приближаются новогодние праздники, которых с нетерпением ждут все малыши. Театры столицы уже начали сезон праздничных шоу, концертов и спектаклей. Корреспондент Sputnik рассказывает, какие спектакли ждут маленьких узбекистанцев в этом году.“Волшебная хлопушка”, Театр куколВ Узбекском национальном театре кукол идет постановка "Волшебная хлопушка" по сценарию известного российского драматурга Оксаны Розум.Главный герой пьесы – маленький котенок, который родился только летом и впервые в жизни встречает загадочный Новый год. Его друзья – зайчик и белочка, помогают ему раскрыть загадку праздника.Спектакль покажут с 24 декабря. В преддверии праздника в театре дети смогут увидеть Деда Мороза и Снегурочку.“Новогодние приключения” во Дворце искусств “Туркистон”Детский хор и танцевальный ансамбль "Булбулча" Государственной филармонии Узбекистана представляет детскую праздничную концертную программу "Новогодние приключения".Три представления пройдут 25-27 декабря во Дворце искусств “Туркистон”.Мюзикл “Холодное сердце” в РДТММюзикл “Холодное сердце” студии МЮТ пройдет 22-24 декабря и 6-8 января в Республиканском дворце творчества молодежи."Холодное сердце" — мюзикл по мотивам любимого детьми мультфильма, поставленный на узбекском и русском языках.Кроме спектаклей, в период новогодних праздников дети могут посмотреть фильмы и мультфильмы.Читайте также: В Ташкенте проходит выставка, посвященная Абаю - видео
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новогодние шоу концерты спектакли куда сходить с ребенком куда сводить ребенка постановки волшебная хлопушка театр кукол спектакль концертная программа "новогодние приключения" дворец искусств "туркистон" мюзикл "холодное сердце" республиканский дворец творчества молодежи студия мют кинотеатры фильмы мультфильмы чебурашка маша и медведь чук и гек аватар
Новогодние шоу в Ташкенте: куда сходить с ребенком
В столице стартовал период традиционных новогодних шоу, спектаклей и концертов. Предлагаем вам обзор самых интересных постановок этого года.
ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik.
Приближаются новогодние праздники, которых с нетерпением ждут все малыши. Театры столицы уже начали сезон праздничных шоу, концертов и спектаклей. Корреспондент Sputnik
рассказывает, какие спектакли ждут маленьких узбекистанцев в этом году.
“Волшебная хлопушка”, Театр кукол
В Узбекском национальном театре кукол идет постановка "Волшебная хлопушка" по сценарию известного российского драматурга Оксаны Розум.
Главный герой пьесы – маленький котенок, который родился только летом и впервые в жизни встречает загадочный Новый год. Его друзья – зайчик и белочка, помогают ему раскрыть загадку праздника.
Спектакль покажут с 24 декабря. В преддверии праздника в театре дети смогут увидеть Деда Мороза и Снегурочку.
"Режиссер Эвелина Арипова использует яркую музыку, современные эффекты и красочные костюмы, чтобы сделать новогодний спектакль по-настоящему зрелищным. Из театра дети должны уходить с незабываемыми впечатлениями. "Живые куклы" на сцене особенно их порадуют ", — говорит Икрам Иркулов, заведующий литературным отделом театра.
“Новогодние приключения” во Дворце искусств “Туркистон”
Детский хор и танцевальный ансамбль "Булбулча" Государственной филармонии Узбекистана представляет детскую праздничную концертную программу "Новогодние приключения".
Три представления пройдут 25-27 декабря во Дворце искусств “Туркистон”.
"Концертная программа включает в себя музыкальные номера с участием известных героев мультфильмов, которые так любят смотреть дети. Санта принесет каждому герою подарок в соответствии с его характером и способностями. Шоу очень интересное и захватывающее”, - рассказал Аббас Эргашев, начальник информационной службы "Узбекконцерта".
Мюзикл “Холодное сердце” в РДТМ
Мюзикл “Холодное сердце” студии МЮТ пройдет 22-24 декабря и 6-8 января в Республиканском дворце творчества молодежи.
"Холодное сердце" — мюзикл по мотивам любимого детьми мультфильма, поставленный на узбекском и русском языках.
"На каждом спектакле нашей студии зал наполнен детьми, их смехом и аплодисментами, особенно когда они встречают Деда Мороза, который приходит с мешком, полным подарков", — говорит руководитель театральной студии, режиссер Равшан Нурмухамедов.
Кроме спектаклей, в период новогодних праздников дети могут посмотреть фильмы и мультфильмы.
"С 10 декабря в частных кинотеатрах столицы для детей показывают мультфильмы "Чебурашка", "Маша и Медведь", для подростков и взрослых - "Аватар 2". Идет также показ новой комедии "Чук и Гек". Все показы проходят на русском языке", — рассказал кинопродюсер и владелец сети кинотеатров Фаррух Толаганов.