https://uz.sputniknews.ru/20221220/novogodnie-shou-v-tashkente-kuda-sxodit-s-rebenkom-30914083.html

Новогодние шоу в Ташкенте: куда сходить с ребенком

Новогодние шоу в Ташкенте: куда сходить с ребенком

В столице стартовал период традиционных новогодних шоу, спектаклей и концертов. Предлагаем вам обзор самых интересных постановок этого года.

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ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. Приближаются новогодние праздники, которых с нетерпением ждут все малыши. Театры столицы уже начали сезон праздничных шоу, концертов и спектаклей. Корреспондент Sputnik рассказывает, какие спектакли ждут маленьких узбекистанцев в этом году.“Волшебная хлопушка”, Театр куколВ Узбекском национальном театре кукол идет постановка "Волшебная хлопушка" по сценарию известного российского драматурга Оксаны Розум.Главный герой пьесы – маленький котенок, который родился только летом и впервые в жизни встречает загадочный Новый год. Его друзья – зайчик и белочка, помогают ему раскрыть загадку праздника.Спектакль покажут с 24 декабря. В преддверии праздника в театре дети смогут увидеть Деда Мороза и Снегурочку.“Новогодние приключения” во Дворце искусств “Туркистон”Детский хор и танцевальный ансамбль "Булбулча" Государственной филармонии Узбекистана представляет детскую праздничную концертную программу "Новогодние приключения".Три представления пройдут 25-27 декабря во Дворце искусств “Туркистон”.Мюзикл “Холодное сердце” в РДТММюзикл “Холодное сердце” студии МЮТ пройдет 22-24 декабря и 6-8 января в Республиканском дворце творчества молодежи."Холодное сердце" — мюзикл по мотивам любимого детьми мультфильма, поставленный на узбекском и русском языках.Кроме спектаклей, в период новогодних праздников дети могут посмотреть фильмы и мультфильмы.Читайте также: В Ташкенте проходит выставка, посвященная Абаю - видео

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