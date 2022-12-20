https://uz.sputniknews.ru/20221220/rossiyskiy-texnopolis-ximgrad-pokupaet-uzauto-trailer--30886553.html
Российский Технополис "Химград" покупает "UzAuto TRAILER"
Российский Технополис "Химград" покупает "UzAuto TRAILER"
Агентство госактивов договорилось о продаже 100% государственной доли в предприятии в рамках программы приватизации.
2022-12-20T14:25+0500
2022-12-20T14:25+0500
2022-12-20T14:25+0500
экономика
приватизация
россия
татарстан
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ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. Технополис "Химград" из Татарстана покупает ООО "UzAuto TRAILER". Агентство по управлению государственными активами достигло соглашения по продаже 100% государственной доли в предприятии, сообщает пресс-служба агентства.Стоимость сделки – 561,1 млрд сумов. Независимую оценку государственной доли в предприятии провела международная компания ООО "PricewaterhouseCoopers", а консультантом по приватизации является Консалтинговая компания ООО "Mosaic Financial".Агентство госактивов провело масштабную маркетинговую кампанию, разослало инвестиционные предложения различным иностранным компаниям. В результате сделка заинтересовала шесть потенциальных инвесторов из Европы, СНГ и Узбекистана.Предложения всех заинтересованных инвесторов проверили на соответствие квалификационным требованиям, наличие опыта работы в регионе. По итогам проверки победителем международного тендера стало российская компания АО "Инновационный индустриальный парк-Технопарк в сфере высоких технологий "Технополис "Химград".Предприятие "UzAuto TRAILER" работает с 2012 года и расположено в Жомбойском районе Самаркандской области. Компания производит прицепное и подвесное оборудование для грузовых автомобилей, а также самосвальные кузова, полуприцепы, контейнеровозы, тентовые кузова, изотермические полуприцепы и фургоны для различных целей.Технополис "Химград" - это индустриальный парк, расположенный в Казани. Резиденты индустриального парка — малый и средний бизнес, занимающийся малотоннажной химией, переработкой полимеров, нанотехнологиями, ресурсосбережением и энергоэффективностью, медицинской техникой.Технополис "Химград" является одним из основателей Чирчикского химико-промышленного технопарка в Ташкентской области.Читайте также: В Узбекистане стимулируют производство электромобилей - подробности
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приватизация государственная доля предприятие uzauto trailer технополис химград россия татарстан казань
приватизация государственная доля предприятие uzauto trailer технополис химград россия татарстан казань
Российский Технополис "Химград" покупает "UzAuto TRAILER"
Агентство госактивов договорилось о продаже 100% государственной доли в предприятии в рамках программы приватизации.
ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik.
Технополис "Химград" из Татарстана покупает ООО "UzAuto TRAILER". Агентство по управлению государственными активами достигло соглашения по продаже 100% государственной доли в предприятии, сообщает
пресс-служба агентства.
Стоимость сделки – 561,1 млрд сумов. Независимую оценку государственной доли в предприятии провела международная компания ООО "PricewaterhouseCoopers", а консультантом по приватизации является Консалтинговая компания ООО "Mosaic Financial".
Агентство госактивов провело масштабную маркетинговую кампанию, разослало инвестиционные предложения различным иностранным компаниям. В результате сделка заинтересовала шесть потенциальных инвесторов из Европы, СНГ и Узбекистана.
Предложения всех заинтересованных инвесторов проверили на соответствие квалификационным требованиям, наличие опыта работы в регионе. По итогам проверки победителем международного тендера стало российская компания АО "Инновационный индустриальный парк-Технопарк в сфере высоких технологий "Технополис "Химград".
Предприятие "UzAuto TRAILER" работает с 2012 года и расположено в Жомбойском районе Самаркандской области. Компания производит прицепное и подвесное оборудование для грузовых автомобилей, а также самосвальные кузова, полуприцепы, контейнеровозы, тентовые кузова, изотермические полуприцепы и фургоны для различных целей.
Технополис "Химград" - это индустриальный парк, расположенный в Казани. Резиденты индустриального парка — малый и средний бизнес, занимающийся малотоннажной химией, переработкой полимеров, нанотехнологиями, ресурсосбережением и энергоэффективностью, медицинской техникой.
Технополис "Химград" является одним из основателей Чирчикского химико-промышленного технопарка в Ташкентской области.