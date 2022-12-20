https://uz.sputniknews.ru/20221220/rossiyskiy-texnopolis-ximgrad-pokupaet-uzauto-trailer--30886553.html

Российский Технополис "Химград" покупает "UzAuto TRAILER"

Российский Технополис "Химград" покупает "UzAuto TRAILER"

Агентство госактивов договорилось о продаже 100% государственной доли в предприятии в рамках программы приватизации.

2022-12-20T14:25+0500

2022-12-20T14:25+0500

2022-12-20T14:25+0500

экономика

приватизация

россия

татарстан

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ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. Технополис "Химград" из Татарстана покупает ООО "UzAuto TRAILER". Агентство по управлению государственными активами достигло соглашения по продаже 100% государственной доли в предприятии, сообщает пресс-служба агентства.Стоимость сделки – 561,1 млрд сумов. Независимую оценку государственной доли в предприятии провела международная компания ООО "PricewaterhouseCoopers", а консультантом по приватизации является Консалтинговая компания ООО "Mosaic Financial".Агентство госактивов провело масштабную маркетинговую кампанию, разослало инвестиционные предложения различным иностранным компаниям. В результате сделка заинтересовала шесть потенциальных инвесторов из Европы, СНГ и Узбекистана.Предложения всех заинтересованных инвесторов проверили на соответствие квалификационным требованиям, наличие опыта работы в регионе. По итогам проверки победителем международного тендера стало российская компания АО "Инновационный индустриальный парк-Технопарк в сфере высоких технологий "Технополис "Химград".Предприятие "UzAuto TRAILER" работает с 2012 года и расположено в Жомбойском районе Самаркандской области. Компания производит прицепное и подвесное оборудование для грузовых автомобилей, а также самосвальные кузова, полуприцепы, контейнеровозы, тентовые кузова, изотермические полуприцепы и фургоны для различных целей.Технополис "Химград" - это индустриальный парк, расположенный в Казани. Резиденты индустриального парка — малый и средний бизнес, занимающийся малотоннажной химией, переработкой полимеров, нанотехнологиями, ресурсосбережением и энергоэффективностью, медицинской техникой.Технополис "Химград" является одним из основателей Чирчикского химико-промышленного технопарка в Ташкентской области.Читайте также: В Узбекистане стимулируют производство электромобилей - подробности

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