https://uz.sputniknews.ru/20221220/v-2023-godu-polovinu-rasxodov-iz-gosbyudjeta-napravyat-na-sotsialnuyu-sferu-30901122.html

В 2023 году половину расходов из госбюджета направят на социальную сферу

В 2023 году половину расходов из госбюджета направят на социальную сферу

Законодательная палата Олий Мажлиса приняла в первом чтении проект госбюджета на следующий год.

2022-12-20T16:11+0500

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экономика

бюджет

госбюджет

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ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. Законодательная палата Олий Мажлиса приняла в первом чтении проект госбюджета на 2023 год. С докладом о государственном бюджете на следующий год выступил министр финансов Тимур Ишметов.Макроэкономические показателиПо оценкам Минфина в текущем году рост валового внутреннего продукта составит 5,7%. В 2023 министерство прогнозирует рост ВВП в 5,3%, в 2024 году — 5,6%, в 2025 году — 6%.Драйверными отраслями станет сфера услуг, рост которой по прогнозам составит 6,7 %, строительство — 6%, а также промышленность – 5,1− 6,9%. Аграрная сфера вырастет в пределах 3,5%.Инфляция в текущем году составит около 12%, а в будущем году прогнозируется в размере 9,5%. Объем экспорта может возрасти на 22,8% и достичь $23,24 млрд.Государственный долг по итогам нынешнего года оценивается в размере $29,2 млрд. А к концу года 2023 года он может составить$32,06 млрд (36% к ВВП).Что изменится в налогообложенииНалог на добавленную стоимость снизится с 15% до 12%. Другие налоговые ставки в основном останутся без изменений.Предприниматели с оборотом до 500 млн сумов получат право уплачивать фиксированный налог в размере 20 млн сумов в год, а с оборотом более 500 млн сумов – 30 млн. сумов в год равными ежемесячными платежами. При этом им не нужно вести бухгалтерский учет и платить налог на дивиденды.Правительство планирует снизить ставку налога на прибыль на 2% сроком на один год для малых предпринимателей, чей оборот превышает 1 млрд сумов. Фиксированная ставка налога индексируется на уровень инфляции. А индексировать ставку акцизного налога будут с 1 февраля.Доходы и расходы госбюджетаОбщие доходы госбюджета на 2023 год планируются на уровне 311 трлн сумов. Это на 22,1% больше прогноза на 2022 год.Расходы составят 343 трлн сумов, что на 22,4% больше, чем в текущем году.Дефицит госбюджета планируется в пределах 3% ВВП, или 32,53 трлн сумов.Половину расходов госбюджета (130 трлн сумов) направят в социальную сферу. На сферу образования выделяют 58,37 трлн сумов, что на 16% больше чем в текущем году. На развитие здравоохранения направят 28,43 трлн сумов.Читайте также: Приоритет - социальное обеспечение: президент выступил с посланием Олий Мажлису

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