https://uz.sputniknews.ru/20221220/v-samarkande-otkroetsya-mejdunarodnaya-avtostantsiya-30904225.html

В Самарканде откроется международная автостанция

В Самарканде откроется международная автостанция

Проект стоимостью 100 млрд сумов позволит создать 150 новых рабочих мест.

2022-12-20T18:52+0500

2022-12-20T18:52+0500

2022-12-20T18:52+0500

общество

транспорт

самарканд

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ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. В Самарканде появится новая международная автостанция.Станция расположится в массиве Чупан-Ата в махалле "Расадхона" города Самарканда на автотрассе М-39, пересекающей Самаркандскую область, сообщает корреспондент Sputnik.В этот проект ООО “SXF-KEMPING” инвестирует 100 млрд сумов. Проект позволит создать 150 новых рабочих мест.Строительство новой автостанции начнется в 2023 году. Помимо самой автостанции здесь построят ряд обслуживающих объектов.В частности, проект предусматривает строительство зданий для обслуживания легкового и грузового транспорта, точек общепита, медицинского центра, магазина Duty free и других объектов.Проект разработали специалисты Министерства транспорта республики, хокимията Самаркандской области и иностранной компании "Simetra". Автостанция будет обслуживать городской общественный транспорт Самарканда, а также междугородние автобусы, приезжающие из Джамбайского и Булунгурского районов.Здесь же будет останавливаться транспорт из Ташкентской, Навоийской, Бухарской, Хорезмской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областей и Республики Каракалпакстан. Автостанция также может связать международные маршруты из Казахстана, Кыргызстана и Афганистана.Читайте также: По поручению президента зарплата водителей автобусов выросла вдвое

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