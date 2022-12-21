https://uz.sputniknews.ru/20221221/putin-ne-somnevayus-chto-vse-nashi-tseli-budut-dostignuty-30949580.html

Путин: не сомневаюсь, что все наши цели будут достигнуты

Путин: не сомневаюсь, что все наши цели будут достигнуты

Президент России выступил на итоговой коллегии Министерства обороны РФ. 21.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-21T19:42+0500

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специальная военная операция россии в донбассе

владимир путин

россия

армия

вооруженные силы

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ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается, что все обозначенные вооруженным силам РФ цели будут достигнуты. "Выражаю уверенность и хочу вам передать, вы сами чувствуете настроение в стране, вся страна смотрит на вооруженные силы, желает вам успехов, удачи. Мы не сомневаемся в достижении всех результатов, которые нами сформулированы, ставятся... Не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой ставим, будут безусловно достигнуты", - сказал он на итоговой коллегии Минобороны.По словам президента, западные оппоненты используют все возможные средства в противостоянии с Россией, однако у страны достаточный запас прочности, чтобы успешно противостоять нападкам.Глава государства поддержал предложения по реформированию вооруженных сил, озвученные министром обороны Сергеем Шойгу. Россия будет совершенствовать свои вооруженные силы и всю военную составляющую государства "спокойно, ритмично, без всякой суеты", заявил президент РФ Владимир Путин."Мы будем совершенствовать вооруженные силы и всю военную составляющую государства. Мы будем делать это спокойно, ритмично, без всякой суеты, последовательно. Будем решать задачи в сфере укрепления обороноспособности в целом и задачи, которые стоят в ходе специальной военной операции", - сказал Путин.При этом, РФ не станет заниматься милитаризацией страны и экономики.Он добавил, что будут совершенствоваться вооруженные силы и вся военная составляющая государства.Читайте также: Россия продолжит спецоперацию до полного выполнения ее задач - Шойгу

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владимир путин, россия, армия, вооруженные силы