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Мария Захарова прокомментировала речь Саиды Мирзиёевой
Мария Захарова прокомментировала речь Саиды Мирзиёевой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поддержала призыв Мирзиёевой перестать делать из учителей прислугу.
2022-12-22T07:52+0500
2022-12-22T07:52+0500
2022-12-22T08:25+0500
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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала недавнюю речь заведующей сектором Исполнительного аппарата Администрации Президента Узбекистана Саиды Мирзиёевой, призвавшей перестать делать из учителей прислугу. Как отметила Мария Захарова в своем Telegram-канале, эмоциональная речь Саиды Мирзиёевой нашла живой отклик в России, что символично, поскольку следующий год объявлен Годом педагога и наставника.По словам Марии Захаровой, профессия учителя в России всегда была одной из самых уважаемых, учитель был авторитетом и для учеников, и для родителей. Но затем отношение к учителю изменилось.Ранее инициативу Мирзиёевой поддержали также российские и кыргызстанские законодатели. В частности, депутат из Кыргызстана Бахридин Шабазов заявил:Напомним, в своем ежегодном обращении Олий Мажлису президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил мнение, что положение о статусе педагогов, защите их чести и достоинства необходимо внести в Конституцию страны.
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мария захарова поддержала инициативу прокомментировала речь саиды мирзиёевой статус педагога учителя защита чести достоинства
мария захарова поддержала инициативу прокомментировала речь саиды мирзиёевой статус педагога учителя защита чести достоинства
Мария Захарова прокомментировала речь Саиды Мирзиёевой
07:52 22.12.2022 (обновлено: 08:25 22.12.2022)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поддержала призыв Мирзиёевой перестать делать из учителей прислугу.
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала недавнюю речь заведующей сектором Исполнительного аппарата Администрации Президента Узбекистана Саиды Мирзиёевой, призвавшей перестать делать из учителей прислугу.
Как отметила Мария Захарова в своем Telegram-канале
, эмоциональная речь Саиды Мирзиёевой нашла живой отклик в России, что символично, поскольку следующий год объявлен Годом педагога и наставника.
По словам Марии Захаровой, профессия учителя в России всегда была одной из самых уважаемых, учитель был авторитетом и для учеников, и для родителей. Но затем отношение к учителю изменилось.
"Мы вовремя обратили внимание на необходимость это исправить. Данная проблема касается многих стран постсоветского пространства. Особенно это актуально в 2023-м, который объявлен Годом русского языка на пространстве СНГ, поскольку он играет важную роль для поддержания стабильности и согласия в многонациональных странах, а также открывает новые горизонты в науке и высшем образовании", — отметила она.
Ранее инициативу Мирзиёевой поддержали также российские и кыргызстанские законодатели. В частности, депутат из Кыргызстана Бахридин Шабазов заявил:
"Мы должны заступиться за учителей и избавить их от выполнения зачастую унизительных задач, никак не связанных с их прямыми обязанностями".
Напомним, в своем ежегодном обращении Олий Мажлису президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил мнение, что положение о статусе педагогов, защите их чести и достоинства необходимо внести в Конституцию страны.