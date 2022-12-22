https://uz.sputniknews.ru/20221222/mariya-zaxarova-prokommentirovala-rech-saidy-mirziyoevoy-30950472.html

Мария Захарова прокомментировала речь Саиды Мирзиёевой

Мария Захарова прокомментировала речь Саиды Мирзиёевой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поддержала призыв Мирзиёевой перестать делать из учителей прислугу.

2022-12-22T07:52+0500

2022-12-22T07:52+0500

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россия

мария захарова

мид рф

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саида мирзиёева

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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала недавнюю речь заведующей сектором Исполнительного аппарата Администрации Президента Узбекистана Саиды Мирзиёевой, призвавшей перестать делать из учителей прислугу. Как отметила Мария Захарова в своем Telegram-канале, эмоциональная речь Саиды Мирзиёевой нашла живой отклик в России, что символично, поскольку следующий год объявлен Годом педагога и наставника.По словам Марии Захаровой, профессия учителя в России всегда была одной из самых уважаемых, учитель был авторитетом и для учеников, и для родителей. Но затем отношение к учителю изменилось.Ранее инициативу Мирзиёевой поддержали также российские и кыргызстанские законодатели. В частности, депутат из Кыргызстана Бахридин Шабазов заявил:Напомним, в своем ежегодном обращении Олий Мажлису президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил мнение, что положение о статусе педагогов, защите их чести и достоинства необходимо внести в Конституцию страны.

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