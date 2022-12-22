Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20221222/mariya-zaxarova-prokommentirovala-rech-saidy-mirziyoevoy-30950472.html
Мария Захарова прокомментировала речь Саиды Мирзиёевой
Мария Захарова прокомментировала речь Саиды Мирзиёевой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поддержала призыв Мирзиёевой перестать делать из учителей прислугу.
2022-12-22T07:52+0500
2022-12-22T08:25+0500
россия
мария захарова
мид рф
россия
саида мирзиёева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/15/26396205_0:0:3377:1901_1920x0_80_0_0_8208ed8974cfaa99ba688dc973db590a.jpg
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала недавнюю речь заведующей сектором Исполнительного аппарата Администрации Президента Узбекистана Саиды Мирзиёевой, призвавшей перестать делать из учителей прислугу. Как отметила Мария Захарова в своем Telegram-канале, эмоциональная речь Саиды Мирзиёевой нашла живой отклик в России, что символично, поскольку следующий год объявлен Годом педагога и наставника.По словам Марии Захаровой, профессия учителя в России всегда была одной из самых уважаемых, учитель был авторитетом и для учеников, и для родителей. Но затем отношение к учителю изменилось.Ранее инициативу Мирзиёевой поддержали также российские и кыргызстанские законодатели. В частности, депутат из Кыргызстана Бахридин Шабазов заявил:Напомним, в своем ежегодном обращении Олий Мажлису президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил мнение, что положение о статусе педагогов, защите их чести и достоинства необходимо внести в Конституцию страны.
россия
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/15/26396205_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_4e8e6a43da07f3468c3a227799505dd5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мария захарова поддержала инициативу прокомментировала речь саиды мирзиёевой статус педагога учителя защита чести достоинства
мария захарова поддержала инициативу прокомментировала речь саиды мирзиёевой статус педагога учителя защита чести достоинства

Мария Захарова прокомментировала речь Саиды Мирзиёевой

07:52 22.12.2022 (обновлено: 08:25 22.12.2022)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2022
© Пресс-служба МИД РФ
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поддержала призыв Мирзиёевой перестать делать из учителей прислугу.
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала недавнюю речь заведующей сектором Исполнительного аппарата Администрации Президента Узбекистана Саиды Мирзиёевой, призвавшей перестать делать из учителей прислугу.
Как отметила Мария Захарова в своем Telegram-канале, эмоциональная речь Саиды Мирзиёевой нашла живой отклик в России, что символично, поскольку следующий год объявлен Годом педагога и наставника.
По словам Марии Захаровой, профессия учителя в России всегда была одной из самых уважаемых, учитель был авторитетом и для учеников, и для родителей. Но затем отношение к учителю изменилось.

"Мы вовремя обратили внимание на необходимость это исправить. Данная проблема касается многих стран постсоветского пространства. Особенно это актуально в 2023-м, который объявлен Годом русского языка на пространстве СНГ, поскольку он играет важную роль для поддержания стабильности и согласия в многонациональных странах, а также открывает новые горизонты в науке и высшем образовании", — отметила она.

Ранее инициативу Мирзиёевой поддержали также российские и кыргызстанские законодатели. В частности, депутат из Кыргызстана Бахридин Шабазов заявил:
"Мы должны заступиться за учителей и избавить их от выполнения зачастую унизительных задач, никак не связанных с их прямыми обязанностями".
Напомним, в своем ежегодном обращении Олий Мажлису президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил мнение, что положение о статусе педагогов, защите их чести и достоинства необходимо внести в Конституцию страны.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0