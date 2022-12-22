https://uz.sputniknews.ru/20221222/prezidenty-kazaxstana-i-uzbekistana-podpisali-dva-klyuchevyx-dogovora-30978317.html
Президенты Казахстана и Узбекистана подписали два ключевых договора
Президенты Казахстана и Узбекистана подписали два ключевых договора
На уровне правительств, министерств и ведомств двух стран подписано 15 документов.
2022-12-22T17:04+0500
2022-12-22T17:04+0500
2022-12-22T17:20+0500
политика
шавкат мирзиёев
касым-жомарт токаев
казахстан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. По итогам визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Ташкент главы двух государств подписали два важных документа: Договор о союзнических отношениях и Договор о демаркации узбекско-казахстанской государственной границы, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Кроме того, правительства, министерства и ведомства, крупные компании двух стран подписали 15 документов о наращивании сотрудничества.Стороны договорились соглашения о создании Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия", о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, о сотрудничестве в области высшего и послевузовского образования.Документы также касаются стратегических реформ, развития электронной торговли, лесного хозяйства, государственной службы.Представители двух стран подписали "дорожные карты" по расширению сотрудничества между Ташкентской и Туркестанской, Навоийской и Кызылординской, Джизакской и Туркестанской областями, а также соглашения о реализации проектов в области энергетики, химической промышленности, транспорта и логистики.Также в рамках визита подписаны торговые контракты и инвестиционные договоры на сумму 8 миллиардов долларов.
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узбекистан казахстан шавкат мирзиёев государственный визит касым-жомарт токаев договоры документы
узбекистан казахстан шавкат мирзиёев государственный визит касым-жомарт токаев договоры документы
Президенты Казахстана и Узбекистана подписали два ключевых договора
17:04 22.12.2022 (обновлено: 17:20 22.12.2022)
На уровне правительств, министерств и ведомств двух стран подписано 15 документов.
ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik.
По итогам визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Ташкент главы двух государств подписали два важных документа: Договор о союзнических отношениях и Договор о демаркации узбекско-казахстанской государственной границы, сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
Кроме того, правительства, министерства и ведомства, крупные компании двух стран подписали 15 документов о наращивании сотрудничества.
Стороны договорились соглашения о создании Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия", о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, о сотрудничестве в области высшего и послевузовского образования.
Документы также касаются стратегических реформ, развития электронной торговли, лесного хозяйства, государственной службы.
Представители двух стран подписали "дорожные карты" по расширению сотрудничества между Ташкентской и Туркестанской, Навоийской и Кызылординской, Джизакской и Туркестанской областями, а также соглашения о реализации проектов в области энергетики, химической промышленности, транспорта и логистики.
Также в рамках визита подписаны торговые контракты и инвестиционные договоры на сумму 8 миллиардов долларов.