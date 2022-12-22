https://uz.sputniknews.ru/20221222/rojdestvenskiy-podarok-zelenskiy-pribyl-v-metropoliyu-s-otchetom--30950797.html

"Рождественский подарок": Зеленский прибыл в метрополию с отчетом

"Рождественский подарок": Зеленский прибыл в метрополию с отчетом

Главный киевский лицедей Владимир Зеленский увлеченно играет роль "Нерона, сжигающий Украину за 110 млрд долларов США". 22.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-22T10:29+0500

2022-12-22T10:29+0500

2022-12-22T11:24+0500

колумнисты

украина

владимир зеленский

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/16/30958931_0:82:1585:974_1920x0_80_0_0_48584b2b154c91161793c60699486600.jpg

Срочный визит в Вашингтон, и театрализованное "калядование" Зеленского в Белом доме и Конгрессе практически обрекает "незалежную" на длительный период боевых действий и огромные жертвы – для защиты экономических интересов и политической "гегемонии" США.Внезапное прибытие украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон 21 декабря для встреч с законодательной и исполнительной властью США выглядит необычным. Американское издание TheHillназывает его "историческим" и "беспрецедентным". Politico отмечает: "Визит Зеленского стал шоком для высокопоставленных американских чиновников и для законодателей".Это первая с 24 февраля зарубежная поездка Зеленского, который десять месяцев предпочитал выступать перед парламентариями разных стран в онлайн-формате. Вроде бы, главная причина очевидна: на кону – утверждение американской военной помощи Киеву на 2023 год в сумме 45 млрд долларов. И украинский лидер якобы может напрямую вмешаться в борьбу Республиканской партии за комплексный пакет расходов на 1,7 триллиона долларов.Обстановка в Вашингтоне сложная. "Уходящий" спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси вчера назвала Зеленского "абсолютным героем", выступление которого "сделает честь Конгрессу Соединенных Штатов". Однако целый ряд конгрессменов разделяют озабоченность коллеги Марджори Тейлор Грин: "Почему американские налогоплательщики должны платить миллиарды на содержание 51-го штата – Украины?". И все же Конгресс США ранее одобрил аналогичную помощь киевскому режиму в объеме 65 млрд долларов – без личного присутствия и артистичного "колядования" Зеленского. Безусловно, имеются скрытые пружины приглашения украинской марионетки в метрополию – для встречи с президентом США Джо Байденом и выступления на совместном заседании двух палат Конгресса (собраться перед праздничными каникулами – отдельное непростое дело).Неблагоприятная для ВСУ оперативная обстановка на Украинском ТВД, пустеющие арсеналы Пентагона и НАТО, экономическая турбулентность в ЕС – все это открывает широкий простор для версий, прогнозов и трактовок "гастролей" Зеленского. Как бы то ни было, американское шоу с громкими заявлениями, яркими символами и фейерверками 21 декабря наблюдателям гарантировано.В "меню" не только PatriotВполне предсказуемо Конгресс одобрит 45-миллиардную помощь киевскому режиму, Байден и Зеленский обсудят перспективы "повышения ставок" на украинском ТВД. В Киеве считают, что достигли предела с имеющимся у них оружием США, и требуют нового.Накануне экс-посол США на Украине Билл Тейлор заявил, что Зеленскому необходимо "оружие большей дальности, чтобы он мог упредить ожидаемое наступление России". Речь идет не столько о батарее ЗРК Patriot (восемь пусковых установок), сколько о поставках оперативно-тактических ракет для системы залпового огня HIMARS типа ATACMS дальностью до 300 км, ударных беспилотников Grey Eagle и Reaper. В пакете американской военной помощи могут оказаться и натовские самолеты (F-15 или F-16), способные применять обещанные Киеву "умные бомбы" – с комплектом Joint Direct Attack Munition.Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее заявил, что администрация намерена "погасить любые попытки России" получить преимущество в боевых действиях. Позиция совершенно безрассудная и практически самоубийственная во взаимоотношениях с наиболее могущественной ядерной державой.Белый дом планирует представить 21 декабря очередной пакет военной поддержки Украине на сумму 2 млрд долларов "из существующих запасов США". Новые военные ресурсы и перспективы "безразмерных" поставок американского оружия сделают марионеточный киевский режим еще большей (стратегической) угрозой безопасности РФ. Американская помощь просто обрекает украинскую армию и натовских "добровольцев" на многолетнюю "демилитаризацию". Других вариантов у России нет, и быть не может.По информации издания The Hill, для дальнейшей демонизации РФ и реализации планов эскалации украинского конфликта Конгресс США намерен объявить Россию не "спонсором терроризма", а неким альтернативным "государством-агрессором". В законодательстве США такого статуса нет. Соответствующий законопроект разрабатывается руководством Конгресса и администрацией Белого дома. Разумеется, американская пиар-акция никак не накажет Россию, и не уменьшит количество жертв в рядах ВСУ. Возможно, 21 декабря Зеленский получит именно такой "рождественский подарок".Администрация Байдена стремится использовать визит Зеленского, чтобы подчеркнуть западную поддержку киевского режима в "самые мрачные дни войны", и считает "гастроли" сигналом для европейских союзников альянса. Слухи о том, что Зеленский отыграл свою роль (украинского Нерона), и больше не устраивает США – сильно преувеличены.Искусственно созданный Вашингтоном украинский конфликт множит риски для всей планеты (экономическое разорение, голод, войны, миграция, технологическая деградация, ядерная зима). С общечеловеческой точки зрения, Соединенные Штаты повторяют ошибки двадцатилетних войн во Вьетнаме и Афганистане. Однако прочный мир в Европе и на других континентах не обещает прибыли американскому ВПК, и новых рабочих мест в экономике США, а война – гарантирует. "Гегемония" требует жертв.Американское оружие на Украине никого не защитит, не согреет, не накормит. Военная помощь Вашингтона несет всем странам третьего мира только страдания и массовую гибель населения.Заметим, США планируют выделить киевскому режиму 126 млн долларов – конкретно на ликвидацию последствий радиоактивного загрязнения. От "дружбы" с Вашингтоном пострадали многие государства мира, но проамериканская Украина – первая страна, которая кредитуется под ликвидацию последствий ядерного удара по своей территории. Любопытно, насколько готовы к аналогичному (вероятному) сценарию американцы на территории США?Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: Российское наступление в Донбассе

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

украина, владимир зеленский, сша