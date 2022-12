https://uz.sputniknews.ru/20221222/rossiya-i-iran-otmenyayut-evropu-30966003.html

Россия и Иран отменяют Европу

Американское издание Bloomberg опубликовало текст, авторы которого бьют в набат, призывая немедленно обратить внимание на вопиющий факт.

Проведя анализ событий на рынке энергетики и логистики за последнее полугодие, они пришли к выводу, что санкции не только не нанесли критического урона России и Ирану — двум главным геополитическим противникам коллективного Запада, но и вынудили их ударными темпами укреплять двустороннее сотрудничество и наращивать торговлю. Внезапно выяснилось, что пока Вашингтон, Лондон и Брюссель следят за событиями в СВО и слушают слезные обращения украинского президента, Москва и Тегеран целенаправленно и согласованно строят новый транспортный коридор. Логистическая цепочка, по оценкам западных специалистов, позволит двум странам не только в значительной мере компенсировать понесенные из-за санкций убытки, но и попутно нанести чрезвычайно чувствительный удар по привычным маршрутам перевозки товаров в Европе, пишет колумнит РИА Новости Сергей Савчук.Следует признать, что о строительстве транспортного коридора из европейской части нашей страны по кратчайшему пути прямиком в Индию и у нас слышали разве что профильные специалисты. Меж тем на этом направлении ведется объемная работа.Кремль до последнего пытался уговорить Евросоюз прийти в сознание и не разрушать накатанный маршрут перевозки товаров на бездонные рынки Азии. Еще каких-то полгода назад львиная доля товарооборота шла через порты Балтики. Продукция российских предприятий, пищевые продукты с наших полей и многое другое — все это проделывало долгий путь длиной в 40 дней, следуя по водам Балтики, Северного моря, обогнув Францию, Испанию, Италию, проскочив Средиземное море и далее Суэцкий канал, чтобы, обойдя напоследок Аравийский полуостров, в конце концов попасть в индийский порт Мумбая. За более чем месяц пути корабли проходили расстояние в 14 тысяч километров.Москва и Тегеран, принужденные сотрудничать все более активно, воспользовались советом всевозможных бизнес-коучей, который гласит, что любая проблема — это не сложность, а новые возможности. Стороны вооружились картой и, не мудрствуя лукаво, прочертили кратчайший маршрут до Мумбая, прочих портов Индии и далее — Китая. Выяснилось, что если сплавлять товары по рекам на юг до порта Астрахани, Оля или Махачкалы, то по Каспию до иранских портов Астара, Энзели, Ноушехр и Амирабад буквально рукой подать. И главное — этот маршрут не только имеет протяженность всего три тысячи километров, но и полностью защищен от любых западных санкций и провокаций, так как он целиком находится внутри национальных границ двух стран.Русская пословица утверждает: быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается. В данном случае народная мудрость не вполне уместна, потому что задолго до того момента, когда вы читаете эти строки, стороны начали встречные строительные работы. Идут они и сейчас.Известно, что Россия и Иран вместе вложат более 25 миллиардов долларов в "расшивку" транспортного коридора.В нашей стране речь идет об увеличении частоты и объемов судоходства по Волге, а также строительстве перевалочной инфраструктуры. Ожидается, что благодаря этим мероприятиям по речным фарватерам смогут проходить суда водоизмещением до шести тысяч тонн, тогда как сейчас глубина ограничивает этот показатель до трех тысяч.Точно известно, что иранское государственное агентство IRSL уже инвестировало более десяти миллионов долларов в модернизацию порта Солянка неподалеку от Астрахани. Американские аналитики кисло констатируют, что вложения позволят увеличить перевалку грузов до 85 тысяч тонн в месяц.Здесь как нельзя кстати приходит на ум выступление Владимира Путина на экономическом форуме в сентябре этого года. Тогда мало кто обратил внимание, что президент акцентировал внимание на срочной необходимости восстановления собственного выпуска речных судов, увеличении географии и пропускной способности сети железнодорожных путей, а также наращивании и повышении качества дорог уже автомобильных. Тогда все приняли это за очередной проходной пункт повестки, но декабрь в очередной раз показал, что Владимир Путин ничего не говорит просто для галочки.Здесь нужно сделать вынужденную паузу и упомянуть специальную военную операцию, хотя обычно мы оставляем эту тему профильным специалистам. В данном случае без этого не обойтись, так как второе логистическое направление, как считают американские аналитики, пройдет через Азовское море, которое российский лидер не так давно назвал "внутренним морем России". Как выяснилось, и эта фраза была обронена не случайно.По мнению специалистов из Institute for the Study of War, Москва параллельно ведет работы по наращиванию судоходства по Дону. Далее российские товары будут отправляться по азовским водам через активно восстанавливаемый порт Мариуполя в Турцию, которая уже стала ключевым газовым хабом на юге Европы и вовсе не против стать транзитной страной для перевалки грузов в соседний Иран. Отмечается тот факт, что и данное направление полностью защищено от любых возможных угроз со стороны западной коалиции, так как акватория Азовского моря теперь прикрыта землями ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а далее — Крымским полуостровом. Данный факт вновь вынуждает нас посмотреть на ход специальной военной операции другими глазами, в частности на территории, что теперь будут играть роль защитного барьера для потоков товаров, курсирующих в обоих направлениях. Отдельно стоит упомянуть: возвращение Мариуполя в число активно действующих портов — что попутно приведет к еще более быстрому восстановлению города — изрядно печалит западных аналитиков. Они явно предпочли бы противоположный сценарий развития событий.А что же Иран?Персы, следуя заветам вряд ли известного им товарища Стаханова, ударно строят железную дорогу на юг. Стальные нити рельсов уже дошли до порта Бендер-Аббас, и на втором этапе главная задача — дотянуть ветку до порта Чабахар. Как только это будет сделано, можно говорить о создании кратчайшего логистического плеча до индийского порта в Мумбае.Не меньшее внимание уделяется и строительству в противоположном географическом направлении, так как в настоящий момент можно сколько угодно расширять порты на Волге, но все будет бесполезно, если из портов Ирана не будет прямого железнодорожного сообщения. В настоящий момент грузовая ж/д станция есть только в порту Амирабад.Может показаться, что масштабы вовлечения сторон неравноценны, но это не совсем так. Перед Тегераном стоит даже более сложная задача, потому что иранцы строят не один, а сразу два сухопутных маршрута, один из которых вплотную приблизился к границам Азербайджана, а второй уходит в Туркменистан. Чтобы физически соединить российских и иранских производителей, в сторону Азербайджана осталось пройти каких-то 160 километров, правда, речь идет о пробивании коридоров и туннелей сквозь горные кряжи. В настоящий момент Иран потратил на строительство северо-восточного хода 25 миллиардов долларов и готов потратить еще столько же, благо Баку проявляет живейший интерес и готов со своей стороны также помогать деньгами.И вновь нельзя не сделать отсылку к действиям нашей армии, в данном случае уже выполняющей миротворческую роль в Карабахе и стоически препятствующей всем попыткам эскалации конфликта.Может показаться, что идущие процессы — это всего лишь нагнетание паники со стороны Запада и беспочвенные мечтания с нашей. Однако против свидетельствует, например, тот факт, что Индия на государственном уровне прорабатывает проект строительства морских железнодорожных паромов. Речь идет о каботажных грузовых судах, на борт которых можно будет загонять железнодорожные вагоны, где прямо в пути следования производить замену колесных пар с иранской колеи на индийскую (то есть британскую). Таким образом, Дели со своей стороны настолько заинтересован, что также готов инвестировать и не готов терять время.Логичный вопрос: а чем же так интересен новый маршрут, что такого ценного будут по нему перевозить?В настоящий момент основная позиция товарооборота между Россией и Ираном — это в первую очередь сельскохозяйственная продукция. К нам едут иранские фрукты — от нас идет зерно. По объему импорта российского зерна Иран является третьим по важности покупателем. Если же вспомнить, что маршрут выстраивается далее в Индию, то в число потенциальных покупателей можно вносить полтора миллиарда индусов, за спиной которых стоит еще столько же китайцев. И это, напомним, при условии, что зерно и прочая продукция российских аграриев будет приходить в три раза быстрее, а значит, будет ощутимо дешевле.Из России в Иран также поставляются турбины малой и средней мощности, что довольно иронично, так как раньше ключевым поставщиком выступала Украина. Идет торговля медицинским оборудованием и рядом других товаров.Дополнительным фактором, подтверждающим все вышеперечисленное, выступает то обстоятельство, что администрация Джо Байдена в последнее время просто землю носом роет, выискивая способы хоть как-то торпедировать или хотя бы замедлить формирование российско-иранского коридора. Теперь понятно, почему в последний пакет санкций была оптом включена вся руководящая верхушка РЖД. Общую стратегию Вашингтона выразил Роберт Мэлли — руководитель иранского направления в офисе президента, — заявивший о важности привлечения внимания к проекту, чтобы показать миру, что "они" (Москва и Тегеран) не смогут скрыться.Можно не сомневаться, что Америка готова любой ценой сорвать реализацию проекта.Еще бы. Если транспортный коридор заработает, товарооборот между Россией и Ираном только на этом маршруте может превысить 40 миллиардов долларов.

