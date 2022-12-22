https://uz.sputniknews.ru/20221222/rossiya-lidiruet-po-chislu-novyx-predpriyatiy-v-uzbekistane-30950998.html

Россия лидирует по числу новых предприятий в Узбекистане

Россия лидирует по числу новых предприятий в Узбекистане

За прошедший период 2022 года начало работать около тысячи предприятий с участием российского капитала.

2022-12-22T14:59+0500

2022-12-22T14:59+0500

2022-12-22T14:59+0500

экономика

статистика

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узбекистан

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Россия стала лидером по количеству предприятий, открытых в Узбекистане в 2022-м. По данным пресс-службы Государственного комитета по статистике, за последние 11 месяцев текущего года с участием российского капитала открылось 942 новых предприятия.Общее количество действующих предприятий с участием иностранного капитала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 2 389 и достигло 15 497.По состоянию на 1 декабря 2022 года, по количеству предприятий, организованных с участием иностранного капитала, следующие места после России заняли Турция (331), Китай (245) и Казахстан (174).Количество предприятий, действующих с участием иностранного капитала, по странам:Россия остается главным инвестиционным партнером Узбекистана. По данным Государственного комитета по статистике, на долю РФ приходится более 20% от общего количества капитальных вложений в республике.В январе-сентябре 2022 года общий объем инвестиций составил 190 трлн сумов. Из них на долю иностранных инвестиций и кредитов приходится 72 трлн сумов.Лидером по объему зарубежных инвестиций является Россия – на ее долю приходится 21% от общей суммы. На втором месте Китай – 19,9%, на третьем Турция – 10,4%.Россия традиционно является одним из крупнейших инвесторов в экономику Узбекистана. Общий объем инвестиций, поступивших из России в республику за все время сотрудничества, составляет более $10 млрд. Уже много лет на территории страны присутствуют такие крупнейшие российские игроки как "ЛУКОЙЛ", "Газпром", "Татнефть", "Зарубежнефть", "КАМАЗ", "Билайн" и другие.В прошлом году товарооборот между странами вырос до $7,5 млрд, а с начала текущего года торговля увеличилась на 40, а количество совместных предприятий достигло 2 565.Читайте также: Какие документы Узбекистан и Казахстан подписали по итогам бизнес-форума – подробности

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