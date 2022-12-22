https://uz.sputniknews.ru/20221222/v-sleduyuschem-godu-800-uzbekistantsev-smogut-besplatno-postupit-v-vuzy-rossii-30980902.html
В следующем году 800 узбекистанцев смогут бесплатно поступить в вузы России
В следующем году 800 узбекистанцев смогут бесплатно поступить в вузы России
В регионах Узбекистана могут открыться филиалы Россотрудничества. Это позволит активизировать работу представительства. 22.12.2022, Sputnik Узбекистан
2022-12-22T19:36+0500
2022-12-22T19:36+0500
2022-12-22T19:36+0500
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россотрудничество
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ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. В предстоящем учебном году Россия вновь увеличит количество квот на обучение в российских образовательных организациях для граждан Узбекистана.В 2023-2024 учебном году бесплатно поступить в вузы РФ смогут 800 узбекистанцев. Об этом рассказал глава Русского дома в Узбекистане Михаил Вождаев на пресс-конференции по итогам деятельности организации за 2022 год.Вождаев напомнил, что в 2020-2021 году правительство выделило для Узбекистана 228 квот, в 2021-2022 году - 405 квот, а в 2022-2023 году - 750 квот.Как сообщил Михаил Вождаев, в ближайшей перспективе могут открыться филиалы Россотрудничества в регионах Узбекистана.Как отметил глава Русского дома, наличие собственных площадок и сотрудников в регионах поможет лучше взаимодействовать с областями республики, а также проводить крупные мероприятия.Он добавил, что филиалы откроются после обязательного согласования по дипломатическим каналам с узбекистанской стороной.Читайте также: Россия лидирует по числу новых предприятий в Узбекистане
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россия, узбекистан, россотрудничество, вузы
россия, узбекистан, россотрудничество, вузы
В следующем году 800 узбекистанцев смогут бесплатно поступить в вузы России
В регионах Узбекистана могут открыться филиалы Россотрудничества. Это позволит активизировать работу представительства.
ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. В предстоящем учебном году Россия вновь увеличит количество квот на обучение в российских образовательных организациях для граждан Узбекистана.
В 2023-2024 учебном году бесплатно поступить в вузы РФ смогут 800 узбекистанцев. Об этом рассказал глава Русского дома в Узбекистане Михаил Вождаев на пресс-конференции по итогам деятельности организации за 2022 год.
Вождаев напомнил, что в 2020-2021 году правительство выделило для Узбекистана 228 квот, в 2021-2022 году - 405 квот, а в 2022-2023 году - 750 квот.
Как сообщил Михаил Вождаев, в ближайшей перспективе могут открыться филиалы Россотрудничества в регионах Узбекистана.
Как отметил глава Русского дома, наличие собственных площадок и сотрудников в регионах поможет лучше взаимодействовать с областями республики, а также проводить крупные мероприятия.
"Если у нас в двух-трех точках Узбекистана будут филиалы, например, в ферганской долине, возможно в Термезе или Нукусе, то это позволит интенсифицировать все проекты, в том числе по русскому языку, образованию, научно-популярные мероприятия, которые могут инициировать российские ВУЗы. Масштаб таких мероприятий будет увеличиваться", - сказал Вождаев.
Он добавил, что филиалы откроются после обязательного согласования по дипломатическим каналам с узбекистанской стороной.