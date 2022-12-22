https://uz.sputniknews.ru/20221222/xokimiyat-stolitsy-prizval-jiteley-byt-bditelnymi-pri-pokupke-kvartir--30950615.html

Хокимият столицы призвал жителей быть бдительными при покупке квартир

Хокимият столицы призвал жителей быть бдительными при покупке квартир

Покупатели недостроенных квартир могут найти нужную им информацию о застройщике на электронной платформе Министерства строительства.

2022-12-22T08:44+0500

2022-12-22T08:44+0500

2022-12-22T08:44+0500

общество

ташкент

новостройка

хокимият

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ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. В последнее время некоторые строительные организации продают квартиры в многоэтажных домах, проекты строительства которых не утверждены региональным советом по архитектуре и градостроительству и не прошли экспертизу.В результате граждане, заключившие договоры на приобретение таких квартир, сталкиваются с разными проблемами. К примеру, у них возникают трудности при регистрации жилья на свое имя. Такие дома нельзя подключить к водопроводу, газопроводу и к электросетям. Пресс-служба хокимията привела пример такого жилого комплекса.Покупатели недостроенных квартир могут найти нужную им информацию о застройщике на электронной платформе Минстроя. Прежде всего следует проверить, зарегистрирован дом или нет. На платформе можно получить общедоступную информацию, такую ​​как название комплекса, имя застройщика, адрес.Граждане имеют право:Читайте также: В Сурхандарье прошли гастрономический фестиваль и ярмарка национальной кухни

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