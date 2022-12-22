https://uz.sputniknews.ru/20221222/xokimiyat-stolitsy-prizval-jiteley-byt-bditelnymi-pri-pokupke-kvartir--30950615.html
Хокимият столицы призвал жителей быть бдительными при покупке квартир
Хокимият столицы призвал жителей быть бдительными при покупке квартир
Покупатели недостроенных квартир могут найти нужную им информацию о застройщике на электронной платформе Министерства строительства.
2022-12-22T08:44+0500
2022-12-22T08:44+0500
2022-12-22T08:44+0500
общество
ташкент
новостройка
хокимият
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ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. В последнее время некоторые строительные организации продают квартиры в многоэтажных домах, проекты строительства которых не утверждены региональным советом по архитектуре и градостроительству и не прошли экспертизу.В результате граждане, заключившие договоры на приобретение таких квартир, сталкиваются с разными проблемами. К примеру, у них возникают трудности при регистрации жилья на свое имя. Такие дома нельзя подключить к водопроводу, газопроводу и к электросетям. Пресс-служба хокимията привела пример такого жилого комплекса.Покупатели недостроенных квартир могут найти нужную им информацию о застройщике на электронной платформе Минстроя. Прежде всего следует проверить, зарегистрирован дом или нет. На платформе можно получить общедоступную информацию, такую как название комплекса, имя застройщика, адрес.Граждане имеют право:Читайте также: В Сурхандарье прошли гастрономический фестиваль и ярмарка национальной кухни
ташкент
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узбекистан ташкент новостройки хокимият предупреждение быть бдительными при покупке квартир мошенничество
узбекистан ташкент новостройки хокимият предупреждение быть бдительными при покупке квартир мошенничество
Хокимият столицы призвал жителей быть бдительными при покупке квартир
Покупатели недостроенных квартир могут найти нужную им информацию о застройщике на электронной платформе Министерства строительства.
ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. В последнее время некоторые строительные организации продают квартиры в многоэтажных домах, проекты строительства которых не утверждены региональным советом по архитектуре и градостроительству и не прошли экспертизу.
В результате граждане, заключившие договоры на приобретение таких квартир, сталкиваются с разными проблемами. К примеру, у них возникают трудности при регистрации жилья на свое имя. Такие дома нельзя подключить к водопроводу, газопроводу и к электросетям. Пресс-служба хокимията привела пример такого жилого комплекса.
"Несмотря на то, что проект строительства не утвержден региональным советом по архитектуре и градостроительству и не прошел государственную экспертизу, застройщиком начаты продажи объектов, запланированных к строительству в проекте "Многофункциональный комплекс DahO", расположенном по адресу: Ташкент, улица Тарас Шевченко, 23", — говорится в обращении хокимията.
Покупатели недостроенных квартир могут найти нужную им информацию о застройщике на электронной платформе
Минстроя. Прежде всего следует проверить, зарегистрирован дом или нет. На платформе можно получить общедоступную информацию, такую как название комплекса, имя застройщика, адрес.
знакомиться с состоянием строительных работ на строительной площадке;
запрашивать у застройщика письменную информацию о выполнении условий договора;
контролировать ход строительства, в том числе целевое использование средств.