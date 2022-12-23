https://uz.sputniknews.ru/20221223/kak-nakajut-voditeley-vyezjayuschix-na-polosu-dlya-avtobusov-30987479.html
Как накажут водителей, выезжающих на полосу для автобусов
Как накажут водителей, выезжающих на полосу для автобусов
В службе безопасности движения разъяснили, что ждет водителей, нарушающих правила и мешающих движению общественного транспорта.
2022-12-23T13:34+0500
2022-12-23T13:34+0500
2022-12-23T13:34+0500
общество
дпс
гибдд
автобус
штраф
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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В служба безопасности дорожного движения департамента общественной безопасности Министерства внутренних дел разъяснили, какое наказание ждет водителей, выезжающих на автобусную полосу в Ташкенте.Согласно статье 128 Кодекса об административной ответственности, водителей, выезжающие на эту полосу без причины, оштрафуют на сумму, равную 50% от базовой расчетной величины (БРВ, 150 тысяч сумов), а водители, которые останавливаются без причины на выделенной полосе, должны будут заплатить штраф в двукратном размере БРВ (600 тыс. сумов).На центральных улицах Ташкента организуют 34 отдельных автобусных полосы общей протяженностью около 475 км.Автобусные полосы появятся вдоль улиц Алишера Навои, Беруни, Амира Тимура и Ферганской дороги. А на остальных улицах автобусные полосы организуют в течение 1-2 месяцев.Читайте также: К концу 2023 года зарядные станции должны появиться на каждой АЗС
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правила дорожного движения выделенная полоса для автобусов штраф нарушение пдд дпс
правила дорожного движения выделенная полоса для автобусов штраф нарушение пдд дпс
Как накажут водителей, выезжающих на полосу для автобусов
В службе безопасности движения разъяснили, что ждет водителей, нарушающих правила и мешающих движению общественного транспорта.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik.
В служба безопасности дорожного движения департамента общественной безопасности Министерства внутренних дел разъяснили
, какое наказание ждет водителей, выезжающих на автобусную полосу в Ташкенте.
Согласно статье 128 Кодекса об административной ответственности, водителей, выезжающие на эту полосу без причины, оштрафуют на сумму, равную 50% от базовой расчетной величины (БРВ, 150 тысяч сумов), а водители, которые останавливаются без причины на выделенной полосе, должны будут заплатить штраф в двукратном размере БРВ (600 тыс. сумов).
На центральных улицах Ташкента организуют 34 отдельных автобусных полосы общей протяженностью около 475 км.
Автобусные полосы появятся вдоль улиц Алишера Навои, Беруни, Амира Тимура и Ферганской дороги. А на остальных улицах автобусные полосы организуют в течение 1-2 месяцев.