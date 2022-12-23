https://uz.sputniknews.ru/20221223/kak-nakajut-voditeley-vyezjayuschix-na-polosu-dlya-avtobusov-30987479.html

Как накажут водителей, выезжающих на полосу для автобусов

Как накажут водителей, выезжающих на полосу для автобусов

В службе безопасности движения разъяснили, что ждет водителей, нарушающих правила и мешающих движению общественного транспорта.

2022-12-23T13:34+0500

2022-12-23T13:34+0500

2022-12-23T13:34+0500

общество

дпс

гибдд

автобус

штраф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/15/30936405_0:421:2893:2048_1920x0_80_0_0_4375846daf740a574116d7b2f7471fb2.jpg

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В служба безопасности дорожного движения департамента общественной безопасности Министерства внутренних дел разъяснили, какое наказание ждет водителей, выезжающих на автобусную полосу в Ташкенте.Согласно статье 128 Кодекса об административной ответственности, водителей, выезжающие на эту полосу без причины, оштрафуют на сумму, равную 50% от базовой расчетной величины (БРВ, 150 тысяч сумов), а водители, которые останавливаются без причины на выделенной полосе, должны будут заплатить штраф в двукратном размере БРВ (600 тыс. сумов).На центральных улицах Ташкента организуют 34 отдельных автобусных полосы общей протяженностью около 475 км.Автобусные полосы появятся вдоль улиц Алишера Навои, Беруни, Амира Тимура и Ферганской дороги. А на остальных улицах автобусные полосы организуют в течение 1-2 месяцев.Читайте также: К концу 2023 года зарядные станции должны появиться на каждой АЗС

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

правила дорожного движения выделенная полоса для автобусов штраф нарушение пдд дпс