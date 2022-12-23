https://uz.sputniknews.ru/20221223/ministr-energetiki-obyasnil-raznitsu-v-uzbekskoy-i-kitayskoy-statistikoy-po-gazu-30996837.html

Министр энергетики объяснил разницу в узбекской и китайской статистикой по газу

Министр энергетики объяснил разницу в узбекской и китайской статистикой по газу

Жорабек Мирзамахмудов уточнил, что Китай учитывает также стоимость транзита газа через Узбекистан.

2022-12-23T15:02+0500

2022-12-23T15:02+0500

2022-12-23T15:02+0500

политика

газ

узбекистан

китай

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ТАШКЕНТ, 23 дек – Sputnik. Министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов объяснил, почему власти Узбекистана и Китая называют разные цифры по экспорту газа.По его словам, расхождения вызваны разницей в подходах к подсчету статистики."Здесь надо признать, что есть разница в статистических отчетах двух стран. Причина в том, что в нашей статистике был показан только объем экспортированного газа и его количество, а китайская сторона учитывала товары и услуги, импортируемые из Узбекистана в целом. Как вы знаете, по территории Узбекистана проходит газопровод, идущий из Туркменистана в Китай, транзит газа по нашей территории осуществляет совместное предприятие „АзияТрансГаз“. Помимо экспортированного из Узбекистана газа, есть стоимость услуги транзита газа, транспортируемого через территорию Узбекистана", - уточнил министр.В ноябре, по официальной статистике, Узбекистан экспортировал в Китай газ на $39,6 млн. При этом китайская сторона озвучила совсем другую цифру – $114,2 млн.Читайте также: Депутаты одобрили увеличение расходов госбюджета в этом году на 22,9 трлн сумов

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