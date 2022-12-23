https://uz.sputniknews.ru/20221223/proizvodstvo-benzina-uvelichilos-30987600.html

Производство бензина увеличилось

Производство бензина увеличилось

Объем производства автомобильного топлива увеличился на 9,3% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.

2022-12-23T12:42+0500

2022-12-23T12:42+0500

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бензин

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статистика

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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В январе-ноябре текущего года объем производства автомобильного бензина в Узбекистане превысил 1,1 млн тонн. Об этом сообщает Государственный комитет по статистике.Объем производства отдельных видов промышленной продукции в январе-ноябре 2022 года:Читайте также: На Ферганском НПЗ увеличили выработку бензина

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