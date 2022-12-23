https://uz.sputniknews.ru/20221223/proizvodstvo-benzina-uvelichilos-30987600.html
Производство бензина увеличилось
Производство бензина увеличилось
Объем производства автомобильного топлива увеличился на 9,3% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.
2022-12-23T12:42+0500
2022-12-23T12:42+0500
2022-12-23T12:42+0500
экономика
бензин
автомобили
производство
статистика
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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В январе-ноябре текущего года объем производства автомобильного бензина в Узбекистане превысил 1,1 млн тонн. Об этом сообщает Государственный комитет по статистике.Объем производства отдельных видов промышленной продукции в январе-ноябре 2022 года:Читайте также: На Ферганском НПЗ увеличили выработку бензина
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узбекистан производство бензина выросло статистика госкомстат уголь нефть автомобили автобусы двигатели
узбекистан производство бензина выросло статистика госкомстат уголь нефть автомобили автобусы двигатели
Производство бензина увеличилось
Объем производства автомобильного топлива увеличился на 9,3% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik.
В январе-ноябре текущего года объем производства автомобильного бензина в Узбекистане превысил 1,1 млн тонн. Об этом сообщает
Государственный комитет по статистике.
"Объем производства бензина увеличился на 9,3% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года", — говорится в сообщении.
Объем производства отдельных видов промышленной продукции в январе-ноябре 2022 года:
автомобильный бензин — 1,1 млн тонны;
газовый конденсат — 1,2 млн тонны;
легковые автомобили — 275 677 шт.;
грузовые автомобили — 3 686 шт.;
автомобильные двигатели — 208,8 тыс. шт.