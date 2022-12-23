Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20221223/proizvodstvo-benzina-uvelichilos-30987600.html
Производство бензина увеличилось
Производство бензина увеличилось
Объем производства автомобильного топлива увеличился на 9,3% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.
2022-12-23T12:42+0500
2022-12-23T12:42+0500
экономика
бензин
автомобили
производство
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/0d/30698081_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4f6394f36f84393f1ac28209d619e0bd.jpg
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В январе-ноябре текущего года объем производства автомобильного бензина в Узбекистане превысил 1,1 млн тонн. Об этом сообщает Государственный комитет по статистике.Объем производства отдельных видов промышленной продукции в январе-ноябре 2022 года:Читайте также: На Ферганском НПЗ увеличили выработку бензина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/0d/30698081_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_064e3e98a32b0e522f8036d7daecebf1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан производство бензина выросло статистика госкомстат уголь нефть автомобили автобусы двигатели
узбекистан производство бензина выросло статистика госкомстат уголь нефть автомобили автобусы двигатели

Производство бензина увеличилось

12:42 23.12.2022
© Sputnik / Евгений ОдиноковЗаправка, архивное фото
Заправка, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.12.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков
Подписаться на
НовостиTelegram
Объем производства автомобильного топлива увеличился на 9,3% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В январе-ноябре текущего года объем производства автомобильного бензина в Узбекистане превысил 1,1 млн тонн. Об этом сообщает Государственный комитет по статистике.

"Объем производства бензина увеличился на 9,3% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года", — говорится в сообщении.

Объем производства отдельных видов промышленной продукции в январе-ноябре 2022 года:
автомобильный бензин — 1,1 млн тонны;
уголь — 4,8 млн тонны;
нефть - 721,2 тыс. тонн;
газовый конденсат — 1,2 млн тонны;
легковые автомобили — 275 677 шт.;
автобусы — 1 125 шт.;
грузовые автомобили — 3 686 шт.;
автомобильные двигатели — 208,8 тыс. шт.
Читайте также:
На Ферганском НПЗ увеличили выработку бензина
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0