https://uz.sputniknews.ru/20221223/pustuyuschie-pomescheniya-vedomstv-budut-prodavat-bez-ix-soglasiya-30987313.html

Пустующие помещения ведомств будут продавать без их согласия

Пустующие помещения ведомств будут продавать без их согласия

Соответствующий порядок утвердило правительство республики. Исключение составляет недвижимость социальной сферы.

2022-12-23T09:31+0500

2022-12-23T09:31+0500

2022-12-23T10:18+0500

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ТАШКЕНТ, 23 дек – Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило порядок выставления на торги для сдачи в аренду или продажи неиспользуемых объектов государственной недвижимости. Имеются в виду пустующие в течение более 3 месяцев помещения, принадлежащие министерствам, ведомствам и органам местного самоуправления.Агентство по управлению государственными активами может выставить их на продажу без согласия ведомств. Исключение составляет недвижимость социальной сферы.Специальные подразделения Центра по организации эффективного использования пустующих объектов при Агентстве проводят инвентаризацию всех помещений.При выявлении пустующего объекта госоргана они вносят данные о недвижимости в информационную систему "Госимущество". Затем госорган получает предупреждение о необходимости в течение трех месяцев начать эффективно использовать объект.По истечении этого срока Центр дает заключение о целесообразности сдачи объекта в аренду или его продажи. После этого объект выставляется на онлайн-аукцион на платформе Eauksion с указанием назначения объекта, стартовой цены и в случае выставления для аренды – срок аренды.Окончательное решение о выставлении объекта на продажу на электронном онлайн-аукционе принимают:Читайте также: Российский Технополис "Химград" покупает UzAuto TRAILER

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