https://uz.sputniknews.ru/20221223/pustuyuschie-pomescheniya-vedomstv-budut-prodavat-bez-ix-soglasiya-30987313.html
Пустующие помещения ведомств будут продавать без их согласия
Пустующие помещения ведомств будут продавать без их согласия
Соответствующий порядок утвердило правительство республики. Исключение составляет недвижимость социальной сферы.
2022-12-23T09:31+0500
2022-12-23T09:31+0500
2022-12-23T10:18+0500
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недвижимость
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ТАШКЕНТ, 23 дек – Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило порядок выставления на торги для сдачи в аренду или продажи неиспользуемых объектов государственной недвижимости. Имеются в виду пустующие в течение более 3 месяцев помещения, принадлежащие министерствам, ведомствам и органам местного самоуправления.Агентство по управлению государственными активами может выставить их на продажу без согласия ведомств. Исключение составляет недвижимость социальной сферы.Специальные подразделения Центра по организации эффективного использования пустующих объектов при Агентстве проводят инвентаризацию всех помещений.При выявлении пустующего объекта госоргана они вносят данные о недвижимости в информационную систему "Госимущество". Затем госорган получает предупреждение о необходимости в течение трех месяцев начать эффективно использовать объект.По истечении этого срока Центр дает заключение о целесообразности сдачи объекта в аренду или его продажи. После этого объект выставляется на онлайн-аукцион на платформе Eauksion с указанием назначения объекта, стартовой цены и в случае выставления для аренды – срок аренды.Окончательное решение о выставлении объекта на продажу на электронном онлайн-аукционе принимают:Читайте также: Российский Технополис "Химград" покупает UzAuto TRAILER
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узбекистан агентство по управлению государственными активами недвижимость продажа аренда аукцион
узбекистан агентство по управлению государственными активами недвижимость продажа аренда аукцион
Пустующие помещения ведомств будут продавать без их согласия
09:31 23.12.2022 (обновлено: 10:18 23.12.2022)
Соответствующий порядок утвердило правительство республики. Исключение составляет недвижимость социальной сферы.
ТАШКЕНТ, 23 дек – Sputnik.
Правительство Узбекистана утвердило порядок
выставления на торги для сдачи в аренду или продажи неиспользуемых объектов государственной недвижимости. Имеются в виду пустующие в течение более 3 месяцев помещения, принадлежащие министерствам, ведомствам и органам местного самоуправления.
Агентство по управлению государственными активами может выставить их на продажу без согласия ведомств. Исключение составляет недвижимость социальной сферы.
Специальные подразделения Центра по организации эффективного использования пустующих объектов при Агентстве проводят инвентаризацию всех помещений.
При выявлении пустующего объекта госоргана они вносят данные о недвижимости в информационную систему "Госимущество". Затем госорган получает предупреждение о необходимости в течение трех месяцев начать эффективно использовать объект.
По истечении этого срока Центр дает заключение о целесообразности сдачи объекта в аренду или его продажи. После этого объект выставляется на онлайн-аукцион на платформе Eauksion с указанием назначения объекта, стартовой цены и в случае выставления для аренды – срок аренды.
Окончательное решение о выставлении объекта на продажу на электронном онлайн-аукционе принимают:
Председатель Совета министров Республики Каракалпакстан, хокимы областей и города Ташкента – по объектам общей площадью зданий и сооружений до 2000 кв. м и не имеющим стратегического значения;
Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов – по объектам общей площадью зданий и сооружений от 2000 до 5000 кв. м и не имеющим стратегического значения;
Президент, Кабинет министров и Государственная комиссия по проведению тендерных торгов – по объектам общей площадью зданий и сооружений более 5 000 кв. м и имеющим стратегическое значение.