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Шевцов: чему российские педагоги научились у коллег из Узбекистана - видео
Шевцов: чему российские педагоги научились у коллег из Узбекистана - видео
Россия вновь увеличила квоты на бесплатное обучение в вузах для узбекистанцев. Кому положены льготы и в каких образовательных программах можно участвовать... 23.12.2022, Sputnik Узбекистан
2022-12-23T21:00+0500
2022-12-23T21:00+0500
2022-12-23T21:00+0500
видео
образование
россотрудничество
россотрудничество в узбекистане
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Россия вновь увеличила квоты на бесплатное обучение в вузах РФ для узбекистанцев. О том, на какие льготы и программы в сфере российского образования могут рассчитывать узбекистанцы в интервью Sputnik рассказал заместитель руководителя федерального агентства "Россотрудничество" Павел Шевцов.Он также остановился на культурно-образовательных путешествиях и на обмене опытом между российскими и узбекистанскими учителями. Подробнее - в нашем видео.
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образование, россотрудничество, россотрудничество в узбекистане, видео
образование, россотрудничество, россотрудничество в узбекистане, видео
Шевцов: чему российские педагоги научились у коллег из Узбекистана - видео
Россия вновь увеличила квоты на бесплатное обучение в вузах для узбекистанцев. Кому положены льготы и в каких образовательных программах можно участвовать, рассказал замглавы "Россотрудничества".
Россия вновь увеличила квоты на бесплатное обучение в вузах РФ для узбекистанцев.
О том, на какие льготы и программы в сфере российского образования могут рассчитывать узбекистанцы в интервью Sputnik рассказал заместитель руководителя федерального агентства "Россотрудничество" Павел Шевцов.
Он также остановился на культурно-образовательных путешествиях и на обмене опытом между российскими и узбекистанскими учителями.
Подробнее - в нашем видео.