https://uz.sputniknews.ru/20221223/shevtsov-chemu-rossiyskie-pedagogi-nauchilis-u-kolleg-iz-uzbekistana---video-31004398.html

Шевцов: чему российские педагоги научились у коллег из Узбекистана - видео

Шевцов: чему российские педагоги научились у коллег из Узбекистана - видео

Россия вновь увеличила квоты на бесплатное обучение в вузах для узбекистанцев. Кому положены льготы и в каких образовательных программах можно участвовать... 23.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-23T21:00+0500

2022-12-23T21:00+0500

2022-12-23T21:00+0500

видео

образование

россотрудничество

россотрудничество в узбекистане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/17/31002660_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7f3285d9eef788e4d61a78edebe2e37c.jpg

Россия вновь увеличила квоты на бесплатное обучение в вузах РФ для узбекистанцев. О том, на какие льготы и программы в сфере российского образования могут рассчитывать узбекистанцы в интервью Sputnik рассказал заместитель руководителя федерального агентства "Россотрудничество" Павел Шевцов.Он также остановился на культурно-образовательных путешествиях и на обмене опытом между российскими и узбекистанскими учителями. Подробнее - в нашем видео.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

образование, россотрудничество, россотрудничество в узбекистане, видео