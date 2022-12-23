https://uz.sputniknews.ru/20221223/v-buxaru-dostavili-prezidentskie-podarki-30997666.html

В Бухару доставили "президентские подарки"

В Бухару доставили "президентские подарки"

Они предназначены для воспитанников семейных детдомов, тех, кто остался без попечения родителей или чьи родители погибли при защите Родины, а также детей из семей, нуждающихся в социальной защите.

2022-12-23T16:47+0500

2022-12-23T16:47+0500

2022-12-23T16:47+0500

общество

подарки

президент

шавкат мирзиёев

бухара

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/13/30876245_0:49:1000:612_1920x0_80_0_0_7951a079f8f60aa8a506b3cd0025502d.jpg

ТАШКЕНТ, 23 дек – Sputnik. В Бухару доставили "президентские подарки". Новогодние сюрпризы вручат 549 ребятам на "Президентских елках", которые пройдут по всей области 29-30 декабря. Об этом сообщает пресс-служба фонда "Мехрибонлик".Новогодние сюрпризы предназначены для воспитанников семейных детских домов, тех, кто остался без попечения родителей или чьи родители погибли при защите Родины, а также детей из семей, нуждающихся в социальной защите.В подарке – поздравление от президента Узбекистана, сладости, развивающие принадлежности, электронные книги, шахматы и термосы.Такие же подарки от президента получат и ребята в других регионах республики.Читайте также: Победители интеллектуальной олимпиады "Заковат" получили подарки от президента

бухара

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан бухара бухарская область президентские подарки поздравление сладости шахматы термос развивающие принадлежености