https://uz.sputniknews.ru/20221223/v-buxaru-dostavili-prezidentskie-podarki-30997666.html
В Бухару доставили "президентские подарки"
В Бухару доставили "президентские подарки"
Они предназначены для воспитанников семейных детдомов, тех, кто остался без попечения родителей или чьи родители погибли при защите Родины, а также детей из семей, нуждающихся в социальной защите.
2022-12-23T16:47+0500
2022-12-23T16:47+0500
2022-12-23T16:47+0500
общество
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президент
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ТАШКЕНТ, 23 дек – Sputnik. В Бухару доставили "президентские подарки". Новогодние сюрпризы вручат 549 ребятам на "Президентских елках", которые пройдут по всей области 29-30 декабря. Об этом сообщает пресс-служба фонда "Мехрибонлик".Новогодние сюрпризы предназначены для воспитанников семейных детских домов, тех, кто остался без попечения родителей или чьи родители погибли при защите Родины, а также детей из семей, нуждающихся в социальной защите.В подарке – поздравление от президента Узбекистана, сладости, развивающие принадлежности, электронные книги, шахматы и термосы.Такие же подарки от президента получат и ребята в других регионах республики.Читайте также: Победители интеллектуальной олимпиады "Заковат" получили подарки от президента
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узбекистан бухара бухарская область президентские подарки поздравление сладости шахматы термос развивающие принадлежености
узбекистан бухара бухарская область президентские подарки поздравление сладости шахматы термос развивающие принадлежености
В Бухару доставили "президентские подарки"
Они предназначены для воспитанников семейных детдомов, тех, кто остался без попечения родителей или чьи родители погибли при защите Родины, а также детей из семей, нуждающихся в социальной защите.
ТАШКЕНТ, 23 дек – Sputnik.
В Бухару доставили "президентские подарки". Новогодние сюрпризы вручат 549 ребятам на "Президентских елках", которые пройдут по всей области 29-30 декабря. Об этом сообщает
пресс-служба фонда "Мехрибонлик".
Новогодние сюрпризы предназначены для воспитанников семейных детских домов, тех, кто остался без попечения родителей или чьи родители погибли при защите Родины, а также детей из семей, нуждающихся в социальной защите.
В подарке – поздравление от президента Узбекистана, сладости, развивающие принадлежности, электронные книги, шахматы и термосы.
Такие же подарки от президента получат и ребята в других регионах республики.