https://uz.sputniknews.ru/20221218/pobediteli-intellektualnoy-olimpiady-zakovat-poluchili-podarki-ot-prezidenta-30835217.html
Победители интеллектуальной олимпиады "Заковат" получили подарки от президента
Победители интеллектуальной олимпиады "Заковат" получили подарки от президента
Как прошел финальный этап первой в республике интеллектуальной олимпиады "Заковат" - читайте в нашем материале.
2022-12-18T18:06+0500
2022-12-18T18:06+0500
2022-12-18T18:06+0500
общество
президент
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. В субботу в Ташкенте завершился финал первой республиканской интеллектуальной олимпиады "Заковат". Олимпиада была организована Общественным фондом поддержки и развития национальных масс-медиа совместно с ННО "Интеллектуальный клуб "Заковат" при содействии Агентства по делам молодёжи, Министерства высшего и среднего специального образования и телеканала "Миллий".Известно, что призовой фонд мероприятия составил 900 млн сумов, а вузы, чьи команды заняли призовые места в общекомандном зачете, получили специальные подарки от главы государства.В отборочных играх регионального этапа приняли участие более 860 студентов из 123, однако в финал попали только 50 лучших команд.Республиканский этап олимпиады среди студентов высших учебных заведений проходил с 14 по 17 декабря. В него вошли следующие виды игр:Каждая команда включала 12 участников, где был и тренер вуза. По семь человек состязались в "Заковат", "Брейн-ринге", "Своей игре" и "Эрудит-квартете", а по четыре человека играли в шахматы и шашки.Церемония награждения и закрытия прошла в Комплексе для проведения спортивных, культурно-просветительских и интеллектуальных игр для молодёжи, расположенном в Алмазарском районе. Перед участниками и гостями выступила заведующая сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата Администрации президента Саида Мирзиёева:В рамках церемонии закрытия олимпиады состоялась финальная игра "Брейн-ринг", где за первое место боролись команда Университета мировой экономики и дипломатии и команда Андижанского государственного университета.Главный приз в 100 млн сумов получили андижанцы. Команда УМЭД, занявшая второе место, получила 60 млн сумов. Третье место и 40 млн сумовза выиграла команда Ташкентского педиатрического медицинского института.Команды, победившие в общекомандном зачете, получили специальные подарки от президента Узбекистана. Сертификаты вручил заместитель руководителя администрации президента Комил Алламжонов.Так, в Каршинском государственном университете, занявшем первое место, построят и полностью оснастят университетскую библиотеку. Ташкентская медицинская академия (2 место) получила 100 моноблоков, а Ташкентский государственный педагогический университет (3 место) — 100 ноутбуков.Кроме этого, победители смогут отправиться за границу на стажировку и обучение для повышения квалификации по программам магистратуры.
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победители интеллектуальной олимпиады заковат получили подарки от президента как прошел финальный этап первой в республике интеллектуальной олимпиады заковат читайте в нашем материале
победители интеллектуальной олимпиады заковат получили подарки от президента как прошел финальный этап первой в республике интеллектуальной олимпиады заковат читайте в нашем материале
Победители интеллектуальной олимпиады "Заковат" получили подарки от президента
Как прошел финальный этап первой в республике интеллектуальной олимпиады "Заковат" - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik.
В субботу в Ташкенте завершился
финал первой республиканской интеллектуальной олимпиады "Заковат". Олимпиада была организована Общественным фондом поддержки и развития национальных масс-медиа совместно с ННО "Интеллектуальный клуб "Заковат" при содействии Агентства по делам молодёжи, Министерства высшего и среднего специального образования и телеканала "Миллий".
Известно, что призовой фонд мероприятия составил 900 млн сумов, а вузы, чьи команды заняли призовые места в общекомандном зачете, получили специальные подарки от главы государства.
В отборочных играх регионального этапа приняли участие более 860 студентов из 123, однако в финал попали только 50 лучших команд.
Республиканский этап олимпиады среди студентов высших учебных заведений проходил с 14 по 17 декабря. В него вошли следующие виды игр:
спортивная версия игры "Заковат";
Каждая команда включала 12 участников, где был и тренер вуза. По семь человек состязались в "Заковат", "Брейн-ринге", "Своей игре" и "Эрудит-квартете", а по четыре человека играли в шахматы и шашки.
Церемония награждения и закрытия прошла в Комплексе для проведения спортивных, культурно-просветительских и интеллектуальных игр для молодёжи, расположенном в Алмазарском районе.
Перед участниками и гостями выступила заведующая сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата Администрации президента Саида Мирзиёева:
"За каждым интеллектуалом, дошедшим до финала олимпиады, стоит работа его наставника. Но, к сожалению, сегодня самые образованные молодые люди, такие как вы, стремятся работать в самых разных областях, но редко кто при этом становится учителем. У меня есть мечта — сделать учительство в нашем обществе профессией, к которой стремятся самые умные молодые люди", - заявила она.
В рамках церемонии закрытия олимпиады состоялась финальная игра "Брейн-ринг", где за первое место боролись команда Университета мировой экономики и дипломатии и команда Андижанского государственного университета.
Главный приз в 100 млн сумов получили андижанцы. Команда УМЭД, занявшая второе место, получила 60 млн сумов. Третье место и 40 млн сумовза выиграла команда Ташкентского педиатрического медицинского института.
Команды, победившие в общекомандном зачете, получили специальные подарки от президента Узбекистана. Сертификаты вручил заместитель руководителя администрации президента Комил Алламжонов.
Так, в Каршинском государственном университете, занявшем первое место, построят и полностью оснастят университетскую библиотеку. Ташкентская медицинская академия (2 место) получила 100 моноблоков, а Ташкентский государственный педагогический университет (3 место) — 100 ноутбуков.
Кроме этого, победители смогут отправиться за границу на стажировку и обучение для повышения квалификации по программам магистратуры.