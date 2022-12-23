https://uz.sputniknews.ru/20221223/v-muynake-proshel-turisticheskiy-forum-30987169.html

В Муйнаке прошел туристический форум

В Муйнаке прошел туристический форум

На мероприятии рассказали о туристическом потенциале Каракалпакстана, предприятиях туристической сферы в регионе.

2022-12-23T08:43+0500

2022-12-23T08:43+0500

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туризм

каракалпакстан

форум

выставка

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ТАШКЕНТ, 23 дек – Sputnik. В Муйнаке прошел "Каракалпакстанский туристический форум". Цель мероприятия – показать туристический потенциал региона, сообщает сайт Республики Каракалпакстан.Организовали мероприятие Генеральная прокуратура Узбекистана, Совет министров Каракалпакстана, хокимият Муйнакского районе и Министерство туризма и культурного наследия.В рамках форума прошли презентации туристического потенциала городов и районов Каракалпакстана, программы Karakalpakstan Travel Hub по развитию новых туристических направлений и возможности развития туризма в регионах, выставки предпринимателей в сфере туризма, работающих в регионе.В 2022 году в Каракалпакстане реализовали 72 проекта в сфере туризма на общую сумму 133 млрд сумов, в которых создано более 950 новых рабочих мест.В январе-ноябре 2022-го в регионе открылось 6 семейных гостевых домов и 4 хостела, после чего их общее количество достигло 61.Несмотря на глобальную пандемию, в 2021 году Каракалпакстан посетило 284 тыс. местных и 25 тыс. иностранных туристов, а в 2022 году – более 600 тыс. местных и 50 тыс. иностранных туристов.Читайте также: Узбекистанские режиссеры получили награды на Международном кинофестивале "Евразия"

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