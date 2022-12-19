https://uz.sputniknews.ru/20221219/uzbekistanskie-rejissery-poluchili-nagrady-na-mejdunarodnom-kinofestivale-evraziya-30867285.html

Узбекистанские режиссеры получили награды на Международном кинофестивале "Евразия"

Узбекистанские режиссеры получили награды на Международном кинофестивале "Евразия"

В рамках фестиваля ташкентский филиал ВГИК подписал меморандум о сотрудничестве с Университетом Туран.

2022-12-19T15:01+0500

2022-12-19T15:01+0500

2022-12-19T15:16+0500

культура

узбекистан

казахстан

кинорежиссер

награда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/13/30867057_0:106:1080:714_1920x0_80_0_0_45080e89c50b40ef7cc32dc7fa42645f.jpg

ТАШКЕНТ. 19 дек – Sputnik. С 12 по 18 декабря 2022 года в Алматы состоялся XVI Международный кинофестиваль "Евразия". Участие в нем приняла и делегация Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik.По итогам этого масштабного события узбекский режиссер Али Хамраев получил награду "За вклад в развитие кино Центральной Азии", режиссер Камара Камалова была удостоена специального приза жюри за фильм "Дорога в никуда", генеральный директор Агентства кинематографии Фирдавс Абдухаликов награжден почетным дипломом "За большой вклад в развитие фестивального движения Евразии".Кроме того, в рамках кинофестиваля генеральный директор Агентства кинематографии Фирдавс Абдухаликов встретился с вице-министром культуры и спорта Республики Казахстан Нуркисой Дауешовым, директором Центра развития кинематографии Казахстана Есетжаном Косубаевым, руководителем самой крупной сети кинотеатров Казахстана "Кинопарк" Ерланом Бухарбаевым.Важным событием на полях кинофестиваля стало подписание меморандума о сотрудничестве между Ташкентским филиалом ВГИКа и Университетом Туран. Документ предусматривает создание совместных студенческих картин, учебные программы и курсы, конференции, форумы, обмен студентами и педагогами, проведение мастер-классов, а также взаимное признание дипломов двух вузов.Международный кинофестиваль "Евразия" является одним из крупных и авторитетных кинофорумов страны, который возродился после 2-летнего перерыва. В прошедших в разные годы кинофестивалях принимали участие такие звездные гости, как Ким Ки Дук, Эмир Кустурица, Жан Клод Ван Дамм, Микеле Плачидо, Катрин Денев и другие.Читайте также: В Ташкенте проходит выставка, посвященная Абаю - видео

узбекистан

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

али хамраев камара камалова режиссеры награды кинофестиваль "евразия" в алматы фирдавс абдухаликов