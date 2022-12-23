"Время чудес": в Ташкенте прошла благотворительная ярмарка для детей
18:16 23.12.2022 (обновлено: 18:17 23.12.2022)
© SputnikВ Ташкенте стартовала благотворительная ярмарка для детей "Время чудес".
© Sputnik
Цель ярмарки – выявить талантливых детей с ограниченными возможностями, помочь им раскрыть свой потенциал через творчество.
ТАШКЕНТ, 23 дек – Sputnik. В Ташкенте в гостинице "Hyatt Regency Tashkent" прошла 21-ая ежегодная благотворительная ярмарка "Время Чудес", где дети с ограниченными возможностями, сироты и малыши, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, предоставили свои творческие работы.
© SputnikВ Ташкенте стартовала благотворительная ярмарка для детей "Время чудес".
В Ташкенте стартовала благотворительная ярмарка для детей "Время чудес".
© Sputnik
"Время чудес" — это единственная площадка в Центральной Азии, которая демонстрирует эффективность инклюзии в повседневной жизни, поднимает вопрос профессиональной ориентации людей с ограниченными возможностями и их социализации.
В ярмарке приняли участие более ста волонтеров и более 20 организаций, которые реализовывают комплексные программы, направленные на детей с инвалидностью.
Четыреста юных участников представили гостям ярмарки свыше 2000 работ: картины, открытки, мягкие игрушки, золотошвейные изделия, изделия из бисера, аппликации, вышивка, украшения и многое другое.
© SputnikВ Ташкенте стартовала благотворительная ярмарка для детей "Время чудес".
В Ташкенте стартовала благотворительная ярмарка для детей "Время чудес".
© Sputnik
Главная задача выставки – показать жителям и гостям нашей страны, что мы, как общество, не должны создавать социальные негативные стереотипы, которые будут мешать детям творчески развиваться, реализовывать себя в профессии, строить полноценную жизнь.
© SputnikВ Ташкенте стартовала благотворительная ярмарка для детей "Время чудес".
В Ташкенте стартовала благотворительная ярмарка для детей "Время чудес".
© Sputnik
Средства, полученные от мероприятия, передадут организациям, ответственным за развитие творческих способностей детей.
"Благодаря этому мероприятию мы учим детей с инвалидностью смотреть на окружающий мир другими глазами, показывать потенциал через свои способности. Стоит отметить, что Узбекистан уделяет внимание инклюзивному направлению и это направление развивается день ото дня. Я очень рада, что в этом году в мероприятии принимают участие Россия и страны СНГ", — сказала Ширин Абидова, руководитель волонтерского объединения Узбекистана.
Благотворительная ярмарка проходит ежегодно с 2003 года, организатором ее выступает инициативная группа волонтеров. В 2020 году инициативная группа превратилась в волонтерское объединение Узбекистана. На сегодняшний день проект "Эпоха чудес" объединил более 4500 волонтеров.
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