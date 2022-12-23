https://uz.sputniknews.ru/20221223/vremya-chudes-v-tashkente-proshla-blagotvoritelnaya-yarmarka-dlya-detey-31003757.html

"Время чудес": в Ташкенте прошла благотворительная ярмарка для детей

"Время чудес": в Ташкенте прошла благотворительная ярмарка для детей

Цель ярмарки – выявить талантливых детей с ограниченными возможностями, помочь им раскрыть свой потенциал через творчество.

2022-12-23T18:16+0500

2022-12-23T18:16+0500

2022-12-23T18:17+0500

общество

узбекистан

ташкент

волонтер

инклюзивное образование

дети

выставка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/17/31002979_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_eb510c604005ab0ec5f9d309d785d4e9.jpg

ТАШКЕНТ, 23 дек – Sputnik. В Ташкенте в гостинице "Hyatt Regency Tashkent" прошла 21-ая ежегодная благотворительная ярмарка "Время Чудес", где дети с ограниченными возможностями, сироты и малыши, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, предоставили свои творческие работы."Время чудес" — это единственная площадка в Центральной Азии, которая демонстрирует эффективность инклюзии в повседневной жизни, поднимает вопрос профессиональной ориентации людей с ограниченными возможностями и их социализации.В ярмарке приняли участие более ста волонтеров и более 20 организаций, которые реализовывают комплексные программы, направленные на детей с инвалидностью.Четыреста юных участников представили гостям ярмарки свыше 2000 работ: картины, открытки, мягкие игрушки, золотошвейные изделия, изделия из бисера, аппликации, вышивка, украшения и многое другое.Главная задача выставки – показать жителям и гостям нашей страны, что мы, как общество, не должны создавать социальные негативные стереотипы, которые будут мешать детям творчески развиваться, реализовывать себя в профессии, строить полноценную жизнь.Средства, полученные от мероприятия, передадут организациям, ответственным за развитие творческих способностей детей.Благотворительная ярмарка проходит ежегодно с 2003 года, организатором ее выступает инициативная группа волонтеров. В 2020 году инициативная группа превратилась в волонтерское объединение Узбекистана. На сегодняшний день проект "Эпоха чудес" объединил более 4500 волонтеров.Читайте также: В Муйнаке прошел туристический форум

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ярмарка выставка дети с ограничеными возможностями в сложной жизненной ситуации сироты творчество работы кратины вышивка поделки