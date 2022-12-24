Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20221224/shavkat-mirziyoev-pozdravil-s-dnem-rojdeniya-ilxama-alieva-31020370.html
Шавкат Мирзиёев поздравил с днем рождения Ильхама Алиева
Шавкат Мирзиёев поздравил с днем рождения Ильхама Алиева
Президент Узбекистана поздравил Алиева по телефону и обсудил с азербайджанским коллегой двусторонние отношения.
2022-12-24T18:19+0500
2022-12-24T18:19+0500
политика
шавкат мирзиёев
ильхам алиев
президент узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/0f/28167698_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_0a84675629380749bcdf7a5f1c287ae6.jpg
ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Президент Узбекистана поздравил по телефону своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.Шавкат Мирзиёев пожелал собеседнику крепкого здоровья, благополучия и новых успехов, а также мира и процветания братскому азербайджанскому народу.Поговорили и о делах. С удовлетворением отмечены динамично развивающиеся двусторонние отношения.Так, с начала этого года товарооборот вырос на 50 процентов. Ведется практическая реализация проектов кооперации, в том числе в энергетической сфере, по расширению производства автомобилей, созданию хлопково-текстильных и шелководческих кластеров, выпуску строительных материалов и другой продукции.Для поддержки перспективных проектов кооперации создается совместный инвестиционный фонд.Главы государств подчеркнули важность наращивания портфеля прямых торговых контрактов и долгосрочных инвестиционных соглашений.Особо отмечено, что в эти дни в городе Баку находится делегация Узбекистана для согласования мер по ускорению реализации проектов сотрудничества.Телефонный разговор президентов Узбекистана и Азербайджана прошел в традиционно теплой, открытой и дружеской атмосфере, говорится в сообщении.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/0f/28167698_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_4fc47e8501b1876446c393d6d3693ac9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев ильхам альев день рождения президент узбекистан азербайджан переговоры телефон
шавкат мирзиёев ильхам альев день рождения президент узбекистан азербайджан переговоры телефон

Шавкат Мирзиёев поздравил с днем рождения Ильхама Алиева

18:19 24.12.2022
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
Президент Узбекистана поздравил Алиева по телефону и обсудил с коллегой двусторонние отношения.
ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Президент Узбекистана поздравил по телефону своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
Шавкат Мирзиёев пожелал собеседнику крепкого здоровья, благополучия и новых успехов, а также мира и процветания братскому азербайджанскому народу.
Поговорили и о делах. С удовлетворением отмечены динамично развивающиеся двусторонние отношения.
Так, с начала этого года товарооборот вырос на 50 процентов. Ведется практическая реализация проектов кооперации, в том числе в энергетической сфере, по расширению производства автомобилей, созданию хлопково-текстильных и шелководческих кластеров, выпуску строительных материалов и другой продукции.
Для поддержки перспективных проектов кооперации создается совместный инвестиционный фонд.
Главы государств подчеркнули важность наращивания портфеля прямых торговых контрактов и долгосрочных инвестиционных соглашений.
Особо отмечено, что в эти дни в городе Баку находится делегация Узбекистана для согласования мер по ускорению реализации проектов сотрудничества.
Телефонный разговор президентов Узбекистана и Азербайджана прошел в традиционно теплой, открытой и дружеской атмосфере, говорится в сообщении.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0