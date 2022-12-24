https://uz.sputniknews.ru/20221224/shavkat-mirziyoev-pozdravil-s-dnem-rojdeniya-ilxama-alieva-31020370.html

Шавкат Мирзиёев поздравил с днем рождения Ильхама Алиева

Шавкат Мирзиёев поздравил с днем рождения Ильхама Алиева

Президент Узбекистана поздравил Алиева по телефону и обсудил с азербайджанским коллегой двусторонние отношения.

2022-12-24T18:19+0500

2022-12-24T18:19+0500

2022-12-24T18:19+0500

политика

шавкат мирзиёев

ильхам алиев

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Президент Узбекистана поздравил по телефону своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.Шавкат Мирзиёев пожелал собеседнику крепкого здоровья, благополучия и новых успехов, а также мира и процветания братскому азербайджанскому народу.Поговорили и о делах. С удовлетворением отмечены динамично развивающиеся двусторонние отношения.Так, с начала этого года товарооборот вырос на 50 процентов. Ведется практическая реализация проектов кооперации, в том числе в энергетической сфере, по расширению производства автомобилей, созданию хлопково-текстильных и шелководческих кластеров, выпуску строительных материалов и другой продукции.Для поддержки перспективных проектов кооперации создается совместный инвестиционный фонд.Главы государств подчеркнули важность наращивания портфеля прямых торговых контрактов и долгосрочных инвестиционных соглашений.Особо отмечено, что в эти дни в городе Баку находится делегация Узбекистана для согласования мер по ускорению реализации проектов сотрудничества.Телефонный разговор президентов Узбекистана и Азербайджана прошел в традиционно теплой, открытой и дружеской атмосфере, говорится в сообщении.

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