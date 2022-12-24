https://uz.sputniknews.ru/20221224/shavkat-mirziyoev-pozdravil-s-dnem-rojdeniya-ilxama-alieva-31020370.html
Шавкат Мирзиёев поздравил с днем рождения Ильхама Алиева
Шавкат Мирзиёев поздравил с днем рождения Ильхама Алиева
Президент Узбекистана поздравил Алиева по телефону и обсудил с азербайджанским коллегой двусторонние отношения.
2022-12-24T18:19+0500
2022-12-24T18:19+0500
2022-12-24T18:19+0500
политика
шавкат мирзиёев
ильхам алиев
президент узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/0f/28167698_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_0a84675629380749bcdf7a5f1c287ae6.jpg
ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Президент Узбекистана поздравил по телефону своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.Шавкат Мирзиёев пожелал собеседнику крепкого здоровья, благополучия и новых успехов, а также мира и процветания братскому азербайджанскому народу.Поговорили и о делах. С удовлетворением отмечены динамично развивающиеся двусторонние отношения.Так, с начала этого года товарооборот вырос на 50 процентов. Ведется практическая реализация проектов кооперации, в том числе в энергетической сфере, по расширению производства автомобилей, созданию хлопково-текстильных и шелководческих кластеров, выпуску строительных материалов и другой продукции.Для поддержки перспективных проектов кооперации создается совместный инвестиционный фонд.Главы государств подчеркнули важность наращивания портфеля прямых торговых контрактов и долгосрочных инвестиционных соглашений.Особо отмечено, что в эти дни в городе Баку находится делегация Узбекистана для согласования мер по ускорению реализации проектов сотрудничества.Телефонный разговор президентов Узбекистана и Азербайджана прошел в традиционно теплой, открытой и дружеской атмосфере, говорится в сообщении.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/0f/28167698_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_4fc47e8501b1876446c393d6d3693ac9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шавкат мирзиёев ильхам альев день рождения президент узбекистан азербайджан переговоры телефон
шавкат мирзиёев ильхам альев день рождения президент узбекистан азербайджан переговоры телефон
Шавкат Мирзиёев поздравил с днем рождения Ильхама Алиева
Президент Узбекистана поздравил Алиева по телефону и обсудил с коллегой двусторонние отношения.
ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik.
Президент Узбекистана поздравил по телефону своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева, сообщает
пресс-служба узбекистанского лидера.
Шавкат Мирзиёев пожелал собеседнику крепкого здоровья, благополучия и новых успехов, а также мира и процветания братскому азербайджанскому народу.
Поговорили и о делах. С удовлетворением отмечены динамично развивающиеся двусторонние отношения.
Так, с начала этого года товарооборот вырос на 50 процентов. Ведется практическая реализация проектов кооперации, в том числе в энергетической сфере, по расширению производства автомобилей, созданию хлопково-текстильных и шелководческих кластеров, выпуску строительных материалов и другой продукции.
Для поддержки перспективных проектов кооперации создается совместный инвестиционный фонд.
Главы государств подчеркнули важность наращивания портфеля прямых торговых контрактов и долгосрочных инвестиционных соглашений.
Особо отмечено, что в эти дни в городе Баку находится делегация Узбекистана для согласования мер по ускорению реализации проектов сотрудничества.
Телефонный разговор президентов Узбекистана и Азербайджана прошел в традиционно теплой, открытой и дружеской атмосфере, говорится в сообщении.