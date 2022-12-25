https://uz.sputniknews.ru/20221225/31022659.html
Доверие между Россией и Китаем укрепилось — МИД КНР
Доверие между Россией и Китаем укрепилось — МИД КНР
Отношения России и Китая "тверды, как монолит" и не меняются под воздействием международной ситуации.
2022-12-25T12:15+0500
2022-12-25T12:15+0500
2022-12-25T12:15+0500
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ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Политическое и стратегическое взаимное доверие между Россией и Китаем укрепилось в уходящем году, китайско-российские отношения "прочны как скала", заявил глава МИД КНР Ван И.Выступая на симпозиуме, посвященном дипломатии Китая, глава МИД страны отметил, что в течение 2022 года КНР и Россия твердо поддерживали друг друга в отстаивании коренных интересов. По его словам, дружеское и добрососедское сотрудничество двух стран углубилось, а всеобъемлющее стратегическое сотрудничество стало "более зрелым и прочным". При этом глава китайского внешнеполитического ведомства отметил, отношения между Москвой и Пекином не нацелены против какой-либо третьей стороны, они основываются на принципах неприсоединения и отказа от конфронтации.Он также обратил внимание на то, что двусторонний товарооборот КНР и РФ стремится к 200 миллиардам долларов, при этом растут масштабы расчетов в национальных валютах. В то же время, по словам Ван И, китайско-американские отношения в уходящем году столкнулись с серьезными трудностями. Глава китайской дипломатии объясняет это тем, что США продолжают воспринимать Китай в качестве своего главного конкурента и в 2022 году "занимались вопиющим сдерживанием, подавлением и провокациями против Китая".Глава МИД КНР отметил, что Китай отвечал решительными действиями, чтобы противостоять силовой политике и запугиванию. При этом Ван И подчеркнул, что отсутствие конфликтов и отказ от конфронтации, мирное сосуществование, углубление экономической интеграции и получение большей выгоды от развития друг друга отвечает общим интересам двух стран.Читайте также: Министр энергетики объяснил разницу в узбекской и китайской статистикой по газу
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россия китай министр иностранных дел ван и отношения крепки зрелые и прочные
россия китай министр иностранных дел ван и отношения крепки зрелые и прочные
Доверие между Россией и Китаем укрепилось — МИД КНР
Отношения России и Китая "тверды, как монолит" и не меняются под воздействием международной ситуации.
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Политическое и стратегическое взаимное доверие между Россией и Китаем укрепилось в уходящем году, китайско-российские отношения "прочны как скала", заявил глава МИД КНР Ван И.
Выступая на симпозиуме, посвященном дипломатии Китая, глава МИД страны отметил, что в течение 2022 года КНР и Россия твердо поддерживали друг друга в отстаивании коренных интересов. По его словам, дружеское и добрососедское сотрудничество двух стран углубилось, а всеобъемлющее стратегическое сотрудничество стало "более зрелым и прочным".
При этом глава китайского внешнеполитического ведомства отметил, отношения между Москвой и Пекином не нацелены против какой-либо третьей стороны, они основываются на принципах неприсоединения и отказа от конфронтации.
"Такие отношения свободны от вмешательства или попыток посеять раздор между двумя странами и невосприимчивы к изменениям международной обстановки", – сказал Ван И.
Он также обратил внимание на то, что двусторонний товарооборот КНР и РФ стремится к 200 миллиардам долларов, при этом растут масштабы расчетов в национальных валютах.
В то же время, по словам Ван И, китайско-американские отношения в уходящем году столкнулись с серьезными трудностями. Глава китайской дипломатии объясняет это тем, что США продолжают воспринимать Китай в качестве своего главного конкурента и в 2022 году "занимались вопиющим сдерживанием, подавлением и провокациями против Китая".
Глава МИД КНР отметил, что Китай отвечал решительными действиями, чтобы противостоять силовой политике и запугиванию.
При этом Ван И подчеркнул, что отсутствие конфликтов и отказ от конфронтации, мирное сосуществование, углубление экономической интеграции и получение большей выгоды от развития друг друга отвечает общим интересам двух стран.