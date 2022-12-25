https://uz.sputniknews.ru/20221225/31022659.html

Доверие между Россией и Китаем укрепилось — МИД КНР

Доверие между Россией и Китаем укрепилось — МИД КНР

Отношения России и Китая "тверды, как монолит" и не меняются под воздействием международной ситуации.

2022-12-25T12:15+0500

2022-12-25T12:15+0500

2022-12-25T12:15+0500

в мире

китай

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/19/31022829_0:102:3078:1833_1920x0_80_0_0_47d764f95f484fb18ea3b56a8cc72c8d.jpg

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Политическое и стратегическое взаимное доверие между Россией и Китаем укрепилось в уходящем году, китайско-российские отношения "прочны как скала", заявил глава МИД КНР Ван И.Выступая на симпозиуме, посвященном дипломатии Китая, глава МИД страны отметил, что в течение 2022 года КНР и Россия твердо поддерживали друг друга в отстаивании коренных интересов. По его словам, дружеское и добрососедское сотрудничество двух стран углубилось, а всеобъемлющее стратегическое сотрудничество стало "более зрелым и прочным". При этом глава китайского внешнеполитического ведомства отметил, отношения между Москвой и Пекином не нацелены против какой-либо третьей стороны, они основываются на принципах неприсоединения и отказа от конфронтации.Он также обратил внимание на то, что двусторонний товарооборот КНР и РФ стремится к 200 миллиардам долларов, при этом растут масштабы расчетов в национальных валютах. В то же время, по словам Ван И, китайско-американские отношения в уходящем году столкнулись с серьезными трудностями. Глава китайской дипломатии объясняет это тем, что США продолжают воспринимать Китай в качестве своего главного конкурента и в 2022 году "занимались вопиющим сдерживанием, подавлением и провокациями против Китая".Глава МИД КНР отметил, что Китай отвечал решительными действиями, чтобы противостоять силовой политике и запугиванию. При этом Ван И подчеркнул, что отсутствие конфликтов и отказ от конфронтации, мирное сосуществование, углубление экономической интеграции и получение большей выгоды от развития друг друга отвечает общим интересам двух стран.Читайте также: Министр энергетики объяснил разницу в узбекской и китайской статистикой по газу

китай

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия китай министр иностранных дел ван и отношения крепки зрелые и прочные