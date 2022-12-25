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Оппоненты хотят растащить Россию посредством украинского кризиса — Путин
Оппоненты хотят растащить Россию посредством украинского кризиса — Путин
Главный принцип Запада — разделяй и властвуй, подчеркнул российский лидер.
2022-12-25T17:18+0500
2022-12-25T17:18+0500
2022-12-25T17:18+0500
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владимир путин
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ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Геополитические оппоненты хотят растащить Россию посредством украинского кризиса, тогда как цель Москвы — объединить русский народ, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин". Об этом сообщает РИА Новости.Отвечая на вопрос, не наступает ли в ситуации некая "опасная черта", он отметил, что уверен в правильности выбранного пути.По его словам, Россия всегда стремилась к решению споров мирным путем, через переговоры."К сожалению, другая сторона была настроена по-другому. Начали, как я много раз уже говорил, проводить жесткие действия военного характера. Мы так или иначе вынуждены были встать на защиту людей, которые проживают на этих территориях, мы должны были поддержать выбор крымчан. Все с этого ведь началось", — напомнил глава государства.Он добавил, что Россия в украинском кризисе "не могла вести себя так же цинично, как Запад".Читайте также: Потолок цен на газ неприемлем для России - Песков
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президент россии владимир путин украина запад киев интервью тезисы
президент россии владимир путин украина запад киев интервью тезисы
Оппоненты хотят растащить Россию посредством украинского кризиса — Путин
Главный принцип Запада — разделяй и властвуй, подчеркнул российский лидер.
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik.
Геополитические оппоненты хотят растащить Россию посредством украинского кризиса, тогда как цель Москвы — объединить русский народ, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин". Об этом сообщает РИА Новости.
"Разделяй и властвуй" — они всегда старались это сделать, пытаются сделать и сейчас, а наша-то цель в другом — в объединении русского народа", — сказал президент на видео, которое журналист опубликовал в своем Telegram-канале.
Отвечая на вопрос, не наступает ли в ситуации некая "опасная черта", он отметил, что уверен в правильности выбранного пути.
"Я не считаю, что она такая уж опасная. Я считаю, что мы действуем в правильном направлении, защищаем национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей. И другого выбора, кроме как защита граждан, у нас просто нет. Мы готовы договариваться со всеми участниками этого процесса о каких-то приемлемых развязках, но это их дело — не мы же отказываемся от переговоров, а они", — подчеркнул Путин.
По его словам, Россия всегда стремилась к решению споров мирным путем, через переговоры.
"К сожалению, другая сторона была настроена по-другому. Начали, как я много раз уже говорил, проводить жесткие действия военного характера. Мы так или иначе вынуждены были встать на защиту людей, которые проживают на этих территориях, мы должны были поддержать выбор крымчан. Все с этого ведь началось", — напомнил глава государства.
Он добавил, что Россия в украинском кризисе "не могла вести себя так же цинично, как Запад".