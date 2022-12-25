https://uz.sputniknews.ru/20221225/31027662.html

Оппоненты хотят растащить Россию посредством украинского кризиса — Путин

Оппоненты хотят растащить Россию посредством украинского кризиса — Путин

Главный принцип Запада — разделяй и властвуй, подчеркнул российский лидер.

2022-12-25T17:18+0500

2022-12-25T17:18+0500

2022-12-25T17:18+0500

россия

владимир путин

интервью

украина

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ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Геополитические оппоненты хотят растащить Россию посредством украинского кризиса, тогда как цель Москвы — объединить русский народ, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин". Об этом сообщает РИА Новости.Отвечая на вопрос, не наступает ли в ситуации некая "опасная черта", он отметил, что уверен в правильности выбранного пути.По его словам, Россия всегда стремилась к решению споров мирным путем, через переговоры."К сожалению, другая сторона была настроена по-другому. Начали, как я много раз уже говорил, проводить жесткие действия военного характера. Мы так или иначе вынуждены были встать на защиту людей, которые проживают на этих территориях, мы должны были поддержать выбор крымчан. Все с этого ведь началось", — напомнил глава государства.Он добавил, что Россия в украинском кризисе "не могла вести себя так же цинично, как Запад".Читайте также: Потолок цен на газ неприемлем для России - Песков

россия

украина

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