https://uz.sputniknews.ru/20221225/potolok-tsen-na-gaz-nepriemlem-dlya-rossii---peskov-31025902.html

Потолок цен на газ неприемлем для России - Песков

Потолок цен на газ неприемлем для России - Песков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал абсурдной обеспокоенность Запада по поводу визита Владимира Путина в Минск.

2022-12-25T16:18+0500

2022-12-25T16:18+0500

2022-12-25T16:18+0500

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дмитрий песков

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газ

владимир путин

визит

минск

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ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. В Кремле назвали абсурдной обеспокоенность Германии визитом президента России Владимира Путина в Минск, заявив, что двусторонние контакты осуществляются во имя взаимной выгоды, а не против кого-либо. Он также подчеркнул, что для России неприемлимы потолки цен на газ и нефть.По его словам, об этом речи идти не может."Мы никогда не согласимся на такое искажение и уничтожение рыночного процесса ценообразования", - добавил пресс-секретарь.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.Президент РФ Владимир Путин, комментируя вступление в силу действия потолка цены на нефть РФ, заявил, что страна не будет продавать нефть странам, которые поддержат ограничения. Также он отметил, что в скором времени выпустит указ об ответных мерах.Читайте также: Россия не будет продавать нефть странам, требующим соблюдения потолка цен - Новак

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