https://uz.sputniknews.ru/20221225/potolok-tsen-na-gaz-nepriemlem-dlya-rossii---peskov-31025902.html
Потолок цен на газ неприемлем для России - Песков
Потолок цен на газ неприемлем для России - Песков
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал абсурдной обеспокоенность Запада по поводу визита Владимира Путина в Минск.
2022-12-25T16:18+0500
2022-12-25T16:18+0500
2022-12-25T16:18+0500
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ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. В Кремле назвали абсурдной обеспокоенность Германии визитом президента России Владимира Путина в Минск, заявив, что двусторонние контакты осуществляются во имя взаимной выгоды, а не против кого-либо. Он также подчеркнул, что для России неприемлимы потолки цен на газ и нефть.По его словам, об этом речи идти не может."Мы никогда не согласимся на такое искажение и уничтожение рыночного процесса ценообразования", - добавил пресс-секретарь.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.Президент РФ Владимир Путин, комментируя вступление в силу действия потолка цены на нефть РФ, заявил, что страна не будет продавать нефть странам, которые поддержат ограничения. Также он отметил, что в скором времени выпустит указ об ответных мерах.Читайте также: Россия не будет продавать нефть странам, требующим соблюдения потолка цен - Новак
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дмитрий песков пресс-секретарь президента россии владимир путин потолок цен на газ берлин визит в минск
дмитрий песков пресс-секретарь президента россии владимир путин потолок цен на газ берлин визит в минск
Потолок цен на газ неприемлем для России - Песков
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал абсурдной обеспокоенность Запада по поводу визита Владимира Путина в Минск.
ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. В Кремле назвали абсурдной обеспокоенность Германии визитом президента России Владимира Путина в Минск, заявив, что двусторонние контакты осуществляются во имя взаимной выгоды, а не против кого-либо.
"Совершенно абсурдная обеспокоенность, потому что контакты ближайших союзников, коими являются Россия и Белоруссия, не должны никого беспокоить... Они осуществляются не против кого-то, а во имя взаимной выгоды, во имя взаимной заинтересованности", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Он также подчеркнул, что для России неприемлимы потолки цен на газ и нефть.
"Неприемлемость каких-либо потолков. Хотя они установлены достаточно высоко, но это дело принципа - это вмешательство в процессы рыночного ценообразования. И если сегодня согласиться на такой щедрый потолок, то завтра придется согласиться на потолок, который ущемляет интересы (РФ - ред.)", - заявил он.
По его словам, об этом речи идти не может.
"Мы никогда не согласимся на такое искажение и уничтожение рыночного процесса ценообразования", - добавил пресс-секретарь.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя вступление в силу действия потолка цены на нефть РФ, заявил, что страна не будет продавать нефть странам, которые поддержат ограничения. Также он отметил, что в скором времени выпустит указ об ответных мерах.