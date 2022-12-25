https://uz.sputniknews.ru/20221225/administrativnaya-reforma-kakie-vedomstva-preobrazuyut-31028321.html

Административная реформа: какие ведомства преобразуют

Административная реформа: какие ведомства преобразуют

Число органов исполнительной власти сократилось с 61 до 28. Штат органов исполнительной власти сокращается на 30%.

2022-12-25T19:15+0500

2022-12-25T19:15+0500

2022-12-25T19:15+0500

новый узбекистан: эпоха реформ

узбекистан

административная реформа

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ТАШКЕНТ, 25 дек – Sputnik. В Узбекистане началась кардинальная административная реформа, объявленная президентом Шавкатом Мирзиёевым.Число органов исполнительной власти сократилось с 61 до 28. Подчиненность меняют 24 госоргана.Штат органов исполнительной власти сократится на 30%. Количество вице-премьеров уменьшилось с восьми до четырёх, а вице-премьеры не смогут больше одновременно занимать посты министров или другие руководящие должности.Министерство экономического развития и Министерство финансов станут единым Министерством экономики и финансов. В его в структуру вошли Государственный налоговый комитет и Государственный таможенный комитет, а также Комитет по управлению государственными резервами. Госкомстат становится Агентством статистики при президенте.Министерство инвестиций и внешней торговли становится Министерством инвестиций, промышленности и торговли.Министерство занятости и трудовых отношений преобразуется в Министерство занятости и сокращения бедности. Минстрой становится Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства.Министерство высшего и среднего профессионального образования и Министерство инновационного развития объединят в Министерство высшего образования, науки и инноваций.Министерство дошкольного и школьного образования также объединило в себе два ведомства.Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций становится Министерством цифровых технологий. В его состав передается Агентство космических исследований и технологий.Государственный комитет оборонной промышленности реорганизуется в Агентство оборонной промышленности при Минобороны.Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при правительстве переходит в подчинение Министерства культуры и туризма.А Госкомитет семьи и женщин и Агентство по работе махаллабай и развитию предпринимательства входят в состав Министерства занятости и сокращения бедности.Госкомитет лесного хозяйства становится Агентством лесного хозяйства при Министерстве природных ресурсов. Госкомитет ветеринарии и развития животноводства и Комитет по развитию шелководства и шерстяной промышленности теперь входят в состав Минсельхоза.Агентство по делам молодёжи передается в подчинение Министерства молодёжной политики и спорта.Агентство кинематографии переходит в подчинение Министерства культуры и туризма. А Агентство "Узархив" — в подчинение Минюста. Агентство культурного наследия переходит в Фонд развития культуры и искусства при кабинете министров.Полностью ликвидируются с 1 января 20 ведомств, в том числе Агентство по регулированию алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия, Агентство по популяризации изучения иностранных языков, Агентство по международному сотрудничеству и развитию, Агентство по развитию страхового рынка, Агентство по развитию государственно-частного партнёрства и другие.Читайте также: Мирзиёев начал административную реформу

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узбекистан административная реформа министерства ведомства ликвидируются объединяются министерства структура правительства