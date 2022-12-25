Как правильно встретить Новый 2023 год
© Sputnik/Рамиз БахтияровНовогодние товары на прилавках Ташкента.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Самая волшебная ночь в году стремительно приближается. Пришло время определиться, как отмечать грядущий 2023 год Чёрного Водяного Кролика.
Как встретить Новый год с программой интересно и весело, отпраздновать его правильно, с учетом предпочтений покровителя по восточному гороскопу, как лучше провести ночь – уютно, необычно, романтично – в материале РИА Новости.
Как встретить Новый год
Новый год – любимый праздник для многих. Но каждый год одна и та же проблема – как праздновать? Можно провести ночь уютно, шумно, романтично, в кругу семьи или большой компанией.
Программы встречи Нового года
В старину аналогом современных новогодних каникул были святки. В это время совершали обряды, навещали родных и близких, гадали, разжигали костры. Атмосфера новогоднего чуда и необыкновенного времени сохранилась до сих пор. Всем хочется волшебства, тепла, уюта.
В нашей культуре с некоторых пор существует традиция соблюдать правила встречи Нового года в соответствии с восточным гороскопом и следовать приметам, связанным с покровителем года. Если праздник пройдет с хорошим настроением, рядом с близкими и любимыми людьми, это порадует Чёрного Кролика. Считается, что следование традициям в новогоднюю ночь привлечет в дом удачу, достаток и благополучие.
А если под бой курантов, скорее всего, придется загадывать желания в одиночку, нет возможности оказаться рядом с друзьями и семьей, то не стоит расстраиваться. Все, что нужно для хорошего новогоднего настроения – быть открытым новому и увлекательному. Можно отправиться в путешествие, найти новых знакомых на главной площади города или устроить себе релакс в домашней обстановке с фильмами и вкусной едой.
Алексей Шаталов, директор event & marketing агентства Secret Point рассказал, как пригласить новогоднее чудо в гости и поделился интересными идеями встречи Нового года.
Уютно
Предстоящий год Кролика – ласкового, умного, милого и вместе с тем, смелого животного. Он покровительствует патриархальным семейным отношениям, рождению детей, обустройству домашнего очага и решению бытовых проблем.
Встречать Новый год 2023 рекомендовано в спокойной домашней обстановке, в кругу семьи и детей. Считается, что это “тотемное” животное предпочитает шумным вечеринкам тишину и уют. Можно организовать праздничный вечер в узком семейном кругу или праздник, на который съедутся все родственники из разных городов.
Домашний маскарад. Устроить домашний маскарад – отличная идея. Можно выбрать единую тематику костюмов или сделать друг другу сюрприз и не показывать наряд до праздника. Бывает, в предновогодней суете сложно выделить время на создание или поиск подходящего костюма. Но это не повод отказываться от затеи маскарада. Можно сделать облегченный вариант – купить карнавальную маску, колпак или ободок, мишуру или декор и украсить обычную повседневную одежду.
Театр теней. "Конечно, лучше заранее выбрать пьесу, распределить роли и порепетировать. Но если вы новички, можно найти видео в Интернете и совместно поучиться делать разные фигуры", – говорит Алексей Шаталов.
Настольные игры. Это вариант для интеллектуалов и не только. В праздничную ночь после застолья можно не только сыграть в любимую настольную игру, но добавить новогоднего настроения. Например, вместо стандартных вопросов/заданий игры придумать свои, праздничные. Или устроить целый квест с подарками. Для этого потребуется несколько маленьких презентов и один главный приз, который получит победитель. Придумать задания/вопросы и спрятать их по квартире вместе с подсказками, указывающими на место следующего презента.
Гадания. Обычно принято гадать молодым девушкам на любовь. Но можно погадать и на будущий год, удачу в делах, желания. В сети легко найти гадания на любой вкус: легкие и пугающие, на картах, свечах, зеркалах и множество других.
Придумать новогоднее обращение. "Можно подготовить новогоднее обращения “президента” семьи в шутливой или трогательной форме. А можно сделать круг поздравлений по одной фразе или сыграть в игру “лучшее событие уходящего года”", – советует Алексей Шаталов.
Побыть Дедом Морозом или Снегурочкой. В ночь новогоднего волшебства можно сыграть в игру "что бы я попросил у Деда Мороза" или вместе пофантазировать на забавные темы. Например, "обычный рабочий день Деда Мороза", "кем хочет стать Снегурочка, когда вырастет", "что Дед Мороз и Снегурочка делают летом".
Шумно
Несмотря на то, что Кролик предпочитает уют домашнего очага шумному веселью, не стоит отказываться от интересных и забавных игр, танцев и караоке.
Поздравление соседей. А почему бы не организовать праздник целого двора как в старые добрые времена, когда все соседи ходили в гости друг к другу. Можно устроить забавный новогодний сюрприз или розыгрыш, используя символы 2023 года: подарить игрушечного котенка или декоративного кролика, а для эффекта волшебства – сделать подарок анонимно.
Игры в фанты. "Сделайте фанты самостоятельно. Раздайте игрокам по листочку и пусть каждый напишет забавный факт о себе или любимую фразу. Доставайте фанты по кругу и угадывайте о ком он. Если вдруг вытащили свой фант, молча положите его обратно", – рекомендует Алексей Шаталов.
Караоке. Отправиться всей компанией в караоке или устроить его дома – в сети множество видеоклипов с минусовкой и текстом песни. Можно немного усложнить игру: пусть каждый выступающий пародирует исполнителя.
Игра в снежки. Стоит сыграть в снежки, если погода позволяет. Можно разделиться на команды, обозначить игровую область и договориться о честных правилах – если в кого-то попали, плюс очко другой команде. Три раза подряд попали – плюс пять очков.
Посещение клуба. Можно отправиться в клуб, чтобы начать новый год с новых знакомств. Есть еще один забавный способ познакомиться – позвонить ровно в 00.00 на придуманный номер (можно спросить у всех из компании по цифре) и поздравить ответившего человека.
Посещение ресторана или бара. Новый год в шумной компании всегда равно большая уборка утром 1 января. Если хочется избавиться от забот и хлопот по наведению порядка, то лучше отправиться встречать Новый год в ресторан или бар.
Конкурс на самую смешную фотографию. "Создайте чат в мессенджере и присылайте друг другу смешные фотографии в новогодней тематике. Затем устройте голосование прямо в мессенджере (если он позволяет) или на самом празднике с помощью жеребьевки. Не забудьте подготовить приз для победителя", – говорит Алексей Шаталов.
Пижамная вечеринка. Чтобы встретить Новый год в полном комфорте, стоит устроить пижамную вечеринку. Не придется ломать голову над нарядами и выбором обуви, аксессуаров. Пижаму можно украсить новогодними элементами, заранее продумать игры и конкурсы.
Необычно
В стиле XVIII века. Следует изучить правила и этикет бала, подобрать костюмы и платья, подготовить аксессуары и воссоздать историческую атмосферу праздника в новогоднюю ночь. Таким образом, получится двойное путешествие во времени.
Путешествие на машине. Новогодние каникулы – повод отправиться в путешествие на собственной машине.
Романтично
Если хочется романтики, можно отправиться на Новый год на горнолыжный курорт, арендовав уютную квартиру или домик с видом на заснеженные горы. Если не хочется далеко ехать, можно отправиться просто за город или в ближайший глэмпинг, арендовав романтичный домик с камином и панорамными окнами с видом на зимний пейзаж.
Номер в отеле. "Выберите очаровательный новогодний фильм, позаботьтесь о новогодних украшениях и любимых блюдах. Особенным способом загадайте желания под бой курантов – обменяйтесь бокалами с пеплом сожженной бумажки с возлюбленным", – предлагает Алексей Шаталов.
Медленные танцы. Закружиться в танце под мелодичные новогодние композиции или символичные для вашей пары песни – это так романтично. Уж точно не стоит сидеть за столом весь вечер, обязательно пригласите любимого/любимую на танец, порой в повседневной жизни на это просто не хватает времени, а новогодняя ночь – самый подходящий повод.
Романтический ужин. Чтобы устроить романтический ужин на двоих, стоит приготовить не только традиционно новогодние, но и любимые блюда вашей второй половинки. Но меню лучше тщательно продумать, не стоит подавать блюда из символа года.
Тематическое свидание. В ночь чудес и волшебства стоит отправиться на свидание в локацию, которая вас вдохновит. Это может быть совместный мастер-класс, или путешествие на природу. Можно пойти в место вашего знакомства или туда, где прошло первое свидание.
Пикник. Можно отправиться на пикник в ближайший лесопарк или забронировать тур и организовать пикник на природе с катанием на лошадях, что придаст празднику незабываемые ощущения.