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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20221225/kak-pravilno-vstretit-novyy-2023-god-31029000.html
Как правильно встретить Новый 2023 год
Как правильно встретить Новый 2023 год
Самая волшебная ночь в году стремительно приближается. Пришло время определиться, как отмечать грядущий 2023 год Чёрного Водяного Кролика.
2022-12-25T22:00+0500
2022-12-25T22:00+0500
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новый год
праздник
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Как встретить Новый год с программой интересно и весело, отпраздновать его правильно, с учетом предпочтений покровителя по восточному гороскопу, как лучше провести ночь – уютно, необычно, романтично – в материале РИА Новости.Как встретить Новый годНовый год – любимый праздник для многих. Но каждый год одна и та же проблема – как праздновать? Можно провести ночь уютно, шумно, романтично, в кругу семьи или большой компанией.Программы встречи Нового годаВ старину аналогом современных новогодних каникул были святки. В это время совершали обряды, навещали родных и близких, гадали, разжигали костры. Атмосфера новогоднего чуда и необыкновенного времени сохранилась до сих пор. Всем хочется волшебства, тепла, уюта.В нашей культуре с некоторых пор существует традиция соблюдать правила встречи Нового года в соответствии с восточным гороскопом и следовать приметам, связанным с покровителем года. Если праздник пройдет с хорошим настроением, рядом с близкими и любимыми людьми, это порадует Чёрного Кролика. Считается, что следование традициям в новогоднюю ночь привлечет в дом удачу, достаток и благополучие.А если под бой курантов, скорее всего, придется загадывать желания в одиночку, нет возможности оказаться рядом с друзьями и семьей, то не стоит расстраиваться. Все, что нужно для хорошего новогоднего настроения – быть открытым новому и увлекательному. Можно отправиться в путешествие, найти новых знакомых на главной площади города или устроить себе релакс в домашней обстановке с фильмами и вкусной едой.Алексей Шаталов, директор event &amp; marketing агентства Secret Point рассказал, как пригласить новогоднее чудо в гости и поделился интересными идеями встречи Нового года.УютноПредстоящий год Кролика – ласкового, умного, милого и вместе с тем, смелого животного. Он покровительствует патриархальным семейным отношениям, рождению детей, обустройству домашнего очага и решению бытовых проблем.Встречать Новый год 2023 рекомендовано в спокойной домашней обстановке, в кругу семьи и детей. Считается, что это “тотемное” животное предпочитает шумным вечеринкам тишину и уют. Можно организовать праздничный вечер в узком семейном кругу или праздник, на который съедутся все родственники из разных городов.ШумноНесмотря на то, что Кролик предпочитает уют домашнего очага шумному веселью, не стоит отказываться от интересных и забавных игр, танцев и караоке.НеобычноРомантичноЧитайте также: Куда сходить на новогодних праздниках: топ-9 мероприятий в Ташкенте, Самарканде и Бухаре
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год черного кролика как встретить отметить новый год семьей вдвоем необычно шумно весело уютно романтично необычный сценарий место локация интересные идеи для нового года новогодней вечеринки маскарад фанты снежки в отеле гостевой дом поездка романтика ужин свидание
год черного кролика как встретить отметить новый год семьей вдвоем необычно шумно весело уютно романтично необычный сценарий место локация интересные идеи для нового года новогодней вечеринки маскарад фанты снежки в отеле гостевой дом поездка романтика ужин свидание

Как правильно встретить Новый 2023 год

22:00 25.12.2022
© Sputnik/Рамиз БахтияровНовогодние товары на прилавках Ташкента.
Новогодние товары на прилавках Ташкента. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.12.2022
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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Самая волшебная ночь в году стремительно приближается. Пришло время определиться, как отмечать грядущий 2023 год Чёрного Водяного Кролика.
Как встретить Новый год с программой интересно и весело, отпраздновать его правильно, с учетом предпочтений покровителя по восточному гороскопу, как лучше провести ночь – уютно, необычно, романтично – в материале РИА Новости.

Как встретить Новый год

Новый год – любимый праздник для многих. Но каждый год одна и та же проблема – как праздновать? Можно провести ночь уютно, шумно, романтично, в кругу семьи или большой компанией.

Программы встречи Нового года

В старину аналогом современных новогодних каникул были святки. В это время совершали обряды, навещали родных и близких, гадали, разжигали костры. Атмосфера новогоднего чуда и необыкновенного времени сохранилась до сих пор. Всем хочется волшебства, тепла, уюта.
В нашей культуре с некоторых пор существует традиция соблюдать правила встречи Нового года в соответствии с восточным гороскопом и следовать приметам, связанным с покровителем года. Если праздник пройдет с хорошим настроением, рядом с близкими и любимыми людьми, это порадует Чёрного Кролика. Считается, что следование традициям в новогоднюю ночь привлечет в дом удачу, достаток и благополучие.
А если под бой курантов, скорее всего, придется загадывать желания в одиночку, нет возможности оказаться рядом с друзьями и семьей, то не стоит расстраиваться. Все, что нужно для хорошего новогоднего настроения – быть открытым новому и увлекательному. Можно отправиться в путешествие, найти новых знакомых на главной площади города или устроить себе релакс в домашней обстановке с фильмами и вкусной едой.
Алексей Шаталов, директор event & marketing агентства Secret Point рассказал, как пригласить новогоднее чудо в гости и поделился интересными идеями встречи Нового года.

Уютно

Предстоящий год Кролика – ласкового, умного, милого и вместе с тем, смелого животного. Он покровительствует патриархальным семейным отношениям, рождению детей, обустройству домашнего очага и решению бытовых проблем.
Встречать Новый год 2023 рекомендовано в спокойной домашней обстановке, в кругу семьи и детей. Считается, что это “тотемное” животное предпочитает шумным вечеринкам тишину и уют. Можно организовать праздничный вечер в узком семейном кругу или праздник, на который съедутся все родственники из разных городов.
Домашний маскарад. Устроить домашний маскарад – отличная идея. Можно выбрать единую тематику костюмов или сделать друг другу сюрприз и не показывать наряд до праздника. Бывает, в предновогодней суете сложно выделить время на создание или поиск подходящего костюма. Но это не повод отказываться от затеи маскарада. Можно сделать облегченный вариант – купить карнавальную маску, колпак или ободок, мишуру или декор и украсить обычную повседневную одежду.
Театр теней. "Конечно, лучше заранее выбрать пьесу, распределить роли и порепетировать. Но если вы новички, можно найти видео в Интернете и совместно поучиться делать разные фигуры", – говорит Алексей Шаталов.
Настольные игры. Это вариант для интеллектуалов и не только. В праздничную ночь после застолья можно не только сыграть в любимую настольную игру, но добавить новогоднего настроения. Например, вместо стандартных вопросов/заданий игры придумать свои, праздничные. Или устроить целый квест с подарками. Для этого потребуется несколько маленьких презентов и один главный приз, который получит победитель. Придумать задания/вопросы и спрятать их по квартире вместе с подсказками, указывающими на место следующего презента.
Гадания. Обычно принято гадать молодым девушкам на любовь. Но можно погадать и на будущий год, удачу в делах, желания. В сети легко найти гадания на любой вкус: легкие и пугающие, на картах, свечах, зеркалах и множество других.
Придумать новогоднее обращение. "Можно подготовить новогоднее обращения “президента” семьи в шутливой или трогательной форме. А можно сделать круг поздравлений по одной фразе или сыграть в игру “лучшее событие уходящего года”", – советует Алексей Шаталов.
Побыть Дедом Морозом или Снегурочкой. В ночь новогоднего волшебства можно сыграть в игру "что бы я попросил у Деда Мороза" или вместе пофантазировать на забавные темы. Например, "обычный рабочий день Деда Мороза", "кем хочет стать Снегурочка, когда вырастет", "что Дед Мороз и Снегурочка делают летом".

Шумно

Несмотря на то, что Кролик предпочитает уют домашнего очага шумному веселью, не стоит отказываться от интересных и забавных игр, танцев и караоке.
Поздравление соседей. А почему бы не организовать праздник целого двора как в старые добрые времена, когда все соседи ходили в гости друг к другу. Можно устроить забавный новогодний сюрприз или розыгрыш, используя символы 2023 года: подарить игрушечного котенка или декоративного кролика, а для эффекта волшебства – сделать подарок анонимно.
Игры в фанты. "Сделайте фанты самостоятельно. Раздайте игрокам по листочку и пусть каждый напишет забавный факт о себе или любимую фразу. Доставайте фанты по кругу и угадывайте о ком он. Если вдруг вытащили свой фант, молча положите его обратно", – рекомендует Алексей Шаталов.
Караоке. Отправиться всей компанией в караоке или устроить его дома – в сети множество видеоклипов с минусовкой и текстом песни. Можно немного усложнить игру: пусть каждый выступающий пародирует исполнителя.
Игра в снежки. Стоит сыграть в снежки, если погода позволяет. Можно разделиться на команды, обозначить игровую область и договориться о честных правилах – если в кого-то попали, плюс очко другой команде. Три раза подряд попали – плюс пять очков.
Посещение клуба. Можно отправиться в клуб, чтобы начать новый год с новых знакомств. Есть еще один забавный способ познакомиться – позвонить ровно в 00.00 на придуманный номер (можно спросить у всех из компании по цифре) и поздравить ответившего человека.
Посещение ресторана или бара. Новый год в шумной компании всегда равно большая уборка утром 1 января. Если хочется избавиться от забот и хлопот по наведению порядка, то лучше отправиться встречать Новый год в ресторан или бар.
Конкурс на самую смешную фотографию. "Создайте чат в мессенджере и присылайте друг другу смешные фотографии в новогодней тематике. Затем устройте голосование прямо в мессенджере (если он позволяет) или на самом празднике с помощью жеребьевки. Не забудьте подготовить приз для победителя", – говорит Алексей Шаталов.
Пижамная вечеринка. Чтобы встретить Новый год в полном комфорте, стоит устроить пижамную вечеринку. Не придется ломать голову над нарядами и выбором обуви, аксессуаров. Пижаму можно украсить новогодними элементами, заранее продумать игры и конкурсы.

Необычно

В стиле XVIII века. Следует изучить правила и этикет бала, подобрать костюмы и платья, подготовить аксессуары и воссоздать историческую атмосферу праздника в новогоднюю ночь. Таким образом, получится двойное путешествие во времени.
Путешествие на машине. Новогодние каникулы – повод отправиться в путешествие на собственной машине.

Романтично

Если хочется романтики, можно отправиться на Новый год на горнолыжный курорт, арендовав уютную квартиру или домик с видом на заснеженные горы. Если не хочется далеко ехать, можно отправиться просто за город или в ближайший глэмпинг, арендовав романтичный домик с камином и панорамными окнами с видом на зимний пейзаж.
Номер в отеле. "Выберите очаровательный новогодний фильм, позаботьтесь о новогодних украшениях и любимых блюдах. Особенным способом загадайте желания под бой курантов – обменяйтесь бокалами с пеплом сожженной бумажки с возлюбленным", – предлагает Алексей Шаталов.
Медленные танцы. Закружиться в танце под мелодичные новогодние композиции или символичные для вашей пары песни – это так романтично. Уж точно не стоит сидеть за столом весь вечер, обязательно пригласите любимого/любимую на танец, порой в повседневной жизни на это просто не хватает времени, а новогодняя ночь – самый подходящий повод.
Романтический ужин. Чтобы устроить романтический ужин на двоих, стоит приготовить не только традиционно новогодние, но и любимые блюда вашей второй половинки. Но меню лучше тщательно продумать, не стоит подавать блюда из символа года.
Тематическое свидание. В ночь чудес и волшебства стоит отправиться на свидание в локацию, которая вас вдохновит. Это может быть совместный мастер-класс, или путешествие на природу. Можно пойти в место вашего знакомства или туда, где прошло первое свидание.
Пикник. Можно отправиться на пикник в ближайший лесопарк или забронировать тур и организовать пикник на природе с катанием на лошадях, что придаст празднику незабываемые ощущения.
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