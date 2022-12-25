https://uz.sputniknews.ru/20221225/kak-pravilno-vstretit-novyy-2023-god-31029000.html

Как правильно встретить Новый 2023 год

Как правильно встретить Новый 2023 год

Самая волшебная ночь в году стремительно приближается. Пришло время определиться, как отмечать грядущий 2023 год Чёрного Водяного Кролика.

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Как встретить Новый год с программой интересно и весело, отпраздновать его правильно, с учетом предпочтений покровителя по восточному гороскопу, как лучше провести ночь – уютно, необычно, романтично – в материале РИА Новости.Как встретить Новый годНовый год – любимый праздник для многих. Но каждый год одна и та же проблема – как праздновать? Можно провести ночь уютно, шумно, романтично, в кругу семьи или большой компанией.Программы встречи Нового годаВ старину аналогом современных новогодних каникул были святки. В это время совершали обряды, навещали родных и близких, гадали, разжигали костры. Атмосфера новогоднего чуда и необыкновенного времени сохранилась до сих пор. Всем хочется волшебства, тепла, уюта.В нашей культуре с некоторых пор существует традиция соблюдать правила встречи Нового года в соответствии с восточным гороскопом и следовать приметам, связанным с покровителем года. Если праздник пройдет с хорошим настроением, рядом с близкими и любимыми людьми, это порадует Чёрного Кролика. Считается, что следование традициям в новогоднюю ночь привлечет в дом удачу, достаток и благополучие.А если под бой курантов, скорее всего, придется загадывать желания в одиночку, нет возможности оказаться рядом с друзьями и семьей, то не стоит расстраиваться. Все, что нужно для хорошего новогоднего настроения – быть открытым новому и увлекательному. Можно отправиться в путешествие, найти новых знакомых на главной площади города или устроить себе релакс в домашней обстановке с фильмами и вкусной едой.Алексей Шаталов, директор event & marketing агентства Secret Point рассказал, как пригласить новогоднее чудо в гости и поделился интересными идеями встречи Нового года.УютноПредстоящий год Кролика – ласкового, умного, милого и вместе с тем, смелого животного. Он покровительствует патриархальным семейным отношениям, рождению детей, обустройству домашнего очага и решению бытовых проблем.Встречать Новый год 2023 рекомендовано в спокойной домашней обстановке, в кругу семьи и детей. Считается, что это “тотемное” животное предпочитает шумным вечеринкам тишину и уют. Можно организовать праздничный вечер в узком семейном кругу или праздник, на который съедутся все родственники из разных городов.ШумноНесмотря на то, что Кролик предпочитает уют домашнего очага шумному веселью, не стоит отказываться от интересных и забавных игр, танцев и караоке.НеобычноРомантичноЧитайте также: Куда сходить на новогодних праздниках: топ-9 мероприятий в Ташкенте, Самарканде и Бухаре

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