https://uz.sputniknews.ru/20221226/pedagog-iz-uzbekistana-pobedil-v-mejdunarodnom-konkurse-31052421.html

Педагог из Узбекистана победил в международном конкурсе

Педагог из Узбекистана победил в международном конкурсе

В конкурсе "Преподавание без границ" принимали участие более 200 педагогов-русистов из девяти стран СНГ.

2022-12-26T16:59+0500

2022-12-26T16:59+0500

2022-12-26T16:59+0500

общество

учитель

педагог

узбекистан

россия

русский язык

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ТАШКЕНТ, 26 дек- Sputnik. Педагог из Узбекистана победил в международном конкурсе "Преподавание без границ".Азизхон Рахмонов работает в Узбекском государственном университете мировых языков, сообщили корреспонденту Sputnik в оргкомитете конкурса.Всего в конкурсе, организованном Министерством просвещения России, принимали участие 205 преподавателей русского языка из девяти стран Содружества Независимых Государств. Во второй тур конкурса прошло 12 педагогов, из которых жюри отобрало четверых победителей.Имена победителей и лауреатов конкурса объявили на официальной церемонии награждения 23 декабря. Каждый участник конкурса получил именной сертификат, победители получили денежные призы в размере 50 тыс. рублей, лауреаты – по 30 тыс. рублей.Читайте также: Шевцов: чему российские педагоги научились у коллег из Узбекистана - видео

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узбекистан педагог победил в конкурсе преподавание без границ министерство просвещения россии азизхон рахмонов узбекский государственный университет мировых языков