https://uz.sputniknews.ru/20221226/pedagog-iz-uzbekistana-pobedil-v-mejdunarodnom-konkurse-31052421.html
Педагог из Узбекистана победил в международном конкурсе
Педагог из Узбекистана победил в международном конкурсе
В конкурсе "Преподавание без границ" принимали участие более 200 педагогов-русистов из девяти стран СНГ.
2022-12-26T16:59+0500
2022-12-26T16:59+0500
2022-12-26T16:59+0500
общество
учитель
педагог
узбекистан
россия
русский язык
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ТАШКЕНТ, 26 дек- Sputnik. Педагог из Узбекистана победил в международном конкурсе "Преподавание без границ".Азизхон Рахмонов работает в Узбекском государственном университете мировых языков, сообщили корреспонденту Sputnik в оргкомитете конкурса.Всего в конкурсе, организованном Министерством просвещения России, принимали участие 205 преподавателей русского языка из девяти стран Содружества Независимых Государств. Во второй тур конкурса прошло 12 педагогов, из которых жюри отобрало четверых победителей.Имена победителей и лауреатов конкурса объявили на официальной церемонии награждения 23 декабря. Каждый участник конкурса получил именной сертификат, победители получили денежные призы в размере 50 тыс. рублей, лауреаты – по 30 тыс. рублей.Читайте также: Шевцов: чему российские педагоги научились у коллег из Узбекистана - видео
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узбекистан педагог победил в конкурсе преподавание без границ министерство просвещения россии азизхон рахмонов узбекский государственный университет мировых языков
узбекистан педагог победил в конкурсе преподавание без границ министерство просвещения россии азизхон рахмонов узбекский государственный университет мировых языков
Педагог из Узбекистана победил в международном конкурсе
В конкурсе "Преподавание без границ" принимали участие более 200 педагогов-русистов из девяти стран СНГ.
ТАШКЕНТ, 26 дек- Sputnik. Педагог из Узбекистана победил в международном конкурсе "Преподавание без границ".
Азизхон Рахмонов работает в Узбекском государственном университете мировых языков, сообщили корреспонденту Sputnik
в оргкомитете конкурса.
"Знание языка дает людям глобальные возможности, которые мы можем использовать", - считает Азизхон Рахмонов.
Всего в конкурсе, организованном Министерством просвещения России, принимали участие 205 преподавателей русского языка из девяти стран Содружества Независимых Государств. Во второй тур конкурса прошло 12 педагогов, из которых жюри отобрало четверых победителей.
Имена победителей и лауреатов конкурса объявили на официальной церемонии награждения 23 декабря. Каждый участник конкурса получил именной сертификат, победители получили денежные призы в размере 50 тыс. рублей, лауреаты – по 30 тыс. рублей.