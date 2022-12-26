https://uz.sputniknews.ru/20221226/russkiy-dom-rasskajet-kak-podat-zayavku-na-besplatnoe-obuchenie-v-rossii-31044930.html

Русский дом расскажет, как подать заявку на бесплатное обучение в России

Русский дом расскажет, как подать заявку на бесплатное обучение в России

Специалисты представительства Россотрудничества проведут серию консультаций по заполнению онлайн-заявок.

2022-12-26T15:32+0500

2022-12-26T15:32+0500

2022-12-26T15:32+0500

общество

россия

вуз

россотрудничество

россотрудничество в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 26 дек – Sputnik. Представительство Россотрудничества проведет серию очных групповых консультаций по регистрации заявок на бесплатное обучение в вузах России.Подать заявку можно на портале Education in Russia.Консультации будут проходить с 27 по 29 декабря в 15.00 в Русском доме в Ташкенте.Чтобы попасть на консультацию, всем желающим необходимо пройти предварительную регистрацию.Вход на территорию представительства возможен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность: паспорта, свидетельства о рождении, ID- карты или водительских прав, предупреждает пресс-служба Русского дома.Дополнительная онлайн-консультация для тех, кто проживает не в Ташкенте, пройдет 30 декабря в 12.00 на канале Квотной кампании в Узбекистане.Читайте также: В следующем году 800 узбекистанцев смогут бесплатно поступить в вузы России

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