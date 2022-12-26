https://uz.sputniknews.ru/20221226/startoval-dopolnitelnyy-priem-v-magistraturu--31029942.html

Стартовал дополнительный прием в магистратуру

Стартовал дополнительный прием в магистратуру

В виде исключения к участию в конкурсах в этот раз допустили абитуриентов со всеми уровнями сертификатов по иностранному языку.

2022-12-26T09:05+0500

2022-12-26T09:05+0500

2022-12-26T09:12+0500

общество

образование

магистратура

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ТАШКЕНТ, 26 дек – Sputnik. Зимний прием документов в магистратуру на 2022/2023 учебный год государственные вузы осуществляют в режиме онлайн через платформу magistr.edu.uz. Об этом сообщается в официальном заявлении Министерства высшего и среднего специального образования.По решению главы государства с этого года прием в магистратуру проводится два раза в год — летом и зимой. Только в этот раз абитуриентам предоставили дополнительные послабления. В частности, в виде исключения к участию в конкурсах допускают абитуриентов со всеми уровнями сертификатов по иностранному языку.В ходе зимнего набора, как и прежде, приоритет будут отдавать абитуриентам с языковым сертификатом высокого уровня. Абитуриентам с более низкими уровнями владения языком порекомендуют только свободные места.При этом они должны будут получить необходимые сертификаты во время обучения. В противном случае их не допустят к итоговой государственной аттестации.В наборе 2021-го количество абитуриентов с сертификатом по иностранному языку составило 768 человек. В конкурсе, организованном для летнего приема 2022 года приняли участие 4 578 абитуриентов, имеющих сертификаты по иностранному языку, то есть число аттестованных лиц за год увеличилось в 6,2 раза.По прогнозам, количество абитуриентов будет увеличиваться и в зимний период приема. Такой вывод специалисты министерства сделали на основании того, что только за первый день приема 20 декабря подали документы около 1 800 абитуриентов.С учетом того, что прием документов будет продолжаться до 10 января, вышеуказанное послабление создает основу для увеличения количества поступающих, считают в Минвузе.Читайте также: Административная реформа: какие ведомства преобразуют

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