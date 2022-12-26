https://uz.sputniknews.ru/20221226/v-rossii-sozdadut-kartu-turista-dlya-beznalichnyx-raschetov-inostrantsev-31044120.html

В России создадут "карту туриста" для безналичных расчетов иностранцев

В России создадут "карту туриста" для безналичных расчетов иностранцев

Об этом сообщил в ходе совещания с туристической отраслью глава Минэкономразвития Максим Решетников.

2022-12-26T14:44+0500

2022-12-26T14:44+0500

2022-12-26T14:44+0500

россия

туризм

банковская карта

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ТАШКЕНТ, 26 дек - Sputnik. Министерство экономического развития России планирует создать "Карту туриста" для безналичных расчетов иностранных граждан в РФ. Об этом заявил в ходе совещания с туристической отраслью глава министерства Максим Решетников, сообщает РИА Новости.Читайте также: Россияне сделали выбор: новогодние каникулы в странах ближнего зарубежья

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