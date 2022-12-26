https://uz.sputniknews.ru/20221226/v-rossii-sozdadut-kartu-turista-dlya-beznalichnyx-raschetov-inostrantsev-31044120.html
В России создадут "карту туриста" для безналичных расчетов иностранцев
В России создадут "карту туриста" для безналичных расчетов иностранцев
Об этом сообщил в ходе совещания с туристической отраслью глава Минэкономразвития Максим Решетников.
2022-12-26T14:44+0500
2022-12-26T14:44+0500
2022-12-26T14:44+0500
россия
туризм
банковская карта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/0e/30741619_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c347f117e4e26beb2431728c163a2663.jpg
ТАШКЕНТ, 26 дек - Sputnik. Министерство экономического развития России планирует создать "Карту туриста" для безналичных расчетов иностранных граждан в РФ. Об этом заявил в ходе совещания с туристической отраслью глава министерства Максим Решетников, сообщает РИА Новости.Читайте также: Россияне сделали выбор: новогодние каникулы в странах ближнего зарубежья
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/0e/30741619_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bf9845223c3cd4808bf415b803c6998b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия минэкономразвития карта туриста безналичный расчет для иностранцев в россии
россия минэкономразвития карта туриста безналичный расчет для иностранцев в россии
В России создадут "карту туриста" для безналичных расчетов иностранцев
Об этом сообщил в ходе совещания с туристической отраслью глава Минэкономразвития Максим Решетников.
ТАШКЕНТ, 26 дек - Sputnik.
Министерство экономического развития России планирует создать "Карту туриста" для безналичных расчетов иностранных граждан в РФ. Об этом заявил в ходе совещания с туристической отраслью глава министерства Максим Решетников, сообщает РИА Новости
.
"Для его увеличения (въездного турпотока - ред.) предстоит... создать "Карту туриста", благодаря которой иностранные граждане смогут рассчитываться безналичным способом", - сказал Решетников.