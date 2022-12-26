https://uz.sputniknews.ru/20221226/v-tashkente-proshla-stranovaya-konferentsiya-rossiyskix-sootechestvennikov-31030267.html

В Ташкенте прошла страновая конференция российских соотечественников

В Ташкенте прошла страновая конференция российских соотечественников

Участники мероприятия обсудили итоги работы национальных центров в уходящем году и поделились своими планами.

2022-12-26T10:02+0500

2022-12-26T10:02+0500

2022-12-26T10:02+0500

общество

россотрудничество

конференция

узбекистан

ташкент

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ТАШКЕНТ, 26 дек – Sputnik. Русский дом в Ташкенте провел страновую конференцию организаций российских соотечественников в Узбекистане, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества.В работе конференции приняли участие сотрудники посольства России в Узбекистане, представительства МВД РФ республике, представители Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при правительстве страны, Ташкентской и Узбекистанской епархии, сотрудники Русского дома в Ташкенте, а также национальных культурных центров российских соотечественников в Узбекистане.В рамках конференции участники подвели итоги работы национальных центров за 2022 год, также поделились планами на следующий год.Участники конференции выразили благодарность посольству Российской Федерации в Узбекистане, Комитету по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете министров Республики Узбекистан, представительству Россотрудничества за высокий уровень поддержки организаций и интересов соотечественников, отметили в пресс-службе.Читайте также: В Москве открываются Дни кино Узбекистана

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