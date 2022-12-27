https://uz.sputniknews.ru/20221227/artel-investiruet-v-kyrgyzstan-i-tadjikistan---podrobnosti-31070203.html

Artel инвестирует в Кыргызстан и Таджикистан - подробности

Artel инвестирует в Кыргызстан и Таджикистан - подробности

Узбекистанская компания – производитель электрооборудования открывает предприятия в соседних странах.

2022-12-27T13:59+0500

2022-12-27T13:59+0500

2022-12-27T13:59+0500

экономика

инвестиции

узбекистан

таджикистан

кыргызстан

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ТАШКЕНТ, 27 дек – Sputnik. Узбекистанская компания Artel за последние годы стала единственным инвестором в Центральной Азии, за исключением Казахстана, кто вкладывал крупные суммы в совместные предприятия в соседних странах.Это следует из доклада Евразийского банка развития по взаимным инвестициям за 2022 год.При этом, согласно данным МВФ, в 2020 году из соседей в проекты в Кыргызстане вкладывал средства только Узбекистан – прямые инвестиции из Таджикистана и Туркменистана отсутствуют. Накопленные узбекистанские инвестиции в КР составили $1 млн.При этом, согласно докладу, главным трансграничным инвестором среди постсоветских государств остается Россия – на ее долю в первом полугодии уходящего года пришлось 79,2% взаимных инвестиций СНГ.Читайте также: Дехканабадский калийний комбинат расширяет сотрудничество с Россией

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