https://uz.sputniknews.ru/20221227/artel-investiruet-v-kyrgyzstan-i-tadjikistan---podrobnosti-31070203.html
Artel инвестирует в Кыргызстан и Таджикистан - подробности
Artel инвестирует в Кыргызстан и Таджикистан - подробности
Узбекистанская компания – производитель электрооборудования открывает предприятия в соседних странах.
2022-12-27T13:59+0500
2022-12-27T13:59+0500
2022-12-27T13:59+0500
экономика
инвестиции
узбекистан
таджикистан
кыргызстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/914/25/9142519_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_9114f02f0b7cdcf3632d5ed531304e66.jpg
ТАШКЕНТ, 27 дек – Sputnik. Узбекистанская компания Artel за последние годы стала единственным инвестором в Центральной Азии, за исключением Казахстана, кто вкладывал крупные суммы в совместные предприятия в соседних странах.Это следует из доклада Евразийского банка развития по взаимным инвестициям за 2022 год.При этом, согласно данным МВФ, в 2020 году из соседей в проекты в Кыргызстане вкладывал средства только Узбекистан – прямые инвестиции из Таджикистана и Туркменистана отсутствуют. Накопленные узбекистанские инвестиции в КР составили $1 млн.При этом, согласно докладу, главным трансграничным инвестором среди постсоветских государств остается Россия – на ее долю в первом полугодии уходящего года пришлось 79,2% взаимных инвестиций СНГ.Читайте также: Дехканабадский калийний комбинат расширяет сотрудничество с Россией
узбекистан
таджикистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/914/25/9142519_74:0:1207:850_1920x0_80_0_0_e60de1bc3ca804d0b4a906feee8dc665.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан кыргызстан таджикистан россия прямые иностранные инвестиции artel доклад евразийского банка развития еабр
узбекистан кыргызстан таджикистан россия прямые иностранные инвестиции artel доклад евразийского банка развития еабр
Artel инвестирует в Кыргызстан и Таджикистан - подробности
Узбекистанская компания – производитель электрооборудования открывает предприятия в соседних странах.
ТАШКЕНТ, 27 дек – Sputnik. Узбекистанская компания Artel за последние годы стала единственным инвестором в Центральной Азии, за исключением Казахстана, кто вкладывал крупные суммы в совместные предприятия в соседних странах.
Это следует из доклада Евразийского банка развития по взаимным инвестициям за 2022 год.
"Производитель электрического оборудования Artel из Узбекистана вложил в строительство первой очереди совместного предприятия в Таджикистане $5 млн в 2019–2020 гг., а в соседнем Кыргызстане организовал так же на паритетных началах завод, в создание которого в 2018 г. вложен $1 млн", - говорится в докладе.
При этом, согласно данным МВФ, в 2020 году из соседей в проекты в Кыргызстане вкладывал средства только Узбекистан – прямые инвестиции из Таджикистана и Туркменистана отсутствуют. Накопленные узбекистанские инвестиции в КР составили $1 млн.
При этом, согласно докладу, главным трансграничным инвестором среди постсоветских государств остается Россия – на ее долю в первом полугодии уходящего года пришлось 79,2% взаимных инвестиций СНГ.