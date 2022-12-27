https://uz.sputniknews.ru/20221227/rossiyskoe-obrazovanie---eto-brend---oleg-malginov-31068842.html
"Российское образование - это бренд" - Олег Мальгинов
"Российское образование - это бренд" - Олег Мальгинов
Посол России в Узбекистане рассказал о целях и приоритетных направлениях российского высшего образования в Узбекистане.
2022-12-27T12:24+0500
2022-12-27T12:24+0500
2022-12-27T12:40+0500
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ТАШКЕНТ, 27 дек – Sputnik. Российские образовательные программы и филиалы вузов в Узбекистане предлагают то, что будет востребовано в программе построения современной промышленности. Такое мнение в программе "Alter Ego" Кирилла Альтмана посол России в Узбекистане Олег Мальгинов.Очередной выпуск программы был посвящен возможностям российского образования в Узбекистане.По словам Олега Мальгинова, российское образование следует целям, поставленным президентом Шавкатом Мирзиёевым в программе "Новый Узбекистан" - это построению современного, динамичного общества, где будет развиваться промышленность, наука, гуманитарная и социальная сферы.Российское образование – это бренд. Его отличительной особенностью является то, что выпускники филиалов российсикх вузов являются готовыми специалистами с самыми современными знаниями и навыками, отметил посол.Узбекистан является лидером по количеству филиалов российских вузов. Но РФ предлагает и другие, новые формы сотрудничества, подчеркнул посол.Читайте также: В следующем году 800 узбекистанцев смогут бесплатно поступить в вузы России
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узбекистан россия образование вузы посол россии в узбекистане олег мальгинов кирилл альтман alter ego интервью
узбекистан россия образование вузы посол россии в узбекистане олег мальгинов кирилл альтман alter ego интервью
"Российское образование - это бренд" - Олег Мальгинов
12:24 27.12.2022 (обновлено: 12:40 27.12.2022)
Посол России в Узбекистане рассказал о целях и приоритетных направлениях российского высшего образования в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 27 дек – Sputnik.
Российские образовательные программы и филиалы вузов в Узбекистане предлагают то, что будет востребовано в программе построения современной промышленности. Такое мнение в программе "Alter Ego
" Кирилла Альтмана посол России в Узбекистане Олег Мальгинов.
Очередной выпуск программы был посвящен возможностям российского образования в Узбекистане.
По словам Олега Мальгинова, российское образование следует целям, поставленным президентом Шавкатом Мирзиёевым в программе "Новый Узбекистан" - это построению современного, динамичного общества, где будет развиваться промышленность, наука, гуманитарная и социальная сферы.
"У нас есть и готовность, и возможность, у Узбекистана есть потребность – это взаимный интерес. Мы предлагаем самые современные знания, самые современные методики в очень широком спектре областей. Это не столько гуманитарка, сколько промышленные вещи, наука. Это химия, ядерная физика, сталь и сплавы, точные науки, медицина", - рассказал дипломат.
Российское образование – это бренд. Его отличительной особенностью является то, что выпускники филиалов российсикх вузов являются готовыми специалистами с самыми современными знаниями и навыками, отметил посол.
"Я был не так давно на выпуске в Институте стали и сплавов в Алмалыке. Там специалисты, которые готовы работать на комбинатах, они уже все знают", - поделился Олег Мальгинов.
Узбекистан является лидером по количеству филиалов российских вузов. Но РФ предлагает и другие, новые формы сотрудничества, подчеркнул посол.
"Есть какие-то новые перспективные формы взаимодействия: группа российских университетов объединяется и на базе, скажем, Самаркандского университета начинает читать курсы для узбекистанцев. То есть это то, что может быть востребовано и будет востребовано в программе построения современной промышленности", - сказал он.