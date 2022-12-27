https://uz.sputniknews.ru/20221227/rossiyskoe-obrazovanie---eto-brend---oleg-malginov-31068842.html

"Российское образование - это бренд" - Олег Мальгинов

"Российское образование - это бренд" - Олег Мальгинов

Посол России в Узбекистане рассказал о целях и приоритетных направлениях российского высшего образования в Узбекистане.

2022-12-27T12:24+0500

2022-12-27T12:24+0500

2022-12-27T12:40+0500

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узбекистан

образование

олег мальгинов

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ТАШКЕНТ, 27 дек – Sputnik. Российские образовательные программы и филиалы вузов в Узбекистане предлагают то, что будет востребовано в программе построения современной промышленности. Такое мнение в программе "Alter Ego" Кирилла Альтмана посол России в Узбекистане Олег Мальгинов.Очередной выпуск программы был посвящен возможностям российского образования в Узбекистане.По словам Олега Мальгинова, российское образование следует целям, поставленным президентом Шавкатом Мирзиёевым в программе "Новый Узбекистан" - это построению современного, динамичного общества, где будет развиваться промышленность, наука, гуманитарная и социальная сферы.Российское образование – это бренд. Его отличительной особенностью является то, что выпускники филиалов российсикх вузов являются готовыми специалистами с самыми современными знаниями и навыками, отметил посол.Узбекистан является лидером по количеству филиалов российских вузов. Но РФ предлагает и другие, новые формы сотрудничества, подчеркнул посол.Читайте также: В следующем году 800 узбекистанцев смогут бесплатно поступить в вузы России

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