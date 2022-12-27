https://uz.sputniknews.ru/20221227/svo-oxvatyvaet-kosmos-nachalnik-svyazi-vsu--ilon-mask-31062368.html

СВО охватывает космос: "начальник связи" ВСУ – Илон Маск

СВО охватывает космос: "начальник связи" ВСУ – Илон Маск

В ходе российской специальной военной операции на украинском ТВД стало очевидным, что "гражданская" система глобального спутникового интернета Starlink является по сути основой связи и боевого управления Пентагона, НАТО и ВСУ.

2022-12-27T10:07+0500

2022-12-27T10:07+0500

2022-12-27T10:07+0500

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Потому необходимы жесткие компенсационные меры – в космическом пространстве и на Земле.Министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии военного ведомства 21 декабря заявил, что в интересах ВСУ работают более 500 спутников США и НАТО, в том числе более 70 военных. Эта группировка позволяет ВСУ получать от НАТО разведывательную информацию онлайн, и располагать до поры "неубиваемой" системой связи и боевого управления на 815-километровой линии "фронта".Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов днем позднее добавил, что США и их союзники последовательно наращивают объемы военной помощи Киеву для затягивания конфликта, и в совокупности она составила почти 100 млрд долларов.Сбитый в Саратовской области 26 декабря модифицированный американскими специалистами беспилотник ВСУ должен был ударить по военному аэродрому Энгельс. И без спутниковой системы наведения (навигации, управления) здесь не обошлось. Фактически США и НАТО руками украинцев замахнулись на российскую ядерную триаду. Что делать Москве с этой "космической" военной помощью Запада марионеточному киевскому режиму? Разумеется, доводить СВО до логического завершения. А еще необходимо разрабатывать для Украинского ТВД и на будущее асимметричные меры, позволяющие "обнулить" спутниковую группировку противника.Приоритетность задач не вызывает сомнений. Недавний договор Киева с американской компанией Space Exploration Technologies Corp о поставках более 10 тысяч терминалов для спутникового интернета Starlink (в дополнение к пяти тысячам, поставленным ранее) означает, что ВСУ могут получить новые терминалы в начале 2023 года. Средства выделяют страны ЕС, и немалые: аппарат "на земле" стоит минимум 550 долларов, вся партия обойдется европейским налогоплательщикам в 5,5 млн долларов плюс 1,65 млн за каждый месяц эксплуатации 15 тысяч терминалов.Система Starlink позиционируется как частная инициатива, однако на субподряде Пентагона спутниковый интернет превращается в систему боевого управления, а предприниматель Илон Маск становится де-факто иностранным (американским) наемником ВСУ на Украинском ТВД. Со всеми вероятными для Маска и Starlink негативными последствиями. Ранее представитель МИД России Константин Воронцов с трибуны ООН назвал коммерческие спутники США военными целями – в ситуации их задействования в вооруженных конфликтах: "Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара".Что такое StarlinkИзначально гражданская система Starlink создавалась якобы для моряков, путешественников, жителей отдаленных районов, и стран с "автократическими режимами". Полагаю, как и в случае с Интернетом, у колыбели Starlink стоял Пентагон. Устойчивая связь – основа боевого управления. Правда, срок службы спутников Starlink всего пять лет.Структура глобальной интернет-системы состоит из трех основных компонентов: группировки спутников (на сегодня – более 2300 аппаратов-ретрансляторов) на низких орбитах (300 – 600 км), сети наземных станций (для соединения со всемирной паутиной) и пользовательских терминалов (которые располагаются в радиусе до 1000 км от станций). Условно, терминалы ВСУ в Донбассе через спутник связаны со станцией во Львовской области. Низкая орбита обеспечивает устойчивость сигнала, средняя скорость скачивания Starlink – 105 мбит/сек. Некоторые системы конкурентов имеют орбиты до 35.000 км.Спутник 1-го поколения массой 260 кг оснащен четырьмя антеннами с фазированной решеткой для передачи данных на Землю. Самостоятельное маневрирование на орбите обеспечивают автономная система навигации и ионные двигатели на эффекте Холла с криптоном в качестве рабочего тела. Аппараты постоянно модифицируются, в среднесрочной перспективе группировка достигнет 7000, а в финале – 42000 спутников. Цена одного орбитального аппарата – до 500 тысяч долларов.На планете системой Starlink пользуются в 29 странах Северной и Южной Америки, Европы, а также Австралия. На Украине в начале апреля появились первые 5000 терминалов, переданные Агентством США по международному развитию (USAID). Система Starlink обеспечивает достаточно устойчивую связь потребителя (ВСУ) со штабами и разведцентрами (Пентагон и НАТО), даже в условиях радиоэлектронного противодействия на Украинском ТВД. По данным Fox News: "Спутники оказались жизненно важными для связи украинских войск на земле и вдоль линии фронта". Не столько поставки древних вооружений из США и ЕС, сколько доступ ВСУ к разведывательным данным НАТО, штабные онлайн-консультации Пентагона и прочая прокси-поддержка Запада позволяют киевскому режиму продолжать боевые действия.В борьбе с системой Starlink войска Россия используют различные средства и методы. Полагаю, уничтожение объектов "критической инфраструктуры" ВСУ российским высокоточным оружием касается и наземных станций Starlink. Российские войска располагают эффективными системами радиоэлектронной борьбы, и украинское командование уже столкнулось с перебоями связи: терминалы выходят из строя – подразделения ВСУ несут "катастрофические потери". Более того, Star Wars на орбите Земли могут стать реальностью – для этого есть несколько противоспутниковых систем (технологий) разной степени эффективности и радиоактивности. Методы нейтрализации спутниковой системы Starlink разрабатывают также китайские товарищи.Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил в пятницу, что "риск столкновения двух великих держав высок", и на Западе не могли проигнорировать эту позицию. В частности, американский журнал Newsweek интерпретировал: "Предупреждение России США: деэскалация, или столкнетесь с "последствиями". Выходит, система Starlink и прочие американские космические придумки в вооруженном конфликте высокой интенсивности стратегических преимуществ на Земле не дают. Газета New York Times сообщила, что ход боевых действий на Украине складывается в пользу России, и киевский режим скоро окажется в тупике. Стоило ли Вашингтону в 2022 году тратить на этот результат десятки миллиардов долларов, и с безрассудным отчаянием "заряжать" на будущий год еще 45 млрд долларов? Вопрос риторический.Российский аналог системы Starlink – 96 спутников компании SR NET – охватит всю территорию РФ широкополосным доступом в Сеть в 2024 году.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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сво охватывает космос начальник связи всу илон маск в ходе российской специальной военной операции на украинском твд стало очевидным что гражданская система глобального спутникового интернета starlink является по сути основой связи и боевого управления пентагона нато и всу