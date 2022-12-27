https://uz.sputniknews.ru/20221227/v-trex-regionax-uzbekistana-poyavyatsya-gimnasticheskie-tsentry-31067630.html
В трех регионах Узбекистана появятся гимнастические центры
В трех регионах Узбекистана появятся гимнастические центры
Начиная с 2023 года в республике будут проходить ежегодные соревнования на Кубок Президента среди женщин по спортивной гимнастике.
2022-12-27T11:32+0500
2022-12-27T11:32+0500
2022-12-27T11:43+0500
спорт
гимнастика
постановление
центр
соревнования
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ТАШКЕНТ, 27 дек – Sputnik. В Узбекистане растет популярность гимнастических видов спорта среди населения, в частности спортивной, художественной, батутной гимнастики и акробатики. В связи с этим президент подписал постановление "О мерах по дальнейшему развитию гимнастических видов спорта".Начиная с будущего года ежегодно в республике будут проходить соревнования по гимнастическим видам спорта:Согласно документу с 2023-2024 учебного года будут действовать программы "Первый шаг к гимнастике" в детских садах и "Гимнастика для детей" в средних школах.В Нукусе, Самарканде и Фергане появятся региональные центры гимнастических видов спорта. Они будут действовать с 2024-2025 учебного года на базе специализированных спортивных школ по гимнастике.Здесь будут отбирать талантливых и одаренных молодых спортсменов и готовить их для участия в сборных командах республики. Всего в гимнастических центрах будут заниматься 132 учащихся 1-11 классов.Читайте также: Бобонов второй год подряд возглавляет мировой рейтинг дзюдоистов
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гимнастические центры развитие гимнастики соревнования постановление президента
гимнастические центры развитие гимнастики соревнования постановление президента
В трех регионах Узбекистана появятся гимнастические центры
11:32 27.12.2022 (обновлено: 11:43 27.12.2022)
Начиная с 2023 года в республике будут проходить ежегодные соревнования на Кубок Президента среди женщин по спортивной гимнастике.
ТАШКЕНТ, 27 дек – Sputnik.
В Узбекистане растет популярность гимнастических видов спорта среди населения, в частности спортивной, художественной, батутной гимнастики и акробатики. В связи с этим президент подписал постановление
"О мерах по дальнейшему развитию гимнастических видов спорта".
Начиная с будущего года ежегодно в республике будут проходить соревнования по гимнастическим видам спорта:
Кубок Президента среди женщин по спортивной гимнастике – гимнастраде;
международный турнир по художественной гимнастике "Яркая звезда" среди молодежи и "Grand Prix Uzbekistan" среди взрослых;
международный турнир по спортивной гимнастике "Бархатная дорога";
международный турнир по батутной гимнастике "Выше неба";
общереспубликанский форум Узбекистана "Gymnastics Day", посвященный Международному дню гимнастики;
Кубок министра народного образования среди учащихся средних общеобразовательных школ;
трехэтапные чемпионаты и кубки по гимнастическим видам спорта.
Согласно документу с 2023-2024 учебного года будут действовать программы "Первый шаг к гимнастике" в детских садах и "Гимнастика для детей" в средних школах.
В Нукусе, Самарканде и Фергане появятся региональные центры гимнастических видов спорта. Они будут действовать с 2024-2025 учебного года на базе специализированных спортивных школ по гимнастике.
Здесь будут отбирать талантливых и одаренных молодых спортсменов и готовить их для участия в сборных командах республики. Всего в гимнастических центрах будут заниматься 132 учащихся 1-11 классов.