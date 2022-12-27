https://uz.sputniknews.ru/20221227/v-trex-regionax-uzbekistana-poyavyatsya-gimnasticheskie-tsentry-31067630.html

В трех регионах Узбекистана появятся гимнастические центры

В трех регионах Узбекистана появятся гимнастические центры

Начиная с 2023 года в республике будут проходить ежегодные соревнования на Кубок Президента среди женщин по спортивной гимнастике.

2022-12-27T11:32+0500

2022-12-27T11:32+0500

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спорт

гимнастика

постановление

центр

соревнования

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ТАШКЕНТ, 27 дек – Sputnik. В Узбекистане растет популярность гимнастических видов спорта среди населения, в частности спортивной, художественной, батутной гимнастики и акробатики. В связи с этим президент подписал постановление "О мерах по дальнейшему развитию гимнастических видов спорта".Начиная с будущего года ежегодно в республике будут проходить соревнования по гимнастическим видам спорта:Согласно документу с 2023-2024 учебного года будут действовать программы "Первый шаг к гимнастике" в детских садах и "Гимнастика для детей" в средних школах.В Нукусе, Самарканде и Фергане появятся региональные центры гимнастических видов спорта. Они будут действовать с 2024-2025 учебного года на базе специализированных спортивных школ по гимнастике.Здесь будут отбирать талантливых и одаренных молодых спортсменов и готовить их для участия в сборных командах республики. Всего в гимнастических центрах будут заниматься 132 учащихся 1-11 классов.Читайте также: Бобонов второй год подряд возглавляет мировой рейтинг дзюдоистов

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