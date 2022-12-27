https://uz.sputniknews.ru/20221227/vremya-ch-pochemu-vashington-ne-peredaet-kievu-tanki-abrams-31062767.html

Время Ч: почему Вашингтон не передает Киеву танки Abrams?

Время Ч: почему Вашингтон не передает Киеву танки Abrams?

Структурные изменения в ВС России, которые предложил министр обороны Сергей Шойгу, значительно повысят боеготовность российской армии.

2022-12-27T17:13+0500

2022-12-27T17:13+0500

2022-12-27T17:13+0500

видео

вашингтон

киев

танк

танки

вс

вс россии

россия

сергей шойгу

армия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/1a/31057199_4:0:1279:717_1920x0_80_0_0_6b63beab63c12a24f0528bbef7696bc7.png

При этом для вступившей в НАТО Финляндии их реализация станет большим ударом. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Почему Запад испугался визита Путина в Минск? Что показал полет Зеленого в США на американском военном самолете? По какой причине США не спешат с передачей Киеву танков Abrams? ? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".

вашингтон

киев

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

время ч почему вашингтон не передает киеву танки abrams структурные изменения в вс россии которые предложил министр обороны сергей шойгу значительно повысят боеготовность российской армии