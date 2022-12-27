https://uz.sputniknews.ru/20221227/vremya-ch-pochemu-vashington-ne-peredaet-kievu-tanki-abrams-31062767.html
Время Ч: почему Вашингтон не передает Киеву танки Abrams?
Время Ч: почему Вашингтон не передает Киеву танки Abrams?
Структурные изменения в ВС России, которые предложил министр обороны Сергей Шойгу, значительно повысят боеготовность российской армии.
2022-12-27T17:13+0500
2022-12-27T17:13+0500
2022-12-27T17:13+0500
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При этом для вступившей в НАТО Финляндии их реализация станет большим ударом. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Почему Запад испугался визита Путина в Минск? Что показал полет Зеленого в США на американском военном самолете? По какой причине США не спешат с передачей Киеву танков Abrams? ? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".
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время ч почему вашингтон не передает киеву танки abrams структурные изменения в вс россии которые предложил министр обороны сергей шойгу значительно повысят боеготовность российской армии
время ч почему вашингтон не передает киеву танки abrams структурные изменения в вс россии которые предложил министр обороны сергей шойгу значительно повысят боеготовность российской армии
Время Ч: почему Вашингтон не передает Киеву танки Abrams?
Структурные изменения в ВС России, которые предложил министр обороны Сергей Шойгу, значительно повысят боеготовность российской армии.
При этом для вступившей в НАТО Финляндии их реализация станет большим ударом. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Почему Запад испугался визита Путина в Минск? Что показал полет Зеленого в США на американском военном самолете? По какой причине США не спешат с передачей Киеву танков Abrams? ? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".