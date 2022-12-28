https://uz.sputniknews.ru/20221228/malginov-atomnaya-energetika-mojet-stat-flagmanskim-napravleniem-sotrudnichestva-31119293.html

Мальгинов: атомная энергетика может стать "флагманским" направлением сотрудничества

Мальгинов: атомная энергетика может стать "флагманским" направлением сотрудничества

При строительстве и эксплуатации АЭС российского дизайна в республике будет создано более 8 тысяч новых рабочих мест.

2022-12-28T18:50+0500

2022-12-28T18:50+0500

2022-12-28T18:50+0500

политика

олег мальгинов

атомная энергетика

сотрудничество

аэс

россия

строительство аэс в узбекистане

рабочие места

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ТАШКЕНТ, 28 дек – Sputnik. "Флагманским" направлением двустороннего сотрудничества, России и Узбекистана может стать взаимодействие в атомной энергетике и строительство АЭС российского дизайна в республике. Об этом сообщил глава российского диппредставительства в Узбекистане, посол Олег Мальгинов.Он отметил, что "проблемы с энергоснабжением, которые наблюдались в Узбекистане в уходящем году, еще раз продемонстрировали, насколько правильным было решение лидеров" России и Узбекистана, принятое в 2018 году в Ташкенте.Также при строительстве и эксплуатации станции в республике будет создано более 8 тыс. новых рабочих мест. Дипломат рассказал, что локализация обеспечит значительную выручку местных компаний и налоговые поступления в бюджет республики.Кроме этого, Мальгинов подчеркнул, что в Узбекистане долгие годы успешно работают такие российские компании как "ЛУКОЙЛ", "Газпром", "Татнефть", "Зарубежнефть", ПАО "Силовые машины", ПАО "РусГидро", а общий объем российских инвестиций в этой сфере составляет $12 млрд.

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мальгинов атомная энергетика может стать флагманским направлением сотрудничества при строительстве и эксплуатации аэс российского дизайна в республике будет создано более 8 тысяч новых рабочих мест