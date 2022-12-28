https://uz.sputniknews.ru/20221228/pushilin-o-situatsii-v-artyomovske-dezertirstve-vsu-i-udarax-po-energosisteme-ukrainy-31107163.html

Пушилин о ситуации в Артёмовске, дезертирстве ВСУ и ударах по энергосистеме Украины

Пушилин о ситуации в Артёмовске, дезертирстве ВСУ и ударах по энергосистеме Украины

Киев из кожи вон лезет, чтобы показать свою эффективность перед западным сообществом, поэтому усиленно наносит удары по мирным жителям в ДНР.

2022-12-28T16:21+0500

2022-12-28T16:21+0500

2022-12-28T16:21+0500

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Об этом в эксклюзивном интервью "Sputnik на русском" заявил ВРИО главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По словам политика, США вполне устраивает то, как применяется оружие, которое они поставляют режиму Зеленского. Впрочем, российские войска успешно отодвигают линию фронта от городов Донбасса, а работа по развертыванию современных систем ПВО в ДНР уже началась. Как удары по энергетической инфраструктуре Украины отразились на ситуации на фронте? Что в эти дни на самом деле происходит в Артемовске? Кто и когда понесет ответственность за многочисленные военные преступления ВСУ в Донбассе? Об этом, а также о развитии бизнеса в ДНР и планах народной республики на следующий 2023 год смотрите в эксклюзивном интервью "Sputnik на русском".

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пушилин о ситуации в артёмовске дезертирстве всу и ударах по энергосистеме украины киев из кожи вон лезет чтобы показать свою эффективность перед западным сообществом поэтому усиленно наносит удары по мирным жителям в днр