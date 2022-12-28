https://uz.sputniknews.ru/20221228/rossiya-uvelichit-kolichestvo-byudjetnyx-kvot-dlya-uzbekistanskix-studentov-do-800-mest-31120153.html

Россия увеличит количество бюджетных квот для узбекистанских студентов до 800 мест

Россия увеличит количество бюджетных квот для узбекистанских студентов до 800 мест

В 2023 году в Узбекистане планируют открыть еще два филиала российских вузов.

2022-12-28T19:37+0500

2022-12-28T19:37+0500

2022-12-28T19:37+0500

общество

россия

узбекистан

студент

студенты

бюджет

квота

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ТАШКЕНТ, 28 дек – Sputnik. В следующем году Россия увеличит число бюджетных квот на обучение в российских вузах для студентов из Узбекистана до 800 мест. Об этом сообщил российский посол Олег Мальгинов в ходе итоговой пресс-конференции в Ташкенте.Он отметил, что Россия ежегодно последовательно увеличивает количество бюджетных мест и в данное время является лидером по количеству студентов, обучающихся в российских вузах, – более 50 тысяч.Также Россия занимает первое место по количеству филиалов зарубежных вузов в Узбекистане - сейчас их 14. По заявлению Мальгинова, в 2022 году в дополнение к уже работающим в республике 12 филиалам были открыты филиалы Санкт-Петербургского государственного университета в Ташкенте и Казанского (Приволжского) федерального университета в Джизаке.Кроме этого, посол рассказал, что в рамках развития партнерских связей в сферах школьного и дошкольного образования продолжается работа по повышению качества преподавания русского языка и общеобразовательных предметов на русском языке. Дипломат особо выделил успешно работающие в Узбекистане проекты "Класс" и "Малыш".

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Sputnik Узбекистан

россия увеличит количество бюджетных квот для узбекистанских студентов до 800 мест в 2023 году в узбекистане планируют открыть еще два филиала российских вузов