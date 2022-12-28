https://uz.sputniknews.ru/20221228/v-ssha-rasschityvayut-beznakazanno-udarit-po-rossii-31102820.html

В США рассчитывают безнаказанно ударить по России

В США рассчитывают безнаказанно ударить по России

Накануне католического Рождества — "Тихая ночь, святая ночь..." — корпорация RAND (аналитический центр, обслуживающий американские военные ведомства) выпустила доклад о стратегии эскалации США в противостоянии с Россией.

2022-12-28T14:26+0500

2022-12-28T14:26+0500

2022-12-28T14:26+0500

колумнисты

сша

россия

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Интересно, что, несмотря на громкое курлыканье западных политических "голубей", призывающих к переговорам с Россией по украинскому кейсу, американские военные готовятся не к замораживанию конфликта в Европе, а к его обострению. Еще интереснее, как они планируют этой эскалацией управлять, пишет колумнист РИА Новости Виктория Никифорова.Главная задача Вашингтона в текущем кризисе, как ее формулируют аналитики RAND, — это "наказывать" и "сдерживать" Россию. Делать, однако, это надлежит так, чтобы у России не появилось повода применить свое ядерное оружие и ситуация не скатилась к полномасштабной войне между Россией и НАТО.Доклад RAND ритуально назначает нашу страну ответственной за следующий виток эскалации конфликта на Украине. Это такой классический пропагандистский заход, заранее легендирующий все американские провокации. Все в точности как с Запорожской АЭС: бомбили ее ВСУ, а американцы тем временем вбрасывали в мировое инфополе бесконечные обвинения в адрес России.Одна из задач такой "аналитики" — вбить в умы читателей, что эскалацию начнет Россия. В рамках этого нарратива все, что устроят американцы в ответ, будет лишь "защитой" себя и своих союзников по НАТО.Американские эксперты не рассматривают вариант того, что Россия нанесет удар по территории США, по их мнению, сценарии будут совсем другими. Тут с ними нельзя не согласиться. За рамки исследования вынесен также вариант применения Москвой оружия массового поражения — ядерного, биологического или химического.Авторы доклада обсуждают исключительно ограниченный неядерный удар российских войск по территории европейских стран — членов НАТО или по военным объектам США и НАТО, в том числе тем, что находятся в космосе.Сценарий эскалации предполагает три акта. Первый шаг — гипотетическая атака России на союзника США по НАТО. Второй — реакция Вашингтона. И третий — реакция Москвы на эту реакцию.Ключевым для американцев является, естественно, второй шаг. С одной стороны, Вашингтон должен продемонстрировать союзникам, что пятая статья устава НАТО работает и дядя Сэм всегда защитит своих европейских вассалов. С другой стороны, сделать второй шаг нужно так, чтобы не спровоцировать Россию на дальнейшую эскалацию."Целью политики США в войне до сих пор было избежать войны между НАТО и Россией, — напоминают авторы доклада. — Ограниченное нападение России на НАТО не отменяет этой цели".Рассматриваются четыре сценария боевых действий. Первый начинается с того, что Россия наносит ракетный удар по складу или пустующему аэродрому, допустим, в Польше, одновременно публично требуя от Вашингтона прекратить поставки оружия на Украину. Как следует реагировать США?Союзник по НАТО, натурально, будет требовать кинетических действий — на американском новоязе это означает ракетно-бомбовые удары и вообще боевые действия. Однако более чем пропорциональный кинетический удар по территории России почти неизбежно приведет к дальнейшей эскалации конфликта. Не менее рискованны и разрушительные кибератаки, направленные на инфраструктуру. Новые экономические санкции чреваты проблемами не только для России, но и для других государств.В этом варианте аналитики RAND рассматривают возможность ответа США лишь с помощью дипломатического прессинга и мер экономического воздействия. Однако тут неизбежно недовольство потерпевшей страны — члена НАТО и возможный раскол среди союзников. В качестве одной из "менее эскалирующих" мер рассматривается также симметричный ограниченный ракетный удар по территории России.Второй вариант — целенаправленное нападение, например уничтожение американского спутника в космосе. Атака США на платформы, с которых осуществлялось нападение на спутники, может привести к человеческим жертвам. К тому же открытая атака на цели на территории России несет высокий риск дальнейшей эскалации.Впрочем, дело упрощается тем, что нет необходимости задействовать пятую статью устава НАТО и спорить с союзниками. В этом варианте свобода действий США куда выше, чем в первом. Аналитики RAND считают, что здесь можно будет ограничиться широким спектром некинетических (то есть невоенных) атак на Россию — пропагандистского осуждения, дипломатического давления и экономических санкций.Третий вариант — это целенаправленная атака. Здесь предполагается, что Россия наносит ракетные удары по трем авиабазам в Польше и Румынии, с которых осуществляются поставки оружия на Украину. Гибнут военные и мирные жители.Тут уже некинетические меры (то есть дипломатия и санкции) будут лишь подспорьем. Основной упор делается на кинетические действия — то есть ракетные удары по территории России. Менее пропорциональный кинетический удар должен сопровождаться интенсивными некинетическими действиями, в частности налаживанием дипломатического диалога по теме Украины. США должны пояснить Москве, что конфликт на Украине это одно, а противостояние с НАТО — это совсем другая тема.Рассматривается вариант и "более пропорционального", то есть превосходящего кинетического удара по территории России. При этом надо добиваться, чтобы у Москвы не возникло впечатления, будто эти удары — прелюдия к полномасштабной войне с США и НАТО: "С этой целью Соединенным Штатам следует избегать нацеливания на узлы управления и контроля, базы бомбардировщиков или радары раннего предупреждения".Четвертый сценарий описывает масштабную (или "менее сдержанную") атаку России на американские военные базы в Европе, включая базу Рамштайн и порт в Роттердаме. Всего около двухсот жертв, как военных, так и гражданских.Здесь американскому руководству предстоит решить непростую задачу — оно своими действиями должно заставить Москву поверить, что перед ней выбор из двух поражений. В случае дальнейшей эскалации ее ждет поражение в войне против НАТО. Если же она "пропускает удар", не добившись прекращения поставок западного оружия, — она проиграет на Украине.В качестве ответного шага аналитики RAND предлагают нанести удар по новым российским территориям под тем предлогом, что в Вашингтоне считают их украинскими. Недостаточно мощный удар будет воспринят союзниками как доказательство слабости США и нежелания защищать членов НАТО. И при этом, нанося удары, надо еще добиваться, чтобы Москва не воспринимала все происходящее как войну с НАТО, потому что в планы американских стратегов это якобы не входит.Дополнительно данную стратегию осложняет наличие у России ядерного оружия: "Возможность применения (Москвой) ядерного оружия <…> будет играть решающую роль при реагировании на любую эскалацию России".Управление военной эскалацией в США — это целая наука, ее обслуживают эксперты, аналитики, институты. Интересно посмотреть, как размышляет наш стратегический противник. Так, играя в шахматы, мы говорим сопернику — если ты сюда, то я сюда, если так, то вот так.Другое дело, что масштаб дезинформации и пропаганды в подобных текстах тоже впечатляет. Во-первых, уже самым наивным людям очевидно, что война с НАТО не просто близится, она, в сущности, уже идет полным ходом. Поставки оружия, тренировки украинских военных, тысячи наемников, фантастические денежные транши, антироссийский хейт — все, что можно использовать в рамках гибридной войны, наши противники уже использовали. Их идея наносить ракетные удары по территории России и ее военнослужащим и при этом говорить, что мы, мол, "не воюем", выглядит исключительно как средство давления на Москву.Во-вторых, Россию тут изо всех сил изображают поджигателем войны, хотя нашей стране эскалация конфликта как раз не нужна. Она срочно требуется "ястребам" Демпартии США, которые приноровились пилить на этом конфликте огромные деньги из казны. Сойдет конфликт на нет — и там начнутся расследования, и вполне конкретным людям будут светить "срока, срока огромные". Пока Демпартия еще контролирует страну, ей чрезвычайно выгодно подталкивать своих силовиков к эскалации в Европе. Война все спишет.Замечаете, как искусственно и ограниченно выглядит список гипотетических целей России на территории НАТО? Дело в том, что это не цели России. Это те площадки, на которых американским военным легче всего организовать, в случае чего, свои провокации. Если что, в этом деле им помогут украинцы.Весь доклад RAND выглядит как попытка спланировать американскую провокацию на территории европейской страны — члена НАТО, моментально обвинить в ней Россию и использовать это как повод для своего нападения. Это может быть взрыв на аэродроме или военной базе, в порту или на складе оружия.Если вспомнить историю, то практически каждая американская агрессия начиналась с масштабной провокации. В этом плане вашингтонский режим учился у Гитлера, и учился хорошо. Несть числа этим сфальсифицированным нападениям — от крейсера "Мэн" до инцидента в Тонкинском заливе, от биологического оружия Саддама Хусейна до попыток спровоцировать подрыв Запорожской АЭС руками своих прокси-казаков.Свежий доклад RAND, в сущности, это лишь хорошо расписанный план осуществления подобных провокаций на территории стран — членов НАТО. Такие страны, как Польша, с удовольствием предоставят и свою территорию, и своих граждан в полное распоряжение американских хозяев. Никакие жертвы их, похоже, не остановят.Вот только осмелятся ли американские стратеги в реальности спровоцировать Россию на полномасштабное вооруженное противостояние? "Единственное, что сегодня останавливает наших врагов, — это понимание, что Россия будет руководствоваться Основами государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, — отметил в своей недавней статье заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. — И в случае если возникнет реальная угроза, будет действовать по ним. Беда в том, что в таком случае никто впоследствии не разберется, что это было — ответно-встречный удар или превентивный".

россия

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2022

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

в сша рассчитывают безнаказанно ударить по россии накануне католического рождества тихая ночь святая ночь корпорация rand аналитический центр обслуживающий американские военные ведомства выпустила доклад о стратегии эскалации сша в противостоянии с россией