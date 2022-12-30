https://uz.sputniknews.ru/20221230/kakie-reformy-izmenili-jizn-uzbekistantsev-v-uxodyaschem-godu-31189854.html

Какие реформы изменили жизнь узбекистанцев в уходящем году

Какие реформы изменили жизнь узбекистанцев в уходящем году

Предлагаем вам краткий обзор самых важных изменений, которые произошли для простых граждан Узбекистана за год. Эти новшества упрощают жизнь, повышают доходы, помогают экономить время и деньги.

2022-12-30T19:02+0500

2022-12-30T19:02+0500

2022-12-30T19:02+0500

новый узбекистан: эпоха реформ

узбекистан

законодательство

реформы

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Цифровизация, сокращение процедур и новые госуслуги1. Сократилось число требуемых справокОтменили истребование госорганами и организациями от населения:2. Усыновление детей — через электронную платформуУсыновление, опеку (попечительство, патронаж) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, теперь можно оформить на основании онлайн-заявки через электронную платформу "Опека и попечительство".Нуждаемость детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в жилье теперь определяют через информационную систему "Единый реестр социальной защиты".3. Водителям не нужно возить при себе много документовИмеющим при себе биометрический паспорт или идентификационную ID-карту водителям больше не нужно возить с собой документы:4. Больше не нужен техосмотр новых автоТехнический осмотр легковых автомототранспортных средств физлиц, со дня производства которых прошло менее десяти лет, проводится на добровольной основе.Кроме того, действуют следующие сроки проведения обязательного техосмотра:Эти сроки не распространяются на легковые авто, которые используются на коммерческой основе.5. Расширилась льгота по выплате ипотекиРазрешается выделять ипотечные кредиты на приобретение квартир в новостройках, построенных частными подрядчиками. То есть ипотека распространяется на квартиры без ремонта (коробка), продаваемые на первичном рынке без условия сдачи под ключ.Кредиты также можно получить на выплату субсидий, на компенсацию части первоначального взноса и части процентов по ипотечному кредиту.6.Брачные заявления принимают через ЦГУПравовой эксперимент проходит с 1 ноября 2022 года по 1 июля 2023 года по приему заявлений для регистрации заключения и расторжения брака через районные (городские) ЦГУ (центры государственных услуг). Эксперимент запущен в Сырдарьинской области.7. Ряд услуг органов внутренних дел предоставляются в электронном видеБлагодаря внедрению информационных технологий через ЕПИГУ можно получить следующие услуги:8. Определить уровень знания иностранного языка теперь можно самостоятельноПрием заявки на определение уровня владения иностранным языком и получение квалификационного сертификата путем сдачи теста осуществляется в электронном виде через ЕПИГУ.Претенденты могут самостоятельно выбрать дату экзамена на сайте Государственного центра тестирования, где будут публиковаться все даты тестовых испытаний.9. Пенсия – по паспортуОтменили истребование документов о трудовом стаже, зарплате, периодах обучения в вузе и военной службы. Эти данные пенсионные службы получают через межведомственный программно-аппаратный комплекс "Единая национальная система труда".Для назначения пенсий гражданам достаточно представить паспорт или ID-карту.10. Заработала система идентификации физических лиц Mobile-ID.Она действует параллельно со средствами идентификации для пользования госуслугами и привязана к номеру мобильного телефона.Идентификация с помощью системы Mobile-ID проводится по желанию граждан центрами государственных услуг, нотариальными конторами или с помощью мобильного приложения ЕПИГУ.11. Учет лиц с ограниченными возможностями и рейтинг семейных поликлиникВ Ташкенте в порядке эксперимента внедряется новая электронная информационная система “Медико-социальная экспертиза”. Она позволит упростить постановку на учет и проведение освидетельствования людей с инвалидностью. С 1 января будущего года система заработает по всей стране.Помимо этого, с 1 августа введена рейтинговая система оценки эффективности семейных врачей и семейных поликлиник в одиннадцати пунктах Алмазарского района столицы и двенадцати пунктах Уйчинского района Наманганской области. С 2023 года — она коснется всех регионов.Основными критериями оценки являются показатели избавления от лишнего веса, соблюдения принципов правильного питания, повышения физической активности, профилактики инфаркта, инсульта, диабета и онкологических заболеваний на территории.Повышение доходов населения, льготы и субсидии1. При регистрации кассовых чеков граждане получают кешбэкГраждане Узбекистана получают возврат 1% от покупок (кешбэк) при оформлении соответствующего чека с помощью QR-кода в специальном приложении налоговых органов. Кешбэк из госбюджета начисляется на банковскую карту покупателя в конце каждого месяца.Он доступен при покупках в объектах розничной торговли, общественного питания и обслуживания населения.2. Лица с инвалидностью и их работодатели получают льготы по подоходному и социальному налогуПри расчете этих налогов налогооблагаемая база с 1 марта уменьшается на сумму трехкратного МРОТ для инвалидов с детства и лиц с инвалидностью I и II группы.Кроме того на срок до 1 марта 2024 года частным работодателям сумма социального налога, уплаченная ими за лиц с инвалидностью, возвращается из Госбюджета в полном объеме.3. Учителя со знанием языка имеют право на доплату, а частные школы компенсацию арендыУчителя русского языка с международным сертификатом S1 и выше получают дополнительную ежемесячную надбавку в размере 50%.Для частных школ в городах Ташкент и Самарканд до 1 января 2024 года возмещается из Госбюджета до 50% стоимости арендной платы помещений, используемых в образовательном процессе.4. Госслужащим – надбавка за знание иностранного языкаГосслужащим, имеющим национальный и соответствующий ему международный сертификат по иностранным языкам выплачивают надбавку до 20% от должностного оклада за счёт внебюджетных средств, а также бюджетных средств фонда оплаты труда госорганизаций.5. Минимальный размер пособия по инвалидности увеличилсяМинимальный размер пособия по инвалидности, выплачиваемого нетрудоспособным гражданам, а также пенсии по инвалидности при неполном стаже работы с учетом доплаты повысились с 440 до 622 тысяч сумов.Кроме того, ввели ежемесячную выплату пособия законному представителю ребенка, занятому уходом за ребенком-инвалидом до 18 лет, нуждающимся в постороннем уходе в размере 500 тысяч сумов.6. Женщинам увеличили субсидии и соцпомощьРазмер субсидий, выделяемых женщинам-предпринимателям, начинающим свою предпринимательскую деятельность, повысился с 7 до 10 млн. сумов.Местные власти приобретают жилье для сдачи в аренду женщинами, нуждающимися в улучшении жилищных условий на вторичном рынке. Это также касается женщин, включенных в "Женскую", "Молодежную" и "Железную" тетради, а также достигших совершеннолетия сирот либо оставшихся без попечения родителей.Кроме того, женщины, потерявшие кормильца, освобождаются от родительского взноса, уплачиваемого в государственные детсады.Разрешили принимать детей в возрасте от двух до трех лет государственным детсадам, работающим на неполную мощность.Женщинам, имеющим непрерывный трудовой стаж в течение последних шести месяцев во всех частных организациях, выплачивается пособие по беременности и родам. Средства для выплат предусмотрены в Госбюджете, исходя из минимального размера ежемесячных потребительских расходов.7. Бесплатные путевки в санаторий для одиноких престарелыхОдинокие престарелые граждане, нуждающиеся в постороннем уходе, один раз в год получают путевку в санатории для оздоровления бесплатно.Малообеспеченным пожилым гражданам с тяжелыми жизненными условиями покупают лекарственные средства, медицинские и специальные протезно-ортопедические изделия на основе рецептов врачей исходя из трехмесячной потребности, а также покрывают расходы на проведение хирургических операций.Пожилым гражданам с тяжелыми заболеваниями или инвалидностью компенсируют до 50% стоимости лекарственных средств на основе рецептов врачей исходя из трехмесячной потребности.Представителям старшего поколения покрываются и расходы на приобретение абонементов для занятия физической культурой и спортом, билетов в государственные театры и музеи.8. Поддержка семей мигрантовС 1 мая семьи мигрантов, находящихся на заработках за границей, получают единовременную материальную помощь на основании письменного обращения помощников хокима:Кроме того, членам семей мигрантов, достигшим пенсионного возраста или имеющим инвалидность I или II группы, выдают разовые бесплатные путевки в санатории в системе профсоюзов.9. Молодежным инициативам – грантыКаждому молодому инициатору предоставляются гранты в размере 50 млн сумов. Они идут на создание веб-сайтов, на участие в туристических выставках и ярмарках в зарубежных странах.Также для получения гранта можно организовать туры для не менее 200 иностранных туристов в Узбекистан в течение трех лет.10. Учителям – надбавки за сертификатыУчителям средних классов, у которых есть сертификат соответствующего уровня по общеобразовательным предметам, выплачивают ежемесячную дополнительную надбавку:Учителя с сертификатами по иностранному языку получают ежемесячную дополнительную надбавку до 1 января 2025 года в размере 50% от их тарифной ставки, а затем еще 20%.Кроме того, размер должностного оклада работников библиотек повысили в 1,2 раза в общеобразовательных средних школах и "Детских библиотеках" в системе Министерства народного образования.10. Медикам начали выплачивать надбавки за ученую степень, тренерам повысили зарплатыРаботникам лечебно-профилактических учреждений стали выплачивать ежемесячную надбавку за вклад, вносимый в развитие науки в сфере медицины.За ученую степень доктора наук (Doctor of Science) полагается надбавка в размере до 60% должностного оклада, за ученую степень кандидата наук или доктора философии (PhD) — в размере до 30%.Также с 1 сентября в среднем в 1,35 раза повысились базовые тарифные ставки для тренеров спортивных школ, находящихся в ведении Министерства развития спорта.Социальная активность и предпринимательство1. Общественный контроль за вырубкой деревьевЛица, отправившие фотоснимки и видеозаписи о фактах незаконной вырубки, повреждения, уничтожения или пересадки в другое место деревьев и саженцев в специальную информационную систему МВД и Госкомэкологии, получают денежную премию в размере одной БРВ (базовая расчетная величина равна 300 тыс.сумов).2. Надомникам дешевлеПри расчете налога на доходы надомников общий доход уменьшается на 50%, но не более 1 млн сумов за месяц. Кроме того надомники оплачивают социальный налог в размере, установленном для самозанятых лиц, то есть 1 БРВ.Надомники, работающие в отдаленных и труднодоступных районах, получают единовременную субсидию на первые три месяца работы в размере среднемесячного дохода за счет средств Фонда общественных работ.3. Таксисты стали самозанятымиДеятельность по перевозке пассажиров на легковых автотранспортных средствах, в которых кроме места водителя имеется не более четырех посадочных мест, включена в перечень видов для самозанятых лиц. Для этого таксисты должны получить лицензионную карточку.4. Гражданам возвращают расходы на путешествияДля граждан Узбекистана начал действовать порядок возврата части расходов на внутренние путешествия по регионам республики в рамках программы "Ўзбекистон бўйлаб саёҳат қил!". Расходы за путешествия можно вернуть через электронную платформу при одновременном:5. Земля многоэтажек передается им в постоянное пользованиеЗемельные участки, прилегающие к зданиям и сооружениям, находящимся во владении госорганов, предприятий, органов самоуправления граждан и собственников многоквартирных жилых домов, выделяются им с правом постоянного пользования на следующих условиях и обязательствах:6. Студенты-медики выпускных курсов могут работать во всех регионахМинистерство здравоохранения совместно с хокимиятами, определив потребность в врачах, принимает меры по трудоустройству студентов, магистров и клинических ординаторов на существующие вакантные должности во всех регионах республики.На первом этапе эксперимент по трудоустройству студентов медвузов проходил в Сурхандарьинской области.Читайте также: В Узбекистане запретят продажу алкоголя и табака лицам младше 21 года

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